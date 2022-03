BAB 6/Walldorf: Verkehrsunfall mit 4 beteiligten Fahrzeugen – Pressemitteilung Nr. 1

Walldorf (ots) – Am Sonntagnachmittag, gegen 16.40 Uhr, meldeten

Verkehrsteilnehmer dem Polizeinotruf auf der BAB 6 in Fahrtrichtung Heilbronn,

kurz vor dem Autobahnkreuz Walldorf, einen Verkehrsunfall mit 4 beteiligten

Fahrzeugen. Über die Unfallursache und Verletzte liegen bislang noch keine

Erkenntnisse vor. Durch den Unfall kommt es für den nachfolgenden Verkehr zu

Behinderungen. Derzeit sind der rechte und mittlere Fahrstreifen gesperrt.

Polizei und Rettungskräfte sind vor Ort im Einsatz

Sandhausen (Rhein-Neckar-Kreis): Brand in einem Einfamilienhaus – eine Person tot geborgen – PM Nr. 1

Sandhausen (ots) – Kurz nach 7:00 Uhr am Samstagmorgen wurde dem Führungs- und

Lagezentrum ein Brandausbruch in einem Reihenmittelhaus im Eschenweg in

Sandhausen gemeldet. Im Rahmen der Löscharbeiten der Feuerwehr Sandhausen konnte

eine Bewohnerin nur noch tot aus dem Wohnhaus geborgen werden. Zwischenzeitlich

hat die Feuerwehr den Brand im 1. OG vollständig gelöscht.

Über die Brandursache könnten zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Aussagen

getroffen werden. Der Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeidirektion

Heidelberg hat die Ermittlungen vor Ort aufgenommen.

BAB 5, Gem. St. Leon-Rot (Rhein-Neckar-Kreis): 14 Verstöße gegen die Rettungsgasse nach zwei Verkehrsunfällen

St. Leon-Rot (ots) – Nach zwei vorausgegangen Verkehrsunfällen zwischen der

Anschlussstelle Kronau und dem Autobahnkreuz Walldorf auf der BAB 5 in

Fahrtrichtung Heidelberg, zur Mittagszeit am gestrigen Freitag, bildete sich ein

Rückstau von ca. acht Kilometern bis über die Anschlussstelle Kronau hinaus.

Beamte des Verkehrsdienstes Heidelberg kontrollierten mit einem Videofahrzeug

das Bilden der Rettungsgasse im Rückstau. Hierbei wurden insgesamt 14 Verstöße

festgestellt. Die betroffenen Fahrzeugführer erwartet nun ein erhebliches

Bußgeld.

Nußloch / Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall auf B3; zwei Verletzte; Vollsperrung; Pressemitteilung Nr. 2

Nußloch / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am 04.03.2022 gegen 16:00 Uhr kam es auf

der B3 in Höhe Nußloch zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW, bei dem zwei

Person verletzt wurden. Ein 66-jähriger PKW-Fahrer befuhr mit seinem Ford die B3

in Fahrtrichtung Wiesloch, als er aufgrund eines Wildunfalles, welcher sich kurz

zuvor auf Höhe Nußloch ereignet hatte, abbremsen musste. Aus noch ungeklärter

Ursache fuhr die hinter ihm fahrende 28-jährige Fahrerin eines BMW auf den Ford

auf, wodurch dieser in den angrenzenden Grünstreifen geschleudert wurde. Durch

den Aufprall wurden beide Fahrzeugführer verletzt und in umliegende Kliniken

eingeliefert. Die Unfallfahrzeuge wurden abgeschleppt. Für die Dauer der

Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten musste die B3 bis ca. 17:50 Uhr vollgesperrt

werden.