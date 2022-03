Bad Dürkheim: (W)Einkaufsnacht 2022 am 05. März 2022

Bad Dürkheim – Die (W)Einkaufsnacht 2022 findet am kommenden Samstag, 05. März 2022, von 18.00 bis 22.00 Uhr in der Bad Dürkheimer Innenstadt statt. Bei der (W)Einkaufsnacht wird die Bad Dürkheimer Innenstadt in den Abendstunden in ein ganz besonderes Licht getaucht.

Bis zu zehn Meter hohe Lichtkegel, Leuchtschnecken sowie Fantasiefiguren mit wechselnden Farben schmücken die Straßen rund um Römer- und Stadtplatz. Für das (W)Einkaufserlebnis der besonderen Art sorgen zudem die Bad Dürkheimer Winzer, die in vielen geöffneten Geschäften edle Tropfen zu Probierpreisen kredenzen.

Das Stadtmuseum bleibt an diesem Abend geöffnet und präsentiert Steinzeit, Kelten und Römer lebendig zum Bestaunen.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.bad-duerkheim.de/kultur-tourismus/veranstaltungen-feste/bad-duerkheimer-weinnaechte/w-einkaufsnacht/