Kollision im Kreisverkehr

Mainz-Mombach – Um die Mittagszeit kam es am gestrigen Donnerstag zu einem

Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einem Autofahrer.

Ein 58-jähriger Mainzer fuhr mit seinem PKW von der Hauptstraße aus kommend in

Richtung Kreuzstraße. Beim Einfahren in den dortigen Kreisverkehr kollidierte er

mit dem bereits im Kreisverkehr befindlichen Radfahrer. Der 79-jährige Mainzer

erlitt dadurch eine Kopfverletzung und klagte über Schmerzen im Hüftbereich. Er

wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. An dem Fahrrad, einem

Pedelec, entstand Sachschaden.

Gegen den Autofahrer wurde ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren wegen des

Verkehrsunfalls mit fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

Verkehrsunfallflucht in der Göttelmannstraße

Mainz-Laubenheim – Am vergangenen Mittwoch kam es zwischen 16:00 und 18:35

Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des Volksparks in der

Göttelmannstraße.

Das geparkte Auto des 49-jährigen Mainzers wurde dabei auf der Beifahrerseite

großflächig beschädigt. Die Vermutung liegt nahe, dass dieser Schaden beim Ein-

oder Ausparken durch einen LKW verursacht wurde, welcher sich anschließend

unerlaubt vom Unfallort entfernte.

Zeugenaufruf: Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird

gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131 65-4110

in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter

pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Fahren ohne Fahrerlaubnis und Versicherungsschutz

Mainz-Bretzenheim – Weil an seinem Auto hinten kein Kennzeichen angebracht

war, wurde ein 20-jähriger Mainzer Donnerstagnacht einer Verkehrskontrolle

unterzogen.

Im Rahmen der Verkehrskontrolle gab der Fahrer unumwunden zu, dass das Auto

nicht zugelassen sei. Im weiteren Gespräch gab er obendrein zu, dass er keinen

Führerschein habe.

Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

Der Mainzer muss sich nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und wegen Verstoßes

gegen das Pflichtversicherungsgesetz strafrechtlich verantworten.

Täterfestnahme durch Polizeihund

Mainz-Laubenheim – In der Nacht von Donnerstag auf Freitag beobachtete ein

Zeuge zwei Männer dabei, wie diese versuchten, einen Zigarettenautomaten

aufzubrechen. Als die Polizeibeamten eintrafen, konnten sie noch einen der Täter

dabei beobachten, wie er sich über einen Zaun in den Innenhof eines

Gebäudekomplexes flüchtete, um sich dort zu verstecken.

Durch einen hinzugerufenen Polizeihund gelang es schließlich, den 27-jährigen

Niedersachsen aus seinem Versteck zu treiben und festzunehmen. Im Rahmen der

Spurensuche stellte die Polizei einen Rucksack mit Einbruchswerkzeug sicher. Der

zweite Täter konnte nicht mehr angetroffen werden.

Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Verkehrsunfall auf der A60 zwischen zwei LKW – Sperrung des Hechtsheimer Tunnels mit massiven Verkehrsbeeinträchtigungen

Heidesheim am Rhein – Am Donnerstag, gegen 14:40 Uhr, kam es auf der A60

in Fahrtrichtung Darmstadt zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen zwei

LKW-Fahrern. Hierbei befuhr ein 58-jähriger Mann aus Bischofsheim mit seinem LKW

den rechten Fahrstreifen. Kurz hinter der Anschlussstelle Mainz-Laubenheim

musste er auf Grund stockenden Verkehrs seine Geschwindigkeit auf etwa 30-40

km/h drosseln. Im nächsten Moment fuhr ein 52-jähriger Mann aus dem Landkreis

Limburg-Weilburg aus noch bisher ungeklärter Ursache auf den vorausfahrenden LKW

des 58-jährigen. Durch den Aufprall wurde der Unfallverursacher so sehr in

seinem Führerhaus eingeklemmt, dass er mittels hydraulischen Werkzeugen durch

die Feuerwehr befreit werden musste. Zur weiteren medizinischen Untersuchung

wurde er in die Universitätsklinik Mainz verbracht. Während der

Verkehrsunfallaufnahme und der anschließenden Bergung war die A60 in

Fahrtrichtung Hessen teils voll gesperrt. Ferner musste der Hechtsheimer Tunnel

in Fahrtrichtung Darmstadt gesperrt werden. Hierdurch kam es massiven

Verkehrsbeeinträchtigungen und lange Rückstaus auch auf der A63. Gegen 18:40 war

die Unfallstelle vollständig geräumt und der Hechtsheimer Tunnel wieder

geöffnet.

Verkehrsunfall zwischen zwei LKW auf der Autobahn A60

Am heutigen Donnerstag, den 03.03.2022 wurde um 14:48 Uhr der Feuerwehr Mainz ein Verkehrsunfall zwischen zwei LKW auf der BAB 60 in Fahrtrichtung Darmstadt gemeldet.

In der ersten Meldung wurde von einer unbekannten auslaufenden Flüssigkeit aus einem der beiden Fahrzeuge berichtet. Von der Feuerwehrleitstelle wurden daraufhin Fahrzeuge von beiden Feuerwachen der Berufsfeuerwehr sowie zwei Freiwillige Feuerwehren alarmiert.

Zwischen der Anschlussstelle Mainz-Laubenheim und der Weisenauer Brücke kam es zu einem Auffahrunfall zwischen Sattelzug und einem Pritschen-LKW mit Anhänger. Bei dem Zusammenstoß wurde der Fahrer des auffahrenden LKW in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Nach der Erstversorgung durch den zeitgleich mit der Feuerwehr eingetroffenen Rettungsdienst wurden die Rettungsmaßnahmen des Fahrers in Absprache mit der anwesenden Notärztin durchgeführt. Es wurden hydraulische Rettungsgeräte eingesetzt um den Fahrer aus dem stark deformierten Führerhaus zu befreien. Nach der technischen Rettung wurde der Patient vom Rettungsdienst in ein Mainzer Krankenhaus transportiert.

Parallel zu den Rettungsmaßnahmen wurde der zweite LKW gesichert. Bei der auslaufenden Flüssigkeit handelte es sich lediglich um Fruchtsäfte, deren Behälter beim Aufprall zerstört wurden. Der Verdacht auf auslaufende Gefahrstoffe bestätigte sich glücklicherweise nicht.

Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen musste die A60 in Fahrtrichtung Darmstadt voll gesperrt werden.

Auf der Gegenfahrbahn brachten sich Verkehrsteilnehmer während der Rettungsmaßnahmen durch langsamen Fahren und starkes Abbremsen während den Rettungsmaßnahmen selbst in Gefahr. Durch den Einsatz von insgesamt drei Sichtschutzwänden konnte in Absprache mit der Polizei die Einsatzstelle soweit abgeschirmt werden, dass in der Folge der Verkehr auf der Gegenfahrbahn flüssiger lief und die Eigengefährdung verringert werden konnte.

Der Einsatz der Feuerwehr wurde um 16:20 Uhr beendet. Durch die Vollsperrung und die anschließenden Bergungsmaßnahmen kam es im einsetzenden Berufsverkehr auf dem Mainzer Ring und auf den Ausweichstrecken im gesamten Stadtgebiet zu massiven Beeinträchtigungen.

Verstoß gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz

Bingen, 03.03., Fruchtmarkt, 20:25 Uhr. Im Rahmen einer allgemeinen Streifentätigkeit wurde ein Autofahrer in seinem Audi A4 mit rumänischem Kennzeichen kontrolliert. Hierbei wurde bekannt, dass der 41-Jährige bereits seit Januar 2019 seinen festen Wohnsitz in Deutschland hat und hierzulande keine Kraftfahrzeugsteuer verrichtet. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde gegen ihn eingeleitet.

Verkehrsunfall mit Flucht

Bingen, 03.03., Mainzer Straße, 14:20 Uhr. Ein 30-Jähriger kam auf die Dienststelle, um eine Verkehrsunfallflucht zu melden. Er hatte seinen Toyota auf dem Edeka-Parkplatz abgestellt, als die Fahrerin eines anderen Fahrzeugs beim rückwärts Ausparken mit ihrem Fahrzeugheck gegen den Toyota stieß. Es entstand ein Sachschaden an beiden Fahrzeugen. Die 81-Jährige verließ ihr Fahrzeug und hielt mit dem Geschädigten Rücksprache. Unter der Angabe, dass kein Schaden entstanden sei, entfernte sie sich dann einfach gegen den Willen des Toyota-Fahrers von der Unfallstelle. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen.

Verkehrsunfall mit Flucht – Zeugen gesucht

Bingen, 03.03., Hitchinstraße, 18:10 Uhr. Angestellte einer Fleischerei meldeten eine Verkehrsunfallflucht. Ein Kunde hatte augenscheinlich die Bremse mit dem Gaspedal verwechselt und einen Fahrradständer umgefahren. Dabei wurden Pflastersteine aus dem Boden gehoben und das (dunkelblaue) Auto an der Frontstoßstange erheblich beschädigt. Ohne anzuhalten flüchtete der Fahrer in Richtung Kreisverkehr. Der Mann wurde als ca. 30 Jahre alt, mit Gehgips am linken Fuß, dunkles Haar, osteuropäischer Akzent, ca. 180 cm groß beschrieben.

Leichte Körperverletzung – Zeugen gesucht!

Bingen, 03.03., Hafenstraße, 15:50 Uhr – 16:03 Uhr. Ein 25-jähriger Autofahrer, der wendete, um in Richtung Mainzer Straße zu fahren, bemerkte einen entgegenkommenden Radfahrer und stoppte daher. Der etwa 50-jährige Fahrradfahrer zog auf gleiche Höhe auf die Seite des PKW, touchierte diesen an der Stoßstange und fuhr dann einfach weiter in Richtung Stadtbahnhof. Der junge Mann stellte sein Fahrzeug ab, folgte dem Verursacher zu Fuß und konfrontierte diesen. Der Zweiradfahrer, verbal aggressiv, stellte das Fahrrad ab und lief mit erhobener Hand auf den Autofahrer zu. Dann nahm er sein Fahrrad und schlug dieses gegen einen von zwei mittlerweile zur Hilfe geeilten Zeugen. Dabei wurde das Schienbein eines 23-Jährigen Zeugen durch seine Hose hindurch verletzt. Anschließend flüchtete der Aggressor in Richtung Heilig-Geist-Krankenhaus. Die Beschreibung des Mannes wie folgt: 45-50 Jahre, etwa 130 Kilo schwer, schulterlanges braunes Haar, Dreitagebart, ungepflegtes Äußeres, akzentfreies Deutsch, dunkle Jeans, rote Jacke, graue Crocs, grau-blaues MB-Fahrrad, Hornlenker, Gepäckträger.