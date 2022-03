Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 06.03.2022 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Neustadt: Unter Betäubungsmitteleinfluss E-Scooter geführt

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am 06.03.2022 um 00:30 Uhr wurde ein 26-Jähriger aus der Verbandsgemeinde Edenkoben vor der hiesigen Dienststelle in der Karl-Helfferich-Straße in 67433 Neustadt/W. durch Beamte der Polizei Neustadt einer anlassunabhängigen Verkehrskontrolle unterzogen. Dieser war zu diesem Zeitpunkt mit seinem E-Scooter unterwegs. Im Rahmen der Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit des Mannes konnten bei diesem Auffälligkeiten festgestellt werden, welche auf einen zeitnahen Betäubungsmittelkonsum schließen ließen. Nach erfolgter Belehrung räumte der 26-jährige Mann ein, dass er am gestrigen Tag Amfetamin konsumiert hat. Ein entsprechender Vortest in der hiesigen Dienststelle bestätigte dies letztlich. Der Fahrer des E-Scooters musste schließlich in der Dienststelle eine Blutprobe abgeben. Die Heimreise musste dieser ohne seinen E-Scooter antreten, da dieser präventiv sichergestellt wurde.

Der Mann muss sich nun in einem Straf-, sowie einem Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten.

Des Weiteren wird die zuständige Führerscheinstelle über den Vorfall in Kenntnis gesetzt. erletzt wurde niemand. Die Geschädigte kam mit einem Schrecken davon. Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Neustadt, K/5, Tel. 06321/854-4654 oder 854-0.

Neustadt: Unfallflüchtiger ermittelt

