Karlsruhe – Einbrecher entwendet Gold- und Modeschmuck

Karlsruhe (ots) – Bislang unbekannte Täter verschafften sich am Donnerstag,

zwischen 14:00 Uhr und 19:30 Uhr, Zutritt zu einer Wohnung eines

Mehrfamilienhauses und entwendeten dabei Goldschmuck und Modeschmuck.

Die Einbrecher gelangten auf bisher unbekannte Art und Weise in das

Mehrfamilienhaus. Die Wohnungseingangstüre wurde durch den unbekannten Täter

aufgebrochen. Der gesamte Wohnungsbereich wurde durchsucht, Behältnisse und

Kommoden wurden durchwühlt. Den Tätern gelang es dabei Goldschmuck sowie Uhren,

Ringe und weiteren Modeschmuck zu entwenden. Der Gesamtwert dieser Gegenstände

kann bislang noch nicht genau beziffert werden. Durch den Einbruch entstand ein

Sachschaden von circa 1.500 Euro.

Karlsruhe – Einbruch in Gartenhaus – Zeugen gesucht!

Karlsruhe (ots) – Unbekannte Täter verschafften sich vermutlich zwischen

Donnerstag letzter Woche und gestrigem Donnerstag Zugang zu einer Gartenhütte im

Bereich des Kleingartenvereins in Karlsruhe-Weiherfeld.

Die unbekannten Täter hebelten die Eingangstür der Gartenhütte im Bereich des

Gottlob-Schreber-Weg mit einem bislang unbekannten Werkzeug auf. Im Inneren

entwendeten die Langfinger einen Laptop sowie ein Ceranfeld. Der

Diebstahlschaden umfasst circa 500.00 Euro, der Sachschaden beläuft sich auf

ungefähr 50.00 Euro.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich telefonisch, unter 0721/666-3411,

mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Südweststadt in Verbindung zu setzen.

Karlsruhe – Fußstreife erwischt 63-Jährigen mit Drogen

Karlsruhe (ots) – Bei einer Fußbestreifung der Karlsruher Innenstadt durch das

Revier Karlsruhe-Marktplatz konnte am Donnerstag gegen 17:35 Uhr ein 63-jähriger

Mann festgenommen werden. Er war im Besitz von über 25 Gramm Haschisch. Die

Polizeibeamten wurden auf den Mann aufmerksam, da von ihm ein starker

Cannabisgeruch ausging. Er muss nun mit einer Anzeige wegen dem Besitz von

Betäubungsmitteln an die Staatsanwaltschaft Karlsruhe rechnen.

Philippsburg – Wohnwagen in Vollbrand

Karlsruhe – Ein Feuer im Bereich der Rheinschanzinsel bemerkte eine

aufmerksame Zeugin am Donnerstagmittag gegen 12 Uhr.

Die durch die Zeugin verständige Polizei stellte im Bereich eines Bootshauses

nahe des Rheinufers ein brennendes Wohnmobil fest. Das Feuer konnte durch die

freiwillige Feuerwehr Philippsburg in Zusammenarbeit mit der Werksfeuerwehr des

Kernkraftwerks Philippsburg gelöscht werden. Der Eigentümer des Wohnmobils wurde

durch den anwesenden Rettungsdienst erstversorgt, er blieb glückerweise

unverletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 40.000 Euro.

Nach aktuellem Ermittlungsstand war die Ursache des Brandes eine Verpuffung

eines Gaskochers im Inneren des Wohnwagens.

Kraichtal-Unteröwisheim – Nach tragischem Brandgeschehen mit vier Toten keine Hinweise auf vorsätzliche Brandlegung

Karlsruhe – Gemeinsame Presseerklärung Staatsanwaltschaft und

Polizeipräsidium Karlsruhe

Nach dem tragischen Brand am Dienstagnachmittag im Dachgeschoss eines

Einfamilienhauses in Unteröwisheim liegt das vorläufige Obduktionsergebnis der

dabei ums Leben gekommenen Mutter und ihren drei Kindern vor. Demnach sind sie

alle offenbar durch das Einatmen von Rauchgas ums Leben gekommen.

Die von Zeugen vernommenen Knallgeräusche dürften von Bauschaum-Sprühdosen

entstanden sein, die dort standen und wohl aufgrund der Hitze explodierten.

