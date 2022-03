Dielheim/Rhein-Neckar-Kreis: „Schockanrufer“ erbeuten 25.000.- Euro; Kripo ermittelt

Dielheim/Rhein-Neckar-Kreis – Bereits am Mittwochnachmittag wurde eine

80-jährige Frau Opfer eines Betruges.

Am Vormittag hatte sie einen Anruf eines unbekannten Mannes erhalten, der sich

als Polizeibeamter ausgab und ihr vorgaukelte, ihr Sohn hätte den tödlichen

Verkehrsunfall einer schwangeren Radfahrerin verursacht. Um ihn frei zu

bekommen, wäre eine Kaution von 40.000.- Euro fällig.

Da kein Bargeld vorhanden war, einigte man sich auf die Übergabe von Wertsachen,

weshalb ein Polizeibeamter in Kürze vorbeikommen würde, um diese abzuholen.

Die Seniorin, die durch die Situation völlig überfordert war, packte den

gesamten Schmuck zusammen und übergab ihn im Laufe des Mittwochnachmittages vor

ihrer Haustür an einen noch unbekannten Abholer.

Nach Bammental und Mannheim (Pressemitteilung vom 03.03.2022, 16.26 Uhr) ist

dies bereits der dritte Fall innerhalb weniger Tage, wo betagte Seniorinnen

Opfer von skrupellosen Betrügern wurden. Dabei erbeuteten die falschen

Polizeibeamten Bargeld und Wertgegenstände von mehr als 130.000.- Euro.

Das Betrugsdezernat der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die weiteren

Ermittlungen übernommen.

Helmstadt/Bargen: Brand zweier Holzanbauten; Doppelhaushälfte und Carport betroffen; Ursachenermittlungen; erneuter Feuerwehreinsatz am Freitagvormittag; Pressemitteilung Nr. 3

Helmstadt/Bargen: – Bei dem Brand, der am Donnerstagmorgen in der

Bankstraße zwei Holzanbauten, ein Wohnhaus und zwei Fahrzeuge zum Teil

vollständig zerstörte, entstand nach momentaner Einschätzung ein Sachschaden von

rund 200.000.- Euro.

Ersten Ermittlungen brach das Feuer in einem der Anbauten aus. Dafür dürfte ein

technischer Defekt an einer Elektroinstallation in einem Werkraum innerhalb des

Anbaus verantwortlich gewesen sein.

Ungeachtet dessen kam es im Laufe des Freitagvormittages zu einem erneuten

Feuerwehreinsatz an der in Mitleidenschaft gezogenen Doppelhaushälfte.

Nach ersten Erkenntnissen der Wehren aus Helmstadt und Waibstadt, die mit 30

Einsatzkräften vor Ort waren, entstand durch Glutnester in der Fassadendämmung

ein Schwelbrand, der deren Eingreifen notwendig machte. Ein neuerlicher Schaden

ist dabei nicht entstanden.

Hockenheim, Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall auf der Autobahn A6 mit 1,1 Promille

Hockenheim, Rhein-Neckar-Kreis – Am Donnerstag, kurz vor 24 Uhr fuhr ein

29-jähriger Fahrer eines Opel Astra auf der Autobahn A6 in Richtung Mannheim.

Zwischen dem Autobahndreieck Hockenheim und der Anschlussstelle Schwetzingen/

Hockenheim verlor der Fahrer aus bisher nicht bekannten Gründen die Kontrolle

über sein Auto. In der Folge kam das Auto ins Schleudern und stieß nach links

gegen die Schutzplanken.

Zur Unfallzeit fuhr rechts versetzt hinter dem Unfallauto ein weiterer Pkw, der

mit zwei 19-Jährigen besetzt war. Durch den Unfall flogen Fahrzeugteile durch

die Luft, trafen jedoch nicht das zweite Auto.

Glücklicherweise wurden durch den Unfall auch keine Personen verletzt.

Während der Unfallaufnahme durch den Verkehrsdienst des Polizeipräsidiums

Mannheim stellten die Beamten in der Atemluft des 29-jährigen Unfallfahrers

deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein an der Unfallstelle durchgeführter

Alkoholtest ergab einen Wert von 1,1 Promille. Bei dem Fahrer wurde anschließend

eine Blutentnahme durch einen Polizeivertragsarzt durchgeführt. Sein

Führerschein wurde sichergestellt. Sein unfallbeschädigter Pkw wurde durch ein

Abschleppunternehmen abtransportiert. Zu Verkehrsbeeinträchtigungen durch den

Unfall kam es nicht.

Viernheim, Kreis Bergstraße: Verkehrsunfall mit Sachschaden

Viernheim, Kreis Bergstraße – Am gestrigen Donnerstag, gegen 17:30 Uhr

fuhr eine 46-jährige Mitsubishi-Fahrerin auf der Autobahn A 659, zwischen den

Anschlussstellen Viernheim-Mitte und Viernheim-Ost von der Auffahrt

Rhein-Neckar-Zentrum in Fahrtrichtung Weinheim.

An der Einmündung von der Heddesheimer Straße kommend, missachte sie die

Vorfahrt einer 70-jährigen Opel-Fahrerin und streifte das Auto leicht im

Heckbereich.

An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt circa 6.500 Euro. Das

Auto der Unfallverursacherin war nicht mehr fahrbereit und wurde durch eine

Abschleppfirma abtransportiert. Verletzt wurde niemand und es kam zu keinen

Verkehrsbeeinträchtigungen.

Edingen-Neckarhausen, Rhein-Neckar-Kreis: Unfallflucht, Polizei sucht Zeugen

Edingen-Neckarhausen, Rhein-Neckar-Kreis – Ein unbekannter Täter

beschädigte auf einem Discounter-Parkplatz einen Pkw und entfernte sich

anschließend unerlaubt von der Unfallstelle ohne seiner Feststellungspflicht

nachgekommen zu sein.

Am gestrigen Donnerstag, zwischen 14 und 20:30 Uhr hatte eine 37-jährige

Fahrerin ihren Pkw Opel Zafira in der Rosenstraße auf einem Discounterparkplatz

geparkt.

Als sie zu ihrem Auto kam, stellte sie zunächst fest, dass die Heckscheibe

„eingeschlagen“ war.

Die Polizeibeamten stellten bei der Aufnahme des Sachverhalts weitere

Beschädigungen am Kofferraum fest und vermuteten, dass ein bislang Unbekannter

mit seinem Fahrzeug gegen den geparkten Pkw der Geschädigten fuhr. In der Folge

ging hierbei auch die Heckscheibe zu Bruch. Am Auto der Geschädigten entstand

ein Sachschaden von circa 1.500 Euro

Zeugen, die Hinweise auf den Unfallhergang und zu dem Verursacher machen können,

werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ladenburg, Tel.: 06203. 9305-0, in

Verbindung zu setzen.

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Mit über 3 Promille mit einem Motorroller unterwegs.

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis – Am Donnerstagabend war ein 45-jähriger Mann

mit über 3 Promille auf einem Motorroller in Sinsheim unterwegs.

Ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer verständigte kurz nach 20 Uhr die Polizei,

da ihm ein Rollerfahrer aufgefallen war, der offenbar stark alkoholisiert war.

Der Zeuge bemerkte die auffällige Fahrweise des Rollerfahrers, als dieser in der

Alten Römerstraße an ihm vorbeifuhr. Wenig später erkannte der den Mann wieder,

als dieser regungslos, mit nach unten hängendem Kopf auf dem Roller sitzend

mitten auf der Straße stand. Der Motor des Rollers lief. Da der Mann auf

Ansprechen nicht reagierte, verständigte der Zeuge die Polizei.

Beim Eintreffen einer Polizeistreife saß der 45-Jährige noch immer in gleicher

Weise auf dem Roller. Nachdem die Beamten an den Roller herangetreten waren und

den Mann aufgefordert hatten, den Helm abzunehmen, bemerkten sie starken

Alkoholgeruch in dessen Atem. Er wurde daraufhin zum Polizeirevier nach Sinsheim

gebracht, wo ein Alkoholtest durchgeführt wurde. Dieser ergab einen Wert von

fast 3,3 Promille. Daraufhin wurde eine Blutprobe entnommen. Eine weitere

Überprüfung ergab, dass der Mann gar nicht im Besitz einer für den Roller

erforderlichen Fahrerlaubnis war. Gegen ihn wird nun wegen Trunkenheit im

Straßenverkehr und Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

Waibstadt-Daisbach: Frontalzusammenstoß zweier Fahrzeuge; zwei Schwerverletzte; 25.000.- Euro Sachschaden; Pressemitteilung Nr. 2

Waibstadt-Daisbach – Am späten Donnerstagnachmittag war es auf der K 4281,

kurz nach dem Ortsausgang von Daisbach in Richtung L 549 Waibstadt/Neidenstein,

zu einem Frontalzusammenstoß zweier Fahrzeuge gekommen, bei dem zwei Personen

schwer verletzt wurden.

Wie die bisherigen Ermittlungen der Unfallexperten der Verkehrspolizeidirektion

Heidelberg ergaben, war ein 21-jähriger Opel-Fahrer gegen 17 Uhr, von Daisbach

kommend, nach einer langgezogenen Rechtskurve, aus bislang unbekannten Gründen,

zunächst nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und auf den Grünstreifen

geraten. Anschließend schleuderte sein Fahrzeug zurück auf die Fahrbahn und

kollidierte dort frontal mit einer entgegenkommenden 57-jährigen Audi-Fahrerin.

Beide wurden schwer verletzt. Während die 57-Jährige mit einem Rettungswagen in

eine Klinik transportiert wurde, wurde der 21-Jährige mit einem

Rettungshubschrauber in eine Unfallklinik geflogen.

Beide Fahrzeuge waren Totalschaden wund wurden abgeschleppt. Der Gesamtschaden

beträgt rund 25.000.- Euro.

Die Straße war während der Unfallaufnahme für die Dauer von rund drei Stunden

bis gegen 20.30 Uhr halbseitig. Eine kurzfristige Vollsperrung war während der

Reinigungsarbeiten der Fahrbahn durch eine Fachfirma erforderlich.

Weshalb der junge Autofahrer von der Fahrbahn abkam, ist nach wie vor Gegenstand

der verkehrspolizeilichen Unfallermittlungen.

Leimen/Rhein-Neckar-Kreis: Rücksichtsloser Autofahrer verursacht Auffahrunfall und haut ab – Verursacher schnell ermittelt

Leimen/Rhein-Neckar-Kreis – Ein zunächst unbekannter VW-Fahrer verursachte

am Donnerstagabend auf der B 3 bei Leimen einen Verkehrsunfall und flüchtete

anschließend von der Unfallstelle.

Der Unbekannte war gegen 19.45 Uhr mit seinem VW Tiguan auf der B 3 von Wiesloch

in Richtung Heidelberg unterwegs. Zwischen den Ausfahrten zur St. Ilgener Straße

und dem Stralsunder Ring fuhr er mit erhöhter Geschwindigkeit einem

voranfahrenden 29-Jährigen dicht auf dessen 1er-BWM auf. Um wieder Abstand zu

gewinnen, erhöhte dieser seine Geschwindigkeit, woraufhin der VW-Fahrer

ebenfalls beschleunigte und abermals dicht auffuhr. In der weiteren Folge fuhr

der VW dem BMW zweimal hinten auf und überholte den BMW schließlich. Während des

Überholvorgangs drängte er den BMW nach rechts ab. Beim Ausweichen nach rechts

prallte dieser schließlich in die rechten Leitplanken. Der VW-Fahrer

beschleunigte und flüchtete von der Unfallstelle.

Bei dem Zusammenprall zogen sich zwei Mitfahrer im BMW leichte Verletzungen zu.

Zudem verlor der VW-Fahrer beim Aufprall das vordere Kennzeichenschild. Bei der

Überprüfung der Halteranschrift konnte ermittelt werden, dass der 60-jährige

Fahrer des VW auf dem Weg zur Arbeit war. Er konnte schließlich an seiner

Arbeitsstelle in Heidelberg angetroffen werden. Beim Eintreffen der Beamten

befand er sich bei seinem Fahrzeug. An diesem konnten mit dem Unfall

übereinstimmende Schäden festgestellt werden. Zudem fehlte das vordere

Kennzeichenschild. Der 60-Jährige wollte jedoch von einem Unfall nicht

mitbekommen haben. Eine Beeinflussung durch Alkohol oder Drogen konnte nicht

festgestellt werden.

Gegen den 60-Jährigen wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung, Unfallflucht und

fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. Dessen Führerschein musste

beschlagnahmt werden, da der 60-Jährige nicht zur freiwilligen Herausgabe bereit

war.

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Unfall mit unklarem Hergang in der Talhausstraße – Zeugen gesucht!

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis – Am Donnerstagvormittag gegen 11 Uhr kam es

in der Talhausstraße an der Einmündung Pfälzer Ring zu einem Verkehrsunfall

zwischen einem PKW und einem Motorradfahrer. Ein 63-jähriger Mann fuhr mit

seiner Yamaha auf den Einmündungsbereich von Ketsch kommend zu, um in den

Pfälzer Ring abzubiegen. Der 61-jährige Fahrer eines Audis, welcher aus der

Gegenrichtung kam, wollte ebenfalls in den Pfälzer Ring abbiegen. Es kam zur

Kollision beider Fahrzeuge, wobei der 63-jährige Motorradfahrer stürzte und sich

leichte Verletzungen zuzog. Beide Beteiligte gaben gegenüber den

unfallaufnehmenden Polizeibeamten an, dass die Ampelanlage für sie grün zeigte.

Der Gesamtschaden liegt bei 9.000 Euro. Zur Klärung des Unfallhergangs werden

Zeugen gebeten, sich beim Polizeirevier Hockenheim unter Tel.: 06205/2860-0 zu

melden.

Mannheim-Sandhofen: angeblicher Lotteriegewinner wurde zum Opfer und hat einen Schaden von 900 Euro

Mannheim-Sandhofen – Zunächst klang es sicherlich wie eine gute Nachricht,

als sich am vergangenen Montag ein angeblicher Mitarbeiter einer

Lotteriegesellschaft am Telefon bei einem Anwohner in der Priebuser Straße

meldete und mitteilte, dass der angerufene 48-jährige Mann in einer Lotterie

39.000 Euro gewonnen hat.

Das Opfer war auch nicht misstrauisch, als der Anrufer verlangte, dass er, um

seinen Gewinn ausgezahlt zu bekommen, zunächst Google Play Karten im Wert von

900 Euro kaufen sollte.

Nachdem das lotterieerfahrene Opfer diese Karten an den üblichen Verkaufsstellen

gekauft hatte, übermittelte er die von ihm freigerubbelten Codes dem Betrüger

bei einem erneuten Anrufen am Telefon.

Insgesamt fanden mehrere Telefonate zwischen dem Opfer und einer männlichen, wie

auch weiblichen, Person statt.

Aber die vermeintlichen „Glückfeen“ waren beide Betrüger, die es nur auf das

Geld des Opfers abgesehen hatten.

Die Polizei warnt dringend davor, auf Geldforderungen am Telefon einzugehen oder

zu viele persönliche Details gegenüber Unbekannten bekannt zu geben und rät, im

Zweifelfall gleich mit der Polizei Kontakt aufzunehmen.

Generationswechsel beim Polizeipräsidium Mannheim in vollem Gange

Mannheim – Am Dienstag, den 01.03.2022, konnte Polizeipräsident Siegfried

Kollmar im Polizeipräsidium Mannheim 62 neue Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte

im mittleren Polizeivollzugsdienst begrüßen. Die frisch ausgebildeten

Polizeiobermeisterinnen und Polizeiobermeister werden auf den 17 Polizeirevieren

sowie in den beiden Einsatzzügen des Polizeipräsidiums ihren Dienst verrichten.

Angesichts der hohen Anzahl der Pensionäre der vergangenen Jahre ist

Polizeipräsident Kollmar erleichtert, in diesem Jahr ein großes personelles Plus

zu verzeichnen. „Aufgrund der stetig wachsenden Arbeitsbelastung sind wir froh,

in diesem Jahr eine Vielzahl an Kolleginnen und Kollegen willkommen heißen zu

dürfen. Einsatzlagen wie die Krawalle der Neckarwiese in Heidelberg, als auch

die durch die Pandemie hinzugekommenen Einsätze erfordern einen immensen

Personalkörper, den wir mit den neuen Kolleginnen und Kollegen stärken.“, so

Kollmar. Neben den 62 Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamten durfte sich auch

die Verwaltung des Polizeipräsidiums über Zuwachs freuen. Zwei Beamtinnen und

ein Beamter unterstützen künftig das Referat Finanzen, das Referat Personal und

den Bereich Recht und Datenschutz.

Am 01. April wird der „Generationswechsel“ fortgeführt, wenn das

Polizeipräsidium Mannheim junge Polizeikommissarinnen und -kommissare nach

erfolgreich abgeschlossenem Studium begrüßen darf. Auch Absolventen der

Sonderlaufbahn wirtschaftskriminalistischer/cyberkriminalistischer Dienst werden

das Präsidium ab dem 01. April tatkräftig unterstützen. Wie viele neue Stellen

besetzt werden, ist noch nicht bekannt. Im Polizeipräsidium Mannheim sind

derzeit rund 2.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Polizeivollzugsdienst, im

Nichtvollzug und im Tarifbereich beschäftigt.

Mannheim-Wohlgelegen: Verkehrsunfallflucht, Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Wohlgelegen: – Am gestrigen Donnerstag, im Zeitraum von 9:45 und

15 Uhr fuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugfahrer vermutlich die Dudenstraße

aus Richtung Käfertaler Straße kommend in Fahrtrichtung

Christian-Friedrich-Schwan-Straße.

Aus bislang nicht bekannten Gründen streifte er einen im Bereich Dudenstraße und

Joseph-Meyer-Straße rechts am Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkten

silberfarbenen Audi A 4. Bei dem abgestellten Auto wurden die Fahrerseite und

der Außenspiegel beschädigt und es entstand Sachschaden von circa 2.000 Euro.

Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle ohne seiner

Feststellungspflicht nachgekommen zu sein.

Zeugen werden gebeten, sich mit Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt, Tel.: 0621.

3301-0, in Verbindung zu setzen.