Ludwigshafen: Stadtnotizen 04.03.2022

Ludwigshafen – News, Termine, Kulturelles, Politik und Wissenswertes.

Einschränkungen durch Warnstreik – Kindertagesstätten am 8. März geschlossen

Wegen eines von der Gewerkschaft angekündigten Warnstreiks bleiben die städtischen Kindertagesstätten am Dienstag, 8. März 2022, geschlossen. Die Eltern müssen für diesen Tag die Betreuung ihrer Kinder anderweitig sicher stellen.

Weiher im Ebertpark wird geleert und gereinigt

Im Ebertpark beginnt am Montag, 7. März, eine Reinigungsaktion des Weihers. In der ersten Woche wird die hierfür benötigte technische Ausrüstung aufgebaut und das Wasser bis zu einem für die Fische unkritischen Punkt abgepumpt. In der Folgewoche werden die Fische in entsprechend großen Transportcontainern mit Frischluftzufuhr im Betriebshof des Ebertparks untergebracht. Sodann kann der Schlamm im Weiher abgesaugt und das

Becken gereinigt werden. Läuft alles nach Plan, kann der Weiher ab Freitag, 18. März, wieder befüllt werden. Bei ausreichendem Wasserstand werden die Fische dann wieder eingesetzt.

Die letzten Reinigungsaktionen fanden in den Jahren 2014 und 2019 statt. Dieser 5-Jahresrhythmus wurde nun verkürzt, um das Schlammaufkommen und den damit verbundenen Reinigungsaufwand geringer zu halten.

An den Reinigungsarbeiten sind Mitarbeitende des Wirtschaftsbetriebes Ludwigshafen (WBL) aus den Bereichen Grünflächen und Friedhöfe und Stadtentwässerung sowie eine externe Firma beteiligt.

Hilfstransport für die Ukraine ist unterwegs – Sattelzug mit medizinischem Material hat Ludwigshafen am Freitag verlassen

Der Ludwigshafener Hilfstransport für Menschen im Kriegsgebiet der Ukraine hat am Freitagvormittag, 4. März 2022, die Stadt in Richtung Polen verlassen. Der mit medizinischen Hilfsmitteln beladende Sattelzug wird dort übergeben, um die Bewohner der Ukraine nach dem Überfall Russlands und den anhaltenden Kriegshandlungen zu unterstützen.

Oberstleutnant Werner Parlow, Leiter des Kreisverbindungskommando Ludwigshafen, war nach Ausbruch des militärischen Konflikts in der vergangenen Woche mit der Idee für den Hilfstransport an Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck herangetreten. Beide hatten die Rahmenbedingungen hierfür abgeklärt, bevor Steinruck mit Vadym Kostiuk, Generalkonsul der Ukraine in Frankfurt am Main, telefonierte, um den Bestimmungsort des Hilfstransports abzuklären.

Um die Hilfsgüter zusammenzustellen, nahm die Oberbürgermeisterin Kontakt mit dem Klinikum der Stadt Ludwigshafen am Rhein, St. Marienkrankenhaus/St. Annastift Krankenhaus, Krankenhaus zum Guten Hirten, der BG Unfallklinik sowie dem Ärztenetzwerk GoLu auf. Nachdem alle meldeten, Hilfsmittel zur Verfügung zu stellen, schritten die Vorbereitungen durch die Feuerwehr und Oberstleutnant Parlow voran. Die Einzelhandelsgruppe Globus steuerte Paletten mit Nudeln und Wasser bei. Die Pfalzwerke spendeten Plüschtiere und das Unternehmen Canboy UG stellte selbsterhitzende Mahlzeiten als Notfallnahrung zur Verfügung.

Den Transport der rund 15 Tonnen Hilfsmittel unterstützt die Ludwigshafener Feuerwehr mit einem Sattelschlepper mit Auflieger und einem Begleitfahrzeug sowie den Fahrern Gregor Mischka, Stefan Löbel-Hoffelder und Martin Weigel, die Oberstleutnant Parlow auf der Fahrt begleitet.

„Ludwigshafen ist zutiefst erschüttert angesichts des russischen Überfalls auf die Ukraine. Wir empfinden großes Mitgefühl mit den Ukrainer*innen und den Opfern dieser militärischen Aggression. Ihnen gilt unsere ganze Solidarität. Mit der Hilfslieferung möchten wir das Leid der Betroffenen so gut wie möglich lindern“, betont Steinruck.

Die Oberbürgermeisterin hebt hervor, dass unvorhersehbare Ereignisse – wie der kriegerische Angriff auf einen souveränen Staat – eindrücklich daran mahnten, für solche Ausnahmesituationen, die Menschen vor große Herausforderungen stellen, bestmöglich gerüstet zu sein. „Krisen wie jetzt in der Ukraine und deren möglichen Auswirkungen zeigen diese dringende Notwendigkeit wieder einmal.“

„Es ist deshalb empfehlenswert, sich an den Handreichungen des Bundeamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) zu orientieren, um auf solche außergewöhnlichen Vorkommnisse vorbereitet zu sein“, ergänzt Steinruck. „Dazu zählen beispielsweise auch Stromausfälle, Überschwemmungen, extreme Hitze oder Quarantänesituationen mit ausreichender Bevorratung.“ Die Oberbürgermeisterin verwies auf entsprechende Ratschläge und Informationen des BBK, die auf dessen Homepage in der Rubrik „Für den Notfall vorsorgen“ zu finden sind sowie unter dem nachfolgenden Link eingesehen werden können:

https://www.bbk.bund.de/DE/Warnung-Vorsorge/Vorsorge/vorsorge_node.html.

Kanalbauarbeiten in der Martinsgasse

In der Martinsgasse werden von Montag, 14. März, bis voraussichtlich Freitag, 29. April 2022, sechs Hausanschlussleitungen saniert. Während der Bauarbeiten ist die Martinsgasse bis zur Höhe der Baumaßnahme für den Durchgangsverkehr gesperrt.

Die Zufahrt für Anlieger bleibt während der Bauarbeiten frei.

Der Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen (WBL), Bereich Stadtentwässerung und Straßenunterhalt, bittet um Verständnis für die entstehenden Beeinträchtigungen.

Sollte es während der Bauzeit Anlass zu Beanstandungen geben steht Ayhan Ellek, Telefon 504-6822, als Ansprechpartner zur Verfügung.

Ortsvorsteherbüro Oppau geschlossen

Das Büro des Ortsvorstehers Oppau, Frank Meier, ist in der Zeit von Montag, 21. März 2022, bis einschließlich Dienstag, 29. März 2022 geschlossen.

In dieser Zeit entfällt die Sprechstunde.

Die nächste Sprechstunde findet am Donnerstag, 31. März 2022 statt.

Schulbuchausleihe 2022/2023: Anträge können gestellt werden

Eltern mit einem Einkommen unterhalb der festgelegten Einkommensgrenze haben ab sofort die Möglichkeit, für ihre Kinder Anträge zur Teilnahme an der kostenlosen Schulbuchausleihe zu stellen. Darauf weist der Bereich Schulen der Stadtverwaltung hin. Berechtigten Schüler der allgemeinbildenden Schulen in Rheinland-Pfalz werden auf diese Weise alle Schulbücher und Arbeitshefte unentgeltlich zur Verfügung gestellt. Die Antragsfrist endet am 15. März 2022. Es wird jedoch empfohlen, die Anträge schnellstmöglich beim Bereich Schulen zu stellen. Eine Bearbeitung der Anträge ist nur unter Beifügung der erforderlichen Einkommensnachweise möglich.

Antragsformulare in Papierform werden in den nächsten Tagen über die Schulen ausgeteilt. Das entsprechende Formular steht auch auf der Internetseite des Landes Rheinland–Pfalz zur Verfügung. Zudem können Eltern in Ludwigshafen den Antrag online stellen und notwendige Einkommens-Nachweise im Rahmen der Antragstellung als Datei anhängen. Der Online-Antrag steht auf der Homepage der Stadt Ludwigshafen www.ludwigshafen.de/buergernah/buergerservice/onlineservices zur Verfügung.

Anträge in Papierform müssen an der jeweiligen Schule abgegeben, in den Briefkasten vor dem Servicebüro der Schulverwaltung (Rheincenter, Rathausplatz 10, 67059 Ludwigshafen) eingeworfen oder per Post geschickt werden. Eine persönliche Vorsprache zur Abgabe des Antrags ist nicht erforderlich.

Weitere Informationen zur Schulbuchausleihe sind auf der Homepage der Stadt und Internetseite des Landes Rheinland–Pfalz erhältlich. Der Bereich Schulen ist vorzugsweise per Mail unter schulbuchausleihe@ludwigshafen.de zu erreichen.

„Zukunft zeichnen“ – Karikaturenwettbewerb für Kinder und Jugendliche im Rahmen der neuen Ausstellung im Ernst-Bloch-Zentrum

Zusammen mit der Ausstellung „Friedrich Engels und Ernst Bloch als Denker der Zukunft. Karikaturen, Kritik und konkrete Utopien“ eröffnete das Ernst-Bloch-Zentrum am gestrigen Donnerstag, 3. März 2022, auch den daran angegliederten Karikaturenwettbewerb „Zukunft zeichnen“ für Kinder und Jugendliche. Die drei per Publikumsabstimmung zu ermittelnden Gewinnerbeiträge werden in einer Preisverleihung geehrt und als Teil der Ausstellung im Ernst-Bloch-Zentrum präsentiert.

Im Karikaturenwettbewerb „Zukunft zeichnen“ sollen Kinder und Jugendliche dazu animiert werden, Themen künstlerisch umzusetzen, die auch in der Ausstellung eine Rolle spielen: Wie können und wollen wir uns die Zukunft unserer Gesellschaft vorstellen? Wird sie besser sein? Schlechter? Oder einfach nur anders? Egal ob gesellschaftskritisches Horrorszenario oder revolutionäre Utopie – den künstlerischen Zukunftsvisionen sind keine Grenzen gesetzt. Die einzige Voraussetzung: Der Humor darf nicht fehlen.

Die anonyme Publikumsabstimmung erfolgt voraussichtlich vom 27. April bis zum 1. Mai 2022 über das Online-Abstimmungstool pollunit.com. Die eingereichten Beiträge werden unter Nennung des Alters und der Kategorie – Einzel, Gruppe, Schulklasse – in Form einer digitalen Galerie präsentiert und zur Abstimmung gestellt. Im Anschluss werden die drei beim Publikum beliebtesten Beiträge in die Ausstellung „Friedrich Engels und Ernst Bloch als Denker der Zukunft. Karikaturen, Kritik und konkrete Utopien“ integriert und dort bis zum Ende des Ausstellungszeitraums am 19. Mai präsentiert. Die Preisverleihung findet voraussichtlich am 7. Mai 2022 um 16 Uhr im Ernst-Bloch-Zentrum statt.

Eingereicht werden können zweidimensionale Karikaturen, Comics oder Memes in den Formaten DIN A4 oder DIN A3. Digitale Designs sind ebenso zulässig wie Zeichnungen, Collagen oder Malerei. Alle verwendeten Inhalte müssen eigenständig gestaltet werden; es dürfen keine Bilder oder Fotografien reproduziert werden, die nicht aus der Feder der Teilnehmenden stammen.

Einsendeschluss ist der 24. April 2022. Es gilt das Eingangsdatum. Teilnehmen dürfen Einzelpersonen, Gruppen oder Schulklassen bis einschließlich 18 Jahre. Die Einreichung der Beiträge erfolgt per E-Mail an veronika.dyks@ludwigshafen.de oder per Post an das Ernst-Bloch-Zentrum, Walzmühlstraße 63, 67061 Ludwigshafen am Rhein. Eingereichte Beiträge können nur in Kombination mit dem vollständig ausgefüllten und unterschriebenen Teilnahmeformular berücksichtigt werden, das auf www.bloch.de heruntergeladen werden kann. Per E-Mail eingereichte Beiträge müssen aus einer einzigen Datei bestehen und dürfen die Größe von 5 MB nicht überschreiten.

Workshop für Frauen: Beyond the Selfie

Sich zu fotografieren ist ein kraftvolles Mittel, um sich und die eigene Identität auszudrücken. Im Begleitprogramm zur Biennale für aktuelle Fotografie 2022 wenden sich das Wilhelm-Hack-Museum und das Kulturzentrum dasHaus deswegen mit einem viertägigen Workshop und einem Ausstellungsprojekt an Frauen ab 16 Jahren. „Beyond the Selfie“ wird sowohl in deutscher als auch englischer Sprache angeboten und will Frauen eine besondere Möglichkeit der Reflexion und Darstellung ihrer Persönlichkeit bieten.

Start ist am Samstag, 19. und Sonntag 20. März, jeweils von 11 bis 15 Uhr, im Wilhelm-Hack-Museum. Dort werden zunächst die Selbstporträts entstehen. Foto- und Studioausrüstung sind vorhanden. Die Teilnehmerinnen sollen einen oder mehrere Gegenstände mitbringen, die eine besondere Bedeutung in ihrem Leben haben. Alle Teilnehmerinnen erhalten kostenfrei einen Abzug ihres Fotos. Am dritten und vierten Workshoptag, Freitag, 8., und Samstag, 9. April, entwickeln die Teilnehmerinnen im Kulturzentrum dasHaus aus dem entstandenen Fotomaterial eine Ausstellung, die am 9. April gemeinsam eröffnet und bis 22. Mai im Hausboot im „Haus“ gezeigt wird. Die Zahl der Teilnehmerinnen ist auf zehn begrenzt. Eine Anmeldung unter E-Mail laura.fracella@ludwigshafen.de oder Telefon 0621 504-3519 ist erforderlich. Die Teilnahme ist kostenfrei Der Workshop ist eine Kooperation mit der Biennale für aktuelle Fotografie 2022 und wird unterstützt von der Stiftung Erlebnis Kunst.

Celine

Mit der spannenden Kriminal-Komödie Celine von Maria Pacôme gastieren am Dienstag, 15.3. um 19.30 Uhr und am Mittwoch, 16.3.2022 um 14.30 Uhr die Theatergastspiele Fürth auf den Pfalzbau Bühnen. In den Hauptrollen des kurzweiligen Theaterstückes sind Christine Neubauer, Gerda Steiner (bekannt aus Peter Steiners Theaterstadl) und Moritz Bäckerling zu sehen, weitere Rollen übernehmen Fee Denise Horstmann und Stefan Pescheck.

Der junge Anfängerdieb Guillaume lässt bei seinem ersten Einsatz jedes Gefühl für Timing, Nervenstärke und Ortskenntnis vermissen, und so kommt es, dass er sich an eine Luxusvilla heranpirscht, deren Bewohner den Möchtegern-Al-Capone bereits neugierig bei seiner Tat beobachten. Als Glücksfall erweist sich dabei, dass sich Guillaume auch noch in der Hausnummer geirrt hat: Er landet bei der nie ertappten „Königin der Einbrecher“ Celine, die den verwirrten Taugenichts mit einem Beruhigungscognac willkommen heißt. Celine und ihre Haushälterin Anna nehmen den dilettantischen Pechvogel unter ihre Fittiche und staunen nicht schlecht über dessen rasch entwickelte Talente. Der Coup scheint perfekt – bis Celines Sohn mit seiner neuen Freundin auftaucht und ihr die Vergangenheit ein Schnippchen schlägt.

Thomas Rohmer hat mit Celine spritziges und witziges Boulevardtheater auf die Bühne gebracht, das dem Ensemble jede erdenkliche Gelegenheit bietet, pointenreich und treffsicher zu agieren. Er entwarf auch die Kostüme zum Stück, das Bühnenbild stammt von Elmar Thalmann.

Preise 29 € / 25 € / 21 € / 17 €

Nachmittagsvorstellung 14:30 Uhr

19 € / ermäßigt 11 €

Kartentelefon 0621/504 2558