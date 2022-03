Widerstand gegen Polizeibeamte

Schifferstadt – Durch einen Zeugen wird am gestrigen Abend, gegen 20:50 Uhr, eine hilflose Person am Südbahnhof mitgeteilt. Die Person sei bereits über die Bahngleise gelaufen und habe auch eine Verletzung.

Der blutende, alkoholisierte 19-Jährige wurde beim Eintreffen der Polizeistreife bereits durch einen Ersthelfer versorgt. Während der ärztlichen Versorgung des 19-Järhigen näherte sich eine 20-Jährige und schrie mehrmals den Namen des 19-Jährigen. Unvermittelt schlug die 20-Jährige in Richtung eines Polizeibeamten, sodass diese zu Boden gebracht und gefesselt werden musste. Hierauf wurde der zuvor ruhige 19-Jährige wieder aktiv und versuchte nach einem Sanitäter und Beamten zu schlagen. Auch der 19-Jährige wurde daraufhin durch die eingesetzten Kräfte fixiert, wogegen er sich erfolglos wehrte. Aufgrund der Alkoholisierung und Verletzung des 19-Jährigen (Alkoholtest 2,2 Promille) wurde dieser in ein Krankenhaus verbracht. Die 20-Jährige (Alkoholtest 1,8 Promille) wurde aufgrund ihrer psychischen Verfassung in ein Krankenhaus mit psychiatrischer Abteilung verbracht und dort einem Arzt vorgestellt. Vor Ort teilte ein Zeuge den Beamten mit, dass die 20-Jährige mit einem Fahrrad zum Bahnhof fuhr. Beiden Personen wurden im Krankenhaus für das Strafverfahren Blutproben entnommen. Gegen die beiden Beschuldigten wird wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, gegen die 20-Jährige ferner noch bezüglich Trunkenheit im Verkehr ermittelt. Die eingesetzte Polizeikräfte und Sanitäter wurden nicht verletzt.

Diebstahl Gerüstteile

Limburgerhof – Im Zeitraum vom 02.03.2022 (16:00 Uhr) bis 03.03.2022 (08:00 Uhr) wurden durch unbekannte Täter von einer Baustelle im Trifelsring Gerüstteile entwendet. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 3.000 Euro. Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.