Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 05.03.2022 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Bad Dürkheim: Geschwindigkeitsmessung mittels Laserpistole

Bad Dürkheim (ots) – Am 04.03.2022, wurde von 14.00 – 15.00 Uhr eine Geschwindigkeitsüberwachung mittels Laserpistole in Bad Dürkheim in der Seebacher Straße in Höhe Krähhölenweg durchgeführt. Der Verkehr wurde in beide Richtungen gemessen. In der Zeit befuhren 38 Fahrzeuge die Messstelle. Bei erlaubter Geschwindigkeit von 30 km/h kam es zu 6 Verwarnungen und 1 Ordnungswidrigkeitenanzeige. Ein Verkehrsteilnehmer konnte mit 54 km/h gelasert werden. Diesen erwartet nun ein Bußgeld von 115 EUR und 1 Punkt.

Bad Dürkheim: Randalierende Frau am Busbahnhof – Busfahrer und Zeugen gesucht

Bad Dürkheim (ots) – Am 03.03.2022 gegen 15:30 Uhr wurde der Polizei eine randalierende weibliche Person am Busbahnhof in Bad Dürkheim gemeldet. Vor Ort angekommen verhielt sich die 30-jährige Randaliererin auch den Polizeibeamten gegenüber hoch aggressiv und beleidigte diese mehrfach. Um einen Angriff auf die Polizeibeamten zu unterbinden musste sie zu Boden gebracht und ihr Handfesseln angelegt werden. Da ihr Verhalten eine Gefahr sowohl für sich als auch für andere darstellte, wurde sie durch die Unterbringungsbehörde der Kreisverwaltung Bad Dürkheim in eine Fachklinik eingewiesen. Nach Anhörung der Zeugen konnte ermittelt werden, dass die Frau zuvor einen bislang unbekannten Busfahrer geschlagen und anschließend in die Richtung der Zeugen gespuckt hätte. Weiterhin beleidigte sie die Zeugen mit üblen Schimpfworten. Da der Busfahrer nach dem Ereignis weitergefahren und nicht mehr vor Ort war, wird dieser um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten. Auch weitere Zeugen werden gebeten sich unter 06322 963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de zu melden. Gegen die 30-Jährige wird nun unter anderem wegen Körperverletzung und Beleidigung ermittelt.

Bad Dürkheim: PKW fährt Schlangenlinien

Bad Dürkheim (ots) – Am 03.03.2022 wurde der PI Bad Dürkheim ein Schlangenlinien fahrender Transporter der Marke Ford gemeldet, welcher die Kanalstraße in Fahrtrichtung Mannheimer Straße befuhr. Der Transporter sei dabei mehrfach auf die Gegenfahrbahn gefahren. Dadurch habe, laut Zeugenaussagen, der Gegenverkehr stark abbremsen und ausweichen müssen. Kurz bevor es zu einem Zusammenstoß im Gegenverkehr gekommen ist, konnte der Transporterfahrer sein Fahrzeug wieder auf seine Fahrspur lenken. Später fuhr das Fahrzeug nach links auf die Mannheimer Straße auf, um anschließend rechts auf die Zufahrt zur B271 aufzufahren. Auf dem Zubringer selbst geriet das Fahrzeug ebenfalls auf die Gegenfahrbahn. Im weiteren Verlauf befuhr das Fahrzeug die B271 in Fahrtrichtung Neustadt an der Weinstraße und fuhr auch hier weiter Schlangenlinien. Das Fahrzeug konnte durch die Polizei in Haßloch festgestellt und einer Kontrolle unterzogen werden. Dabei konnten Auffälligkeiten bei dem 56-jährigen Fahrzeugführer festgestellt werden. Zur weiteren Abklärung wurde der Mann in das Krankenhaus verbracht. Auf Grund der Sachlage vor Ort wurde der Führerschein des 56-Jährigen, durch die Beamten vor Ort, sichergestellt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Angaben zu diesem Sachverhalt machen können. Wenn Sie als Gegenverkehr des Ford Transit, durch dessen Fahrverhalten, betroffen waren, oder jemanden kennen, melden Sie sich bitte bei der Polizei Bad Dürkheim unter Tel. 06322/963-0, oder pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Dackenheim: Verkehrsunfall mit Personenschaden – Beim Abbiegen Pkw übersehen

Dackenheim (ots) – Am 04.03.2022, um 15.20 Uhr kam es in Dackenheim in der Kirchheimer Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 52-jähriger aus dem Rhein-Neckar-Kreis befuhr mit seinem VW Polo aus Richtung B 271 kommend in Fahrtrichtung Dackenheim. Ein 43-jähriger Neustadter befuhr mit seinem Motorrad die Kirchheimer Straße aus Richtung Dackenheim kommend in Fahrtrichtung B 271. An der Einmündung zum Golfplatz übersah der Pkw-Fahrer, beim Linksabbiegen auf den Parkplatz des Golfclubs, den entgegenkommenden Motorradfahrer. Es kam zum Anstoß mit Sachschaden. Der Motorradfahrer wurde leicht verletzt in ein umliegendes Krankenhaus zur Untersuchung verbracht. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Grünstadt: Einbruch in Einfamilienhaus

Grünstadt (ots) – In der Zeit zwischen Donnerstag, 03.03.2022, 18:45 Uhr und Freitag, 04.03.2022, 07:30 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Hochgewanne in Grünstadt ein. Die Täter gelangten nach Hochschieben des Rollladens und Aufhebeln eines Fensters im rückwärtigen Bereich in das Wohnanwesen. Es wurden alle Räumlichkeiten durchsucht. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest. Mögliche Zeugen, welche in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen machen konnten, werden gebeten, sich mit der Polizei Grünstadt in Verbindung zu setzen.

Ebertsheim: Versuchter Einbruch in Bäckerei

Ebertsheim (ots) – Im Zeitraum von Freitag, 04.03.2022, 18:30 Uhr bis Samstag, 05.03.2022, 04:10 Uhr versuchten bislang unbekannte Täter in eine Bäckerei in der Eisenberger Straße in Ebertsheim einzubrechen. Der Versuch die Haupteingangstür der Bäckerei aufzuhebeln scheiterte jedoch und so konnten die Täter keine Beute machen. Es entstand lediglich Sachschaden im niedrigen dreistelligen Bereich. Mögliche Hinweise bitte an die Polizei Grünstadt.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):