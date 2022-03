Neustadt: Unfallflüchtiger ermittelt

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am Samstag (05.03.2022), gegen 06:10 Uhr meldete ein Fahrradfahrer der Polizeiinspektion Neustadt an der Weinstraße ein verunfalltes Fahrzeug in der Nähe des Kreisverkehrs an der Bundesstraße 38 (sog. AVG-Kreisel). Vor Ort konnten die eingesetzten Beamten keine Personen mehr in dem Fiat antreffen.

Im Fahrzeug konnten jedoch Hinweise auf den verantwortlichen Fahrzeugführer aufgefunden werden. Dieser wurde im Nachgang an seiner Wohnanschrift angetroffen. Da bei diesem deutlicher Atemalkoholgeruch wahrgenommen werden konnte, wurde bei diesem ein freiwilliger Atemalkoholtest mit dem Ergebnis von 0,51 Promille durchgeführt. Daher wurde der 24jährige Fahrzeugführer zwecks der Entnahme einer Blutprobe in hiesige Dienststelle verbracht. Zudem wurde der Führerschein des jungen Mannes beschlagnahmt.

Nach bisherigem Ermittlungsstand kam der verantwortliche Fahrer in den frühen Morgenstunden des 05.03.2022 wohl aufgrund des vorherigen Alkoholgenusses von der Fahrbahn des Kreisverkehrs der Bundesstraße 38 ab, sodass dieser letztendlich im dortigen Gebüsch verunfallte. Nach dem Unfall flüchtete dieser von der Unfallörtlichkeit.

Zeugen des Unfallgeschehens werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Neustadt an der Weinstraße. unter der Telefonnummer 06321/854-0 oder per E-Mail an pineustadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.