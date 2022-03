Mannheim-Wohlgelegen: Verkehrsunfallflucht, Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Wohlgelegen: – Am gestrigen Donnerstag, im Zeitraum von 9:45 und

15 Uhr fuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugfahrer vermutlich die Dudenstraße

aus Richtung Käfertaler Straße kommend in Fahrtrichtung

Christian-Friedrich-Schwan-Straße.

Aus bislang nicht bekannten Gründen streifte er einen im Bereich Dudenstraße und

Joseph-Meyer-Straße rechts am Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkten

silberfarbenen Audi A 4. Bei dem abgestellten Auto wurden die Fahrerseite und

der Außenspiegel beschädigt und es entstand Sachschaden von circa 2.000 Euro.

Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle ohne seiner

Feststellungspflicht nachgekommen zu sein.

Zeugen werden gebeten, sich mit Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt, Tel.: 0621.

3301-0, in Verbindung zu setzen.

Generationswechsel beim Polizeipräsidium Mannheim in vollem Gange

Mannheim – Am Dienstag, den 01.03.2022, konnte Polizeipräsident Siegfried

Kollmar im Polizeipräsidium Mannheim 62 neue Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte

im mittleren Polizeivollzugsdienst begrüßen. Die frisch ausgebildeten

Polizeiobermeisterinnen und Polizeiobermeister werden auf den 17 Polizeirevieren

sowie in den beiden Einsatzzügen des Polizeipräsidiums ihren Dienst verrichten.

Angesichts der hohen Anzahl der Pensionäre der vergangenen Jahre ist

Polizeipräsident Kollmar erleichtert, in diesem Jahr ein großes personelles Plus

zu verzeichnen. „Aufgrund der stetig wachsenden Arbeitsbelastung sind wir froh,

in diesem Jahr eine Vielzahl an Kolleginnen und Kollegen willkommen heißen zu

dürfen. Einsatzlagen wie die Krawalle der Neckarwiese in Heidelberg, als auch

die durch die Pandemie hinzugekommenen Einsätze erfordern einen immensen

Personalkörper, den wir mit den neuen Kolleginnen und Kollegen stärken.“, so

Kollmar. Neben den 62 Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamten durfte sich auch

die Verwaltung des Polizeipräsidiums über Zuwachs freuen. Zwei Beamtinnen und

ein Beamter unterstützen künftig das Referat Finanzen, das Referat Personal und

den Bereich Recht und Datenschutz.

Am 01. April wird der „Generationswechsel“ fortgeführt, wenn das

Polizeipräsidium Mannheim junge Polizeikommissarinnen und -kommissare nach

erfolgreich abgeschlossenem Studium begrüßen darf. Auch Absolventen der

Sonderlaufbahn wirtschaftskriminalistischer/cyberkriminalistischer Dienst werden

das Präsidium ab dem 01. April tatkräftig unterstützen. Wie viele neue Stellen

besetzt werden, ist noch nicht bekannt. Im Polizeipräsidium Mannheim sind

derzeit rund 2.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Polizeivollzugsdienst, im

Nichtvollzug und im Tarifbereich beschäftigt.

Mannheim-Sandhofen: angeblicher Lotteriegewinner wurde zum Opfer und hat einen Schaden von 900 Euro

Mannheim-Sandhofen – Zunächst klang es sicherlich wie eine gute Nachricht,

als sich am vergangenen Montag ein angeblicher Mitarbeiter einer

Lotteriegesellschaft am Telefon bei einem Anwohner in der Priebuser Straße

meldete und mitteilte, dass der angerufene 48-jährige Mann in einer Lotterie

39.000 Euro gewonnen hat.

Das Opfer war auch nicht misstrauisch, als der Anrufer verlangte, dass er, um

seinen Gewinn ausgezahlt zu bekommen, zunächst Google Play Karten im Wert von

900 Euro kaufen sollte.

Nachdem das lotterieerfahrene Opfer diese Karten an den üblichen Verkaufsstellen

gekauft hatte, übermittelte er die von ihm freigerubbelten Codes dem Betrüger

bei einem erneuten Anrufen am Telefon.

Insgesamt fanden mehrere Telefonate zwischen dem Opfer und einer männlichen, wie

auch weiblichen, Person statt.

Aber die vermeintlichen „Glückfeen“ waren beide Betrüger, die es nur auf das

Geld des Opfers abgesehen hatten.

Die Polizei warnt dringend davor, auf Geldforderungen am Telefon einzugehen oder

zu viele persönliche Details gegenüber Unbekannten bekannt zu geben und rät, im

Zweifelfall gleich mit der Polizei Kontakt aufzunehmen.