Bezüglich der Erforschung der genauen Brandursache ist die Kriminaltechnik der

Kriminalpolizei Karlsruhe im Einvernehmen mit Sachverständigen des

Landeskriminalamtes weiterhin mit der Begutachtung und Auswertung aller Spuren

beschäftigt. Ein vorläufiges Ergebnis ist dahingehend frühestens in der

kommenden Woche zu erwarten.

Großbrand auf Reiterhof vernichtet Scheune mit Heulager

Ettlingen

Kreisfeuerwehrverband Landkreis Karlsruhe

Am Freitagvormittag wurde die Freiwillige Feuerweht Ettlingen über die Integrierte Leitstelle Karlsruhe zum Brand eines landwirtschaftlichen Anwesens beim Reiterhof Seehof in Ettlingen alarmiert. „Als wir mit dem ersten Löschfahrzeug an der Einsatzstelle eingetroffen sind, stand eine Halle mit gelagertem Heu bereits im Vollbrand“, berichtet die Feuerwehr Ettlingen. Die Feuerwehr war unter der Leitung von Feuerwehrkommandant Martin Knaus in der Erstphase mit mehreren Tanklöschfahrzeugen zur Brandbekämpfung im Einsatz. Die Fahrzeuge wurden im Pendelverkehr bis zum Aufbau einer langen Schlauchleitung für die Wasserversorgung eingesetzt. Hierbei haben Kräften aus der Feuerwehr Rheinstetten und von den Freiwilligen Feuerwehren Karlsruhe-Rüppurr und Karlsruhe-Wolfartsweier mit Tanklöschfahrzeugen und einem Gerätewagen mit Schlauchleitung die Feuerwehr Ettlingen unterstützt. „Zur Sicherstellung der Wasserversorgung für unsere Einsatzkräfte mussten wir zwei Leitungen mit jeweils über 1.000m Länge bis zur Tankstelle am Seehof verlegen“, berichtet Einsatzleiter Knaus zu den erschwerten Bedingungen mit der Löschwasserversorgung. Zu den sehr langwierigen Nachlöscharbeiten wurden noch Ablösekräfte aus den Feuerwehren Waldbronn, Malsch und Rheinstetten hinzugezogen. Die Feuerwehr war mit insgesamt 100 Einsatzkräften, zehn Löschfahrzeugen und weiteren Geräte-, Mannschaftstransport-und Einsatzleitungsfahrzeugen vor Ort.

Gebrannt haben in einer Lagerhalle 400 Heuballen. Die Ballen mussten im weiteren Verlauf des Einsatzes mit einem Radlader ins Freie gebracht werden, um diese dann dort ablöschen zu können. Durch das Feuer erheblich beschädigt wurde auch ein landwirtschaftlicher Anhänger. Der Gesamtschaden am Gebäude und dem eingelagerten Futtermittel wird auf über 150.000 Euro geschätzt. „Es ist für mich nicht zu erklären, wie unsere drei Rinder das Feuer völlig unbeschadet überstanden haben,“ berichtet der Landwirt vor Ort. In einem Gatter, das ebenfalls in dem ca. 25m mal 10m großen Gebäude aufgestellt war, wurden drei Rinder gehalten. Noch vor dem Eintreffen der Rettungskräfte gelangten diese ins Freie und wurden auf einem nahen Feld eingefangen und in Sicherheit gebracht. Die Polizei vom Revier Ettlingen war mit acht Beamtinnen und Beamte am Einsatzort. Zur Brandursache konnten noch keine Angaben gemacht werden. Es wird jedoch in verschiedenen Richtungen ermittelt. Für die Verlegung der Schlauchleitungen mussten mehrere Straßen von der Polizei gesperrt werden. Der Sanitätsdient war unter der Leitung von Scott Gilmore von der ProMedic mit einem Notarzteinsatzfahrzeug, einem Rettungswagen und der Sanitätsbereitschaft Ettlingen mit insgesamt acht Personen vor Ort. Verletzt hat sich bei dem Brand niemand. Die Bevölkerung wurde über die Warnapp NINA auf die starke Rauchentwicklung beim Seehof hingewiesen.

