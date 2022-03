Fußgänger löst Busunfall aus – Zeugen gesucht

Am 03.03.2022, gegen 10:15 Uhr, fuhr eine Busfahrerin mit einem Bus der RNV auf der Hohenzollernstraße in Richtung Bgm.-Grünzweig-Straße. Vor der Haltestelle „Schwalbenweg“ verlangsamte sie, um dort zu halten. Plötzlich trat unvermittelt ein bislang unbekannter Fußgänger vor den Bus, woraufhin die Busfahrerin eine Gefahrenbremsung durchführte. Dadurch stürzte ein Fahrgast, eine 55-Jährige, die im hinteren Bereich des Busses stand. Sie fiel durch eine Trennglasscheibe, die dadurch zu Bruch ging. Die 55-Jährige verletzte sich und wurde ins Krankenhaus gebracht. Der Fußgänger entfernte sich unmittelbar von der Örtlichkeit. Ebenso verließen die weiteren Fahrgäste den Bus, so dass keine Zeugen mehr vor Ort waren, als die Polizeibeamten eintrafen.

Deshalb bittet die Polizei nun alle Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben und Angaben zu dem unbekannten Fußgänger geben können, sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de zu melden.

Öl verloren – Zeugen gesucht

Am 03.03.2022, gegen 22:30 Uhr, wurde durch einen Zeugen eine Ölspur auf der Rheingönheimer Straße in Richtung Hauptstraße gemeldet. Als die Polizeibeamten vor Ort eintrafen, konnten sie vor allem eine Ölspur auf den Straßenbahngleisen feststellen. Nach Bewertung des Spurenbildes ist davon auszugehen, dass ein unbekanntes Kraftfahrzeug auf der Diemersteinstraße gefahren ist, kommend von der Dorisstraße in Richtung Wasgaustraße. An der Einmündung Diemersteinstraße / Rheingönheimer Straße hat sich der unbekannte Fahrer voraussichtlich zum Linksabbiegen auf die Rheingönheimer Straße entschlossen. Dabei wurde durch ihn die vorgeschriebene Fahrtrichtung ignoriert und der Unbekannte ist über die angrenzende Erhöhung gefahren, welche die Fahrbahn zu den in der Mitte liegenden Straßenbahnschienen abgrenzt. In Folge des Überfahrens dürfte die Ölwanne des unbekannten Fahrzeugs erheblich beschädigt worden sein. In einem Bereich von etwa 100 Meter verteilte sich schließlich das gesamte Öl auf den Straßenbahngleisen.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die etwas über das Geschehen berichten können und Angaben zu dem Fahrer des unbekannten Fahrzeugs geben können. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de zu wenden.

57-Jährige angefahren

Am 03.03.2022, gegen 12:00 Uhr, fuhr ein 61-Jähriger auf der Drachenfelsstraße in Richtung Kaiserwörthdamm. Zur gleichen Zeit ging eine 57-Jährige auf dem Bürgersteig der Drachenfelsstraße in Richtung Kaiserwörthdamm und wollte die Straße überqueren. Auf Grund eines Missverständnisses dachte sie, dass sie von dem 61-Jährigen über die Straße gelassen werde, lief auf die Straße und wurde von dem Auto mit niedriger Geschwindigkeit angefahren. Sie stürzte, verletzte sich und kam ins Krankenhaus.

83-Jährige fällt nicht auf falsches Gewinnversprechen rein

Am 03.03.2022, gegen 14:30 Uhr, erhielt eine 83-Jährige einen Anruf von einem Mann, der ihr mitteilte, dass sie bei einer Volksbefragung mitgemacht und dabei gleichzeitig an einer Lotterie teilgenommen hätte. In diesem Zusammenhang hätte sie nun knapp 50.000 Euro gewonnen, die ihr morgen via Geldtransportunternehmen aus der Schweiz vorbeigebracht werden sollten. Deshalb sollte sie nun zügig eine Schweizer Rufnummer wählen, um die Zustellung des Gewinns zu organisieren. Nach Beendigung des Telefonats kontaktierte die 83-Jährige geistesgegenwärtig nicht das „Transportunternehmen“, sondern die Polizei.

Scheibe von BMW eingeschlagen

Am 03.03.2022, zwischen 03:30 Uhr und 13:00 Uhr, schlugen unbekannte Täter die hintere Scheibe eines BMW ein, der in der Dessauer Straße geparkt war. Sie durchsuchten den Fahrzeuginnenraum. Da sie keine Wertgegenstände fanden, wurde auch nichts gestohlen.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de .

Scheibe von Audi eingeschlagen

In der Zeit zwischen dem 02.03.2022, gegen 16:00 Uhr und dem 03.03.2022, gegen 08:00 Uhr, schlugen unbekannte Täter die hintere Fensterscheibe eines Audi A 6 ein, der auf dem Parkplatz „Jaegerstraße“ geparkt war. Gestohlen wurde nichts.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de .

Seniorinnen reagieren vorbildlich bei Schockanrufen

Am 03.03.2022, gegen 11:00 Uhr, erhielt eine 80-Jährige einen Anruf von einem Mann, der lange und laut ins Telefon weinte, so dass die Seniorin lediglich verstehen konnte, dass jemand verstorben sei. Da die 80-Jährige über die Betrugsmasche informiert war, beendete sie sofort das Telefonat.

Am 03.03.2022, gegen 14:30 Uhr, erhielt eine 85-Jährige einen Anruf von einem Mann, der sich als ihr Sohn ausgab und mit stark weinerlicher Stimme erklärte „Mama, Mama mir ist was Schreckliches passiert…“ Da auch sie sofort erkannte, dass es sich um eine Betrugsmasche handelte, legte sie auf. Trotzdem nahm sie der Anruf sehr mit und sie war sehr schockiert.

Am 03.03.2022, gegen 16:00 Uhr, erhielt eine 70-Jährige einen Anruf von einer Frau, die ins Telefon jammerte: „Mami, Mami ich hatte einen Unfall, ich habe jemanden tot gefahren.“ Die Seniorin, die ahnte, dass es sich hierbei um einen betrügerischen Anruf handelte, antwortete mit “ Ja, und ?“, woraufhin die Anruferin auflegte. Daraufhin rief die 70-Jährige ihre Tochter an und vergewisserte sich, ob alles in Ordnung ist, was auch der Fall war.

37-Jähriger ausgeraubt

Am 03.03.2022, gegen 15:00 Uhr, wurde ein 37-Jähriger von drei unbekannten Männern ausgeraubt an der Ecke Marienstraße / Prinzregentenstraße. Nachdem der 37-Jährige ihnen mehrere tausend Euro sowie sein Handy übergeben habe, seien sie in einem blauen Kleinwagen mit französischem Kennzeichen geflüchtet in Richtung Prinzregentenstraße. Die sofort eintreffenden Polizeibeamten, die die Umgebung absuchten, konnten das Auto nicht mehr ausfindig machen.

Einer der Täter war etwa 25-35 Jahre alt und circa 1,75 m groß. Er hatte eine normale Statur und einen Bart.

Wer Hinweise zu dem Auto oder den unbekannten Tätern geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de zu melden.

81-Jähriger nach Unfall verstorben

Der am 02.03.2022 in Ludwigshafen verunfallte 81-jährige Fahrradfahrer verstarb, aufgrund der Schwere der Verletzungen, am 03.03.2022 im Krankenhaus. Es handelte sich hierbei um einen Alleinunfall ohne Beteiligung weiterer Verkehrsteilnehmer.