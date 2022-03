Kreis Bergstraße

Netto-Markt – Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort, Zeugen gesucht

Rimbach – Am 05.03.2022 um 13:45 Uhr ereignete sich in der Staatsstraße

48-50 in Rimbach ein Verkehrsunfall mit anschließender Verkehrsunfallflucht. Ein

dort geparkter weißer Kia wurde durch ein bisher noch nicht ermitteltes Fahrzeug

an der linken Fahrzeugseite beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1000

Euro. Der unfallverursachende Fahrzeugführer entfernte sich daraufhin unerlaubt

von der Unfallstelle.

Wer Hinweise zu dem Unfall geben kann wird gebeten sich mit der Polizeistation

Heppenheim unter TelNr.: 06252 / 706 – 0 in Verbindung zu setzen.

Kradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Fürth – Fürth. Ein 70jähriger Kradfahrer aus Reichelsheim befuhr die B38

von Fürth- Krumbach in Richtung Gumpener Kreuz. Im Kurvenbereich verlor er aus

noch unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Motorrad und fuhr zunächst in

die Leitplanke. Dort kam er zu Fall, wurde von der Leitplanke abgewiesen und

rutschte über die Fahrbahn in den angrenzenden Graben, wo er lebensgefährlich

verletzt liegen blieb. Der Motorradfahrer musste nach der notärztlichen

Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber in das Klinikum Darmstadt geflogen

werden.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Polizeistation Heppenheim unter

Telefonnummer 06252-706-0 zu melden.

Darmstadt-Dieburg

Groß-Zimmern: Brand ruft Feuerwehr und Polizei auf den Plan

Groß-Zimmern – Am Samstagabend (05.03.) kam es in der Ortsmitte von

Groß-Zimmern zum Brand in einem Fachwerkanbau an einem Einfamilienhaus. Um kurz

nach 19:00 Uhr wurden Nachbarn durch das Bellen der Hunde im Wohnhaus des

betroffenen Anwesens auf den aus dem Anbau heraus aufsteigenden Rauch aufmerksam

und alarmierten sofort Feuerwehr und Polizei. Die eingesetzten Feuerwehren aus

Dieburg, Groß- und Klein-Zimmern konnten den Brand, der im Heizungsraum

ausgebrochen war, zügig unter Kontrolle bringen und löschen. Verletzt wurde bei

dem Brand niemand, da die Bewohner sich zu dieser Zeit bei Freunden befanden. Da

sich der Brand nur auf den Fachwerkanbau begrenzte, blieben auch die im Wohnhaus

befindlichen Hunde unverletzt. An der Heizungsanlage im Anbau und an der

Hausfassade entstand ein Sachschaden von mehreren zehntausend Euro. Die Polizei

hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und schließt nach derzeitigem

Sachstand eine vorsätzliche Brandstiftung aus. Ein technischer Defekt an der

Heizung oder dort befindlichen, elektrischen Geräten scheint wahrscheinlich.

Gefertigt: EPHK René Bowitz, Polizeiführer vom Dienst, Tel.: 06151 / 969-40312

Unfall- Geschädigter Pkw vor Schadensregulierung weggefahren

Reinheim – Am Donnerstag, den 03.03.2022, gegen 11.45 Uhr ereignete sich

in der Heinrichstraße in 64354 Reinheim ein Verkehrsunfall. Eine namentlich

bekannte Toyota Fahrerin befuhr die Heinrichstraße in Fahrtrichtung Darmstädter

Straße. In Höhe des Anwesens Heinrichstraße 18 musste sie aufgrund einer

Baustelle wenden und beschädigte dabei einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand

geparkten Pkw. Die Unfallverursacherin konnte ihren Pkw vor Ort nicht parken,

stellte diesen daher eine Straße weiter ab und lief zurück zur Unfallstelle. An

der Unfallstelle angekommen, war der beschädigte Pkw nicht mehr vor Ort

anzutreffen. Zu dem beschädigten Pkw sind weder Kennzeichen noch Hersteller,

Modell oder Farbe bekannt. Der Pkw müsste im Bereich der Beifahrertür verkratzt

sein. Zudem ist möglicherweise roter Lackabrieb festzustellen.

Der betreffende Halter des beschädigten Pkw oder Zeugen, die Hinweise zum

Unfallhergang oder zum beschädigten Pkw geben können, werden gebeten sich bei

der PSt. Ober-Ramstadt unter 06154 / 6330 – 0 zu melden.

Seeheim: Unfall zwischen Straßenbahn und Pkw

DA-DI, Seeheim-Jugenheim – Ein Schwerverletzter, eine beschädigte

Straßenbahn, ein beschädigtes Fahrzeug, etwa 50.000 Euro Schaden, so lautet die

Bilanz am Freitagnachmittag (04.03.2022) nach einem Unfall im Bereich Seeheim.

An einem Bahnübergang zwischen Malchen und Seeheim kam es gegen 16:15 Uhr zum

Zusammenstoß zwischen einem grauen Opel sowie einer Straßenbahn. Der Opel wurde

durch den Aufprall nach rechts in den Graben geschleudert. Die Feuerwehr musste

den im Fahrzeug eingeklemmten Wagenlenker aus dem Auto befreien. Der 69- jährige

Bensheimer kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Die

Straßenbahnstrecke war bis 18:15 Uhr aufgrund der Bergungsarbeiten gesperrt.

Berichterstatter: Kuczewski, PK, Polizeistation Pfungstadt

Groß-Gerau

Unfallflucht

Ginsheim-Gustavsburg

Zwischen Mittwoch (02.03), 14 Uhr, und Freitag (04.03), 07:20 Uhr, beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer einen weißen Mercedes Benz Sprinter, der auf einem Parkplatz in der Schulstraße im OT Ginsheim, nahe des Rathauses, geparkt stand. Etwa 1500 Euro wird den Fahrzeughalter die Reparatur des Schadens kosten, der an der rechten Fahrzeugseite im hinteren Bereich entstanden ist. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Bischofsheim unter 06144/9666-0 entgegen.

Odenwaldkreis

Verkehrsunfall mit Schwerverletzten auf der B38

Reichelsheim

Reichelsheim – Am Sonntag, dem 06.03.2022, ereignet sich gegen 06:45 Uhr ein Verkehrsunfall auf der B38 kurz vor dem Reichelsheimer Ortsteil Gersprenz. Hier befuhr ein 20-Jähriger Bergsträßer die B38 in Richtung Reichelsheim, als er aus bisher ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abkam und sich daraufhin im Graben überschlug.

Der Fahrer musste durch die freiwilligen Feuerwehren aus Reichelsheim und Fränkisch-Crumbach aus dem Fahrzeug befreit werden. Daraufhin wurde er mittels Hubschrauber schwer verletzt in eine nahe gelegene Unfallklinik verbracht.

Das Unfallfahrzeug ist ein Totalschaden und musste aus dem Graben geborgen werden. Hierzu wurde die B38 kurzfristig vollgesperrt.

Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 30.000EUR.

Verkehrsunfallflucht

Bad König

Bad König: Am Donnerstag (24.02.) zwischen 12:30 und 12:33 Uhr, beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer ein schwarzes E-Bike, das auf dem Parkplatz des Aldi-Marktes in Bad König abgestellt war. Etwa 200 Euro wird den Besitzer des E-Bikes die Reparatur des Fahrzeuges kosten, welches nun diverse Kratzer am Rahmen und Schäden an den Schutzblechen aufweist. Sachdienliche Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Erbach unter der Rufnummer 06062/ 953-0 entgegen.