DB Mitarbeiter verletzt – 29-Jähriger in Gewahrsam genommen

Mannheim – Ein 29-jähriger marokkanischer Staatsangehöriger musste

Donnerstagabend (3. März) am Mannheimer Hauptbahnhof von der Bundespolizei in

Gewahrsam genommen werden. Zuvor hatte er einen Mitarbeiter der Deutschen Bahn

derart verletzt, dass dieser seinen Dienst abbrechen musste

Reisende haben Mitarbeiter der DB Sicherheit am Abend darüber informiert, dass

sich der Mann offensichtlich alkoholisiert und aggressiv im Hauptbahnhof

aufhält. Die Streife der DB Sicherheit sprach den 29-Jährigen daraufhin an, wies

ihn auf sein Verhalten und den Verstoß gegen die geltende Maskentragepflicht

hin. Der 29-jährige Tatverdächtige zeigte sich durch Herumschreien und

Gestikulieren weiterhin aggressiv und sollte daher des Bahnhofes verwiesen

werden. Im Zuge der weiteren Maßnahmen biss der Tatverdächtige einen Mitarbeiter

der Deutschen Bahn mehrfach in den Arm, woraufhin dieser seinen Dienst abbrechen

musste. Der eintreffenden Streife der Bundespolizei gelang es, den Mann zu

fesseln und zur Dienststelle zu bringen. Dort ergab die Alkoholkontrolle einen

Wert von 1,7 Promille. Der 29-Jährige blieb für die nächsten Stunden im

Gewahrsam der Bundespolizei. Auf ihn kommen nun Anzeigen wegen Körperverletzung,

Hausfriedensbruch und Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz zu.

Ettlingen – Halle mit großem Strohlager in Brand geraten

Karlsruhe – Am Freitag gegen 08:15 Uhr geriet eine Lagerhalle am Ettlinger

Seehof in Brand. Mehrere Einsatzkräfte der Feuerwehr sind vor Ort und haben die

Lage im Griff. Durch das in der Lagerhalle untergebrachte Strohlager gestalten

sich die Löscharbeiten als recht aufwendig und dauern derzeit noch an.

Rund 400 in der Halle befindliche Strohballen wurden nach und nach aus dem Lager

transportiert. In der Scheune untergebrachte Rinder wurden aus dem

Gefahrenbereich gebracht.

Ermittlungen zu der Brandursache dauern derzeit noch an. Ein Polizeihubschrauber

war im Einsatz. Der Sachschaden wird nach aktuellem Stand auf rund 150.000 Euro

geschätzt.

Karlsruhe – Razzia in drei Gaststätten der Innenstadt – Drogen und gestohlene Fahrräder sichergestellt

Karlsruhe – Gemeinsam mit der Gaststättenbehörde der Stadt Karlsruhe haben

rund 45 Beamtinnen und Beamte des Polizeireviers Karlsruhe-Marktplatz mit

Unterstützung des Einsatzzuges und der Polizeihundeführerstaffel in drei

Gaststätten der Hirsch- und Sophienstraße am Mittwochabend eine Razzia

durchgeführt.

Neben einer Vielzahl an Verstößen gegen das Gaststättenrecht, die

Glücksspielverordnung sowie illegaler Beschäftigung und dreier Ausschreibungen

zur Aufenthaltsermittlung haben die Beamten einen mutmaßlichen Drogendealer

festgestellt, der ein gestohlenes Fahrrad mitführte und gegen den bereits ein

Haftbefehl vorlag. Auch eine weitere Person wurde mit einem als gestohlenen

gemeldeten Rad angetroffen. Ferner stellte die Polizei zahlreiche diverse Drogen

sicher, in der Hauptsache Kokain und Marihuana.

Die Gaststättenbehörde zog auch wegen des Verdachts auf illegales Glücksspiel

ein Glücksspielgerät ein. Eine Lokalbetreiberin kam einer amtlichen Schließung

durch die Behörde zuvor und schloss ihre Gaststätte freiwillig.

Geraume Zeit vor dieser Aktion hatte die Polizei bereits Anhaltspunkte auf

illegales Glücksspiel und Drogenhandel in den betroffenen Lokalitäten.

Das Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz ist nun mit der weiteren Bearbeitung

bezüglich der Drogen- und Diebstahlsdelikte beschäftigt.