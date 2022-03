Verkehrsunfallflucht

Standenbühl

Am 03.03.2022 gegen 18.20 Uhr befuhr ein bislang unbekannter PKW die Kaiserstraße in Standenbühl von Dreisen kommend in Fahrtrichtung Börrstadt. In Höhe der Kaiserstraße 46 streifte er einen dort ordnungsgemäß geparkten PKW und beschädigte diesen (Schaden ca. 1000 EUR). Anschließend fuhr der/die Verursacher/in weiter, ohne den Feststellungspflichten nachzukommen. Zeugen sollen sich bitte bei der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden melden.

Sachbeschädigung an PKW

Zellertal

Im Zeitraum von 02.03.22, 19.00 Uhr bis 03.03.22, 07.30 Uhr, wurde von einem/einer unbekannten Täter/in an einem ordnungsgemäß in der Bubenheimer Straße geparkten PKW die Fahrertür und der linke Außenspiegel beschädigt (Schaden ca. 1500 EUR).

Hinweise zur Tat werden von der PI Kirchheimbolanden entgegengenommen.

Sachbeschädigung an PKW

Kirchheimbolanden / Ilbesheim

Am 02.03.2022 gegen 22.30 Uhr warf ein/e bislang unbekannte/r Täter/in eine Bierflasche an einen PKW, der ordnungsgemäß in der Gauersheimer Straße in Ilbesheim abgestellt war. Hierdurch entstand Sachschaden am Außenspiegel des PKWs (ca. 250 EUR).

Zeugen sollen sich bitte bei der PI Kirchheimbolanden melden.

Verkehrsunfallflucht Sparkasse Albisheim

Albisheim

Am 02.03.2022 kam es um 13:40 Uhr auf dem Parkplatz der Sparkasse in Albisheim zu einem Verkehrsunfall. Der bislang unbekannte Unfallverursacher beschädigte beim rückwärts Ausparken ein anderes Fahrzeug und entfernte sich anschließend von der Unfallörtlichkeit ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Bei dem Fahrzeug des Unfallverursachers handelt es sich um einen hellen PKW älteren Baujahres.

Unfallzeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Kirchheimbolanden (06352-911 2700) zu melden.

Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Kind auf der K51 zwischen Braunweiler und Sankt Katharinen. Hinweise werden erbeten.

Bad Kreuznach

Am 03.03.2022 gegen 17:20 Uhr befährt ein 27-jähriger Verkehrsteilnehmer mit seinem VW Passat die Kreisstraße 51 von Braunweiler kommend in Fahrtrichtung Sankt Katharinen. Hierbei wird er auf einen circa 10-Jährigen aufmerksam, der am rechten Fahrbahnrand auf seinem Fahrrad sitzt und wartet. Als der 27-Jährige seine Geschwindigkeit verlangsamt und an dem Kind vorbeifährt, fährt dieser plötzlich an und es kommt zur seitlichen Kollision. Nachdem das Kind dem Fahrer gegenüber versichert unverletzt zu sein, fährt das Kind auf einem Feldweg in Richtung Sankt Katharinen weg. Die Polizei Bad Kreuznach bittet um Hinweise, wessen Kind war heute mit seinem Fahrrad zwischen Braunweiler und Sankt Katharinen unterwegs und trug einen grünen Fahrradhelm? Bitte überprüfen Sie, ob ihr Kind Verletzungen davongetragen hat und melden Sie sich bei hiesiger Dienststelle.