Bankfiliale überfallen

Otterbach – Kreis Kaiserslautern – Am Donnerstagmorgen hat ein bislang

unbekannter Täter ein Geldinstitut in Otterbach überfallen.

Soweit derzeit bekannt, betrat der Mann die Filiale gegen 7.45 Uhr. Er bedrohte

eine Angestellte und forderte die Herausgabe von Bargeld. Bei der Tat führte der

Täter ein Messer und möglichweise auch eine Schusswaffe mit. Er flüchtete mit

der Handtasche der bedrohten Mitarbeiterin zu Fuß in unbekannte Richtung.

Die Angestellte wurde leicht verletzt.

Der Täter wurde nach derzeitigem Ermittlungsstand als circa 1,85 Meter großer,

kräftiger Mann beschrieben. Über das vermutliche Alter liegen der Polizei

derzeit keine Informationen vor. Bei der Tat trug er einen braunen Kapuzenpulli

und eine beigefarbene Hose. Weiterhin war er mit einer schwarzen Bomberjacke mit

Kapuze, schwarzen (Turn-)schuhen und einer schwarzen Mütze bekleidet. Bei der

Tatausführung trug er eine schwarze OP-Maske und schwarze Handschuhe.

Die sofort eingeleitete polizeiliche Fahndung dauert an. Es ist auch ein

Hubschrauber im Einsatz.

Die Polizei bittet die Bevölkerung, im Bereich Otterbach keine Anhalter

mitzunehmen.

Sollten Sie etwas Verdächtigen beobachtet haben oder den Tatverdächtigen anhand

der Beschreibung erkennen, setzten Sie sich bitte unter Rufnummer 0631 369-2620

umgehend mit der Polizei in Kaiserslautern in Verbindung. Die Mitteilung kann

auch über Notruf erfolgen.

Weitere Angaben kann die Polizei derzeit nicht machen. Die Ermittlungen dauern

an. Es wird nachberichtet. |mhm

Schwarzer Golf gesucht

Kreis Kaiserslautern – Die Polizei sucht den Fahrer eines schwarzen VW

Golf der am Dienstagabend in der Konrad-Adenauer-Straße in Otterbach unterwegs

war. Er soll durch ein Überholmanöver eine Verkehrsgefährdung verursacht und ein

Fahrzeug beschädigt haben. Der Fahrer soll kurz vor einer Kurve einen Hyundai

mit stark überhöhter Geschwindigkeit überholt haben. Der Fahrer sei so knapp vor

dem Hyundai wieder auf die rechte Fahrspur eingeschert, dass die Fahrerin

bremsen musste. Da es so knapp vor der Kurve gewesen sei, habe der Golf-Fahrer

auch nicht einsehen können ob Gegenverkehr gekommen wäre. Durch die hohe

Geschwindigkeit habe der Golf Split, der auf der Fahrbahn lag, nach oben

geschleudert. Die Steinchen sind auf Windschutzscheibe und Kotflügel des Hyundai

geflogen und haben Steinschläge hinterlassen. Bei dem Wagen soll es sich um

einen schwarzen VW Golf mit Kaiserslauterer-Kennzeichen gehandelt haben. Die

weiteren Ermittlungen laufen. Die Polizei sucht weitere Zeugen und bittet diese

sich unter Telefon 0631 369-2150 zu melden. |elz

Zu schnell vor den Augen der Polizeistreife

Kaiserslautern – Am Mittwochabend ist einer Polizeistreife gegen 22 Uhr

der Fahrer eines grauen VW Sharans aufgefallen. Der Mann fuhr mit erhöhter

Geschwindigkeit vor der Streife die Kantstraße entlang. Nachdem die Beamten den

Fahrer eine Weile bei konstanten 100 Km/h verfolgten, hielten sie ihn an. Der

18-jährige Fahranfänger gab als Begründung für sein sehr zügiges Fahren in der

50er Zone an, er hätte die Polizei nicht bemerkt und sein deshalb etwas

schneller gefahren. Auf ihn kommt jetzt ein hohes Bußgeld, Punkte, Fahrverbot,

sowie die Verlängerung der Probezeit zu. |elz

Über Zaun geklettert

Kaiserslautern – Ein Hausfriedensbruch ist am Dienstag vom Gartenschau

Gelände gemeldet worden. Ein Zeuge beobachtete vier Jugendliche dabei, wie sie

über den Zaun kletterten. Die eintreffende Streife fand bei den 15- und

16-jährigen Jungen mehrere wasserfeste Stifte, Acryl Stifte, sowie Köpfe von

Spraydosen. Die Beamten nahmen die Jugendlichen mit auf die Dienststelle, wo sie

von ihren Eltern abgeholt wurden. Auf sie kommt eine Strafanzeige wegen

Hausfriedensbruch zu. Die Ermittlungen bezüglich Sachbeschädigung durch Graffiti

laufen. |elz

Ermittlungen zu Banküberfall

Kreis Kaiserslautern – Nach dem Banküberfall in Otterbach heute Morgen

(wir berichteten: https://s.rlp.de/wVFY9), laufen die Ermittlungen bei der

Kaiserslauterer Kriminaldirektion weiterhin auf Hochtouren. Nach bisherigem

Ermittlungsstand konnte der Täter, außer der Handtasche, nichts erbeuten.

Nach Auswertungen erster Befragungen ergeben sich gerade im Hinblick auf die

Täterbeschreibung neue Erkenntnisse. Entgegen der Erstmeldung trug der Täter

eine blaue Jeanshose anstatt eine beige Hose. Weiterhin war er mit einer

schwarzen Jacke mit Kapuze und schwarzen (Turn-)schuhen mit weißen Sohlen

bekleidet. Er trug einen hellen Mundschutz. Die sofort eingeleitete polizeiliche

Fahndung dauert an. Der Täter ist weiterhin flüchtig. Deshalb rät die Polizei,

auch weiterhin im Großraum Kaiserslautern keine Anhalter mitzunehmen.

Sollten Sie etwas Verdächtigen beobachtet haben oder den Tatverdächtigen anhand

der Beschreibung erkennen, setzten Sie sich bitte unter Rufnummer 0631 369-2620

umgehend mit der Polizei in Kaiserslautern in Verbindung. Die Mitteilung kann

auch über Notruf erfolgen. |elz

Fahrraddiebstahl am Bahnhof

Rockenhausen (Donnersbergkreis)) – In der Zeit von Mittwochmorgen bis

Mittwochnachmittag wurde am Bahnhof in Rockenhausen ein Fahrrad entwendet. Es

handelte sich um ein Mountainbike der Marke Cube in den Farben Schwarz, Grün und

Blau. Das Zahlenschloss, mit dem das Fahrrad an einem Fahrradständer gesichert

war, wurde vor Ort zurückgelassen.

Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise zu Personen, die mit der Tat in

Verbindung stehen könnten, unter der Telefonnummer 06361 / 917-0. |pirok

Öffentlichkeitsfahndung zu Banküberfall in Otterbach

Kreis Kaiserslautern – Im Rahmen der Ermittlungen zu dem Banküberfall in

Otterbach (https://s.rlp.de/wVFY9 & https://s.rlp.de/4HbDd) fahnden die

Ermittler nun auch mit Fotos aus den Überwachungskameras nach dem mutmaßlichen

Täter. Das Bilder sowie die Beschreibung finden Sie auf der Fahndungsseite der

Polizei Rheinland-Pfalz unter www.polizei.rlp.de oder direkt hier

https://s.rlp.de/JvLBT. |elz

Polizeidirektion Kaiserslautern veröffentlicht Verkehrsunfallstatistik 2021

Stadt und Kreis Kaiserslautern – Die Analyse der Verkehrslage,

insbesondere der Unfallursachen, der Beteiligten und der aus den Unfällen

resultierenden Folgen bilden die Basis der polizeilichen

Verkehrssicherheitsarbeit. Danach richten sich polizeiliche Maßnahmen,

Schwerpunktsetzungen, Konzeptionen sowie die dafür notwendigen Ansätze in Bezug

auf Personal und Technik.

Bedingt durch die Corona Pandemie lassen sich die Verkehrsunfallzahlen aus den

Jahren 2020 und 2021 nicht wie üblich mit den Statistiken der Vorjahre

vergleichen. Aufgrund zahlreicher Beschränkungen über einen großen Zeitraum in

beiden Jahren hat sich das Verkehrsaufkommen deutlich verringert, was sich auch

auf die Unfalllage auswirkt.

Die Polizeidirektion Kaiserslautern verzeichnet nach vier Jahren fallender

Zahlen in Folge im Jahr 2021 erstmals wieder einen Anstieg bei der Betrachtung

aller Verkehrsunfälle eines Jahres. Gegenüber dem Vorjahr stieg der Wert auf

11.793 und somit um 6,1 Prozent an. Im ersten Jahr der Corona-Pandemie 2020 war

ein extremer Rückgang in der Gesamtunfallzahl zu verzeichnen.

In der Langzeitbetrachtung liegt der Wert jedoch deutlich unter dem Durchschnitt

der fünf Vorjahre von 12.965 Verkehrsunfällen. Die Statistik des Landes

Rheinland-Pfalz weist eine Unfallsteigerung von 1,9 Prozent auf 126404 auf.

Bei den Verkehrsunfällen mit schweren Personenschäden ist gegenüber dem Vorjahr

ein deutlicher Rückgang festzustellen. Die Zahl dieser Unfälle ging um 23,3

Prozent (38 Unfälle), die der Verunglückten um 28 Prozent (53 Verunglückte)

zurück. Insgesamt gab es im vierten Jahr in Folge einen Rückgang in beiden

Bereichen.

Mit neun durch Verkehrsunfälle verstorbenen Personen gab es einen Anstieg um

drei Todesopfer gegenüber dem Vorjahr, dies bedeutet den zweithöchsten Wert in

der Fünf-Jahres-Betrachtung.

Bei den Verkehrsunfällen mit Schwerverletzten setzt sich hingegen die positive

Entwicklung fort. Hier ist ein Rückgang um 30,1 Prozent (56 Verunglückte) zu

verzeichnen.

Mit einem Anstieg um elf auf 89 Verkehrsunfälle gegenüber dem Vorjahr liegt der

Wert von Unfällen mit Kindern leicht unterhalb des Mittels der fünf Vorjahre

(91). Somit wurde der zweitniedrigste Wert seit 2017 erreicht.

Bei den 89 Verkehrsunfällen wurden acht Kinder schwer und 67 leicht verletzt.

Zwölf Kinder waren als Fußgänger, 16 als Radfahrer, 41 als Mitfahrer und sechs

Kinder als sonstige Verkehrsteilnehmer in den Unfall verwickelt. Seit dem Jahr

2017 hat im Direktionsbereich kein Kind im Straßenverkehr das Leben verloren.

Nachdem die Unfallzahlen der Risikogruppe junger Erwachsener stetig angestiegen

war, sind die Zahlen seit 2017 rückläufig und erreichen im Jahr 2021 zum ersten

Mal wieder eine Steigerung von 106 auf 2.473 (+ 4,5 Prozent) im Vergleich zu

2020. Trotzdem liegt dieser Wert sehr deutlich unterhalb des Langzeitschnittes

von 2.829 Verkehrsunfällen.

Von 2018 bis 2020 ist die Beteiligung der Senioren bei den Verkehrsunfällen

rückläufig. 2021 gab es erstmals wieder einen Anstieg um 141 Verkehrsunfälle (+

7,5 Prozent). Trotzdem liegt dieser Wert deutlich unter dem Langzeitmittel von

2.188 Unfällen mit Seniorenbeteiligung. Gemessen am Anteil an der

Gesamtbevölkerung ergibt sich keine überproportionale Beteiligung am

Unfallgeschehen. Im Jahr 2021 kamen zwei Senioren ums Leben, 21 (-11) wurden

schwer und 109 (+ 40) leicht verletzt.

Die Unfallursache Geschwindigkeit ist nach wie vor eine Hauptunfallursache, auch

wenn die Zahl der geschwindigkeitsbedingten Verkehrsunfälle über die letzten

Jahre hinweg rückläufig ist und die meisten Verkehrsunfälle mittlerweile durch

mangelnden Sicherheitsabstand verursacht werden. In der Fünf-Jahres-Betrachtung

wurde 2021 der bisherige Tiefststand erreicht.

Bei der Betrachtung der Verkehrsunfälle mit Personenschäden war in 46,2 Prozent

unangepasste oder überhöhte Geschwindigkeit zumindest mit ursächlich. Daher wird

auch in Zukunft sowohl im präventiven, als auch im repressiven Bereich ein

besonderes Augenmerk auf dieser Unfallursache und deren Bekämpfung liegen.

Bis zum Jahr 2017 ist die Zahl der Wildunfälle stetig angestiegen. Nach einem

deutlichen Rückgang im Jahr 2018 blieben in den beiden Folgejahren die

Unfallzahlen relativ konstant. Im Jahr 2021 wurde mit 2.939 Unfällen ein neuer

Höchststand der zurückliegenden Jahre erreicht.

Im Vergleich zum Vorjahr sind Alkoholunfälle um fünf auf 139 und somit auf den

bisherigen Tiefststand gesunken. Die Verkehrsunfälle unter Drogeneinfluss

stiegen auf einen bisherigen Höchstwert von 42 Verkehrsunfälle.

Insgesamt blieben Unfälle aufgrund mangelnder Fahrtüchtigkeit in etwa auf

Vorjahresniveau und in der Langzeitbetrachtung auf dem zweitniedrigsten Wert.

Von 2017 bis 2019 blieb die Zahl der sogenannten Unfallfluchten nahezu konstant.

Im Jahr 2020 erreichte sie einen Tiefststand in der Fünfjahresübersicht. 2021

gibt es erneut einen Rückgang um 18 auf 2.139 Fluchtunfälle und somit auf den

niedrigsten Stand der letzten Jahre. Die Aufklärungsquote von 45,4 Prozent (972

ermittelte Fahrer) stellt einen Höchstwert in der Langzeitbetrachtung dar.

Auch bei den rückläufigen Verkehrsunfällen mit unerlaubtem Entfernen von der

Unfallstelle dürfte das veränderte Freizeit-, Reise- und Kaufverhalten aufgrund

der Beschränkungen durch die Corona-Pandemie eine Rolle gespielt haben.

Zur Bekämpfung von Verkehrsunfällen und der dafür verantwortlichen

Hauptunfallursachen, insbesondere bei schweren Personenschadensunfällen, wurden

unter anderem folgende Verkehrsmaßnahmen getroffen:

Insgesamt trafen die Polizeibeamten und Angestellten der Polizeidirektion

Kaiserslautern im Rahmen der Verkehrsüberwachung im Jahr 2021 (Klammerwert =

Veränderung zum Vorjahr) 138.196 (+ 57.469) Maßnahmen, darunter 2.878 (- 445)

Strafanzeigen und 7.788 (- 6.483) Ordnungswidrigkeitenanzeigen.

Bei 1.627 (+ 277) Kontrollen wurde Alkoholkonsum beim Fahrer festgestellt, 744

Personen (+ 236) standen unter Drogeneinfluss. Alkoholbedingt wurden 485 (+ 44)

und wegen Drogenkonsum 744 (+ 236) Blutproben entnommen.

Es wurden 196 (- 13) Strafanzeigen wegen Nötigung im Straßenverkehr, 79 (- 17)

wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und 78 (- 56) wegen

Gefährdung des Straßenverkehrs erstattet.

716 (- 235) Mal stellten die Polizeibeamten Fahren ohne Fahrerlaubnis und 1.092

(- 174) Mal Fahren ohne Versicherungsschutz fest.

Im Jahr 2021 fertigten die Mitarbeiter der Polizeidirektion Kaiserslautern

355.776 (- 34.258) Anzeigen wegen der Überschreitung der zulässigen

Höchstgeschwindigkeit.

Kernanliegen der Verkehrssicherheitsarbeit der Polizei wird weiterhin die

Bekämpfung der Unfallursache Geschwindigkeit sein. Der erhöhte Kontrolldruck

durch den verstärkten Einsatz der Geschwindigkeitsmessanlagen soll den

präventiven Effekt weiter steigern. Ein besonderes Augenmerk werden die Beamten

auch 2022 auf die Kontrolle der Verkehrstüchtigkeit sowie der Ablenkung richten.

Hintergrundinformationen und weitere Details zur Verkehrsunfallbilanz 2021 der

Polizeidirektion Kaiserslautern können Sie in den beiden angehängten PDF-Dateien

nachlesen. Für das Gebiet der Stadt Kaiserslautern wurden die Unfallzahlen für

das Jahr 2021 in einer eigenen Statistik zusammengefasst. |mhm

Diebstahl mehrerer Ortstafeln

Winnweiler (Donnersbergkreis) – Seit dem vergangenen Wochenende wurden im

Bereich der Verbandsgemeinde Winnweiler mehrere Ortstafeln gestohlen. Die

unbekannten Täter drückten teilweise die Schilderpfosten um und demontierten

dann die Verkehrszeichen. Bislang bekannt ist das Fehlen von Ortstafeln in

Falkenstein, Gonbach, Theresienhof und Winnweiler. Die Taten wurden durch die

zuständige Straßenmeisterei in Rockenhausen zur Anzeige gebracht.

Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise zu Personen, die mit der Tat in

Verbindung stehen könnten, unter der Telefonnummer 06361 / 917-0. |pirok

Nach Zeugenaufruf melden sich weitere Geschädigte

Kaiserslautern – Die Polizei hat nach einer Serie von Sachbeschädigungen

an Pkw am 20. Februar nach Zeugen gesucht (wir berichteten

https://s.rlp.de/5pb8t). Damals wurden von Freitagabend bis Samstagmorgen (18.

und 19. Februar) in der Leininger Straße sowie der Randsiedlung die

Scheibenwischer von mehreren Fahrzeugen mutwillig beschädigt.

Nach dem Zeugenaufruf meldeten sich weitere Opfer bei den Ermittlern, deren

Wagen im gleichen Zeitraum von Unbekannten beschädigt wurden. Den Beamten liegen

mittlerweile neun Strafanzeigen vor. Ziel der Täter waren die Scheibenwischer

und Außenspiegel der geparkten Autos.

Die Polizei Kaiserslautern sucht deshalb weiterhin Zeugen, die Hinweise zu den

Sachbeschädigungen machen können. Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat oder

Hinweise auf die Täter geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer

0631 369-2150 oder per E-Mail pikaiserslautern1@polizei.rlp.de mit dem

Altstadtrevier in Verbindung zu setzen. |mhm

Brand in einem Mehrfamilienhaus

Kaiserslautern – Einsatzkräfte von Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei

rückten am Donnerstag zu einem Wohnhausbrand in die Albertstraße aus. Kurz nach

13:30 Uhr ging der Notruf über das Feuer ein. In einer Erdgeschosswohnung des

Mehrfamilienhauses brannte es. Die Wohnungsinhaberin wurde durch Nachbarn in

Sicherheit gebracht und vorsorglich durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus

gebracht. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Vermutlich hat sich durch

Unachtsamkeit eine Zeitung an einem Teelicht entzündet und hat sich dann

unkontrolliert ausgebreitet. Derzeit ist die Wohnung nicht bewohnbar. Die

Schadenshöhe beläuft sich im oberen fünfstelligen Bereich. Die Ermittlungen

dauern an. |elz

Diebe machen sich an Autos zu schaffen

Kaiserslautern – In Kaiserslautern-Erfenbach haben Unbekannte in der Nacht

von Donnerstag auf Freitag zwei unverschlossene Fahrzeuge durchwühlt. Die Täter

entwendeten unter anderem ein Mobiltelefon, ein Notebook sowie persönliche

Dokumente. Die Vorfälle ereigneten sich im Bereich der Gartenstraße und in der

Straße Ätzweide. In einem Fall beobachtete eine Zeugin zwei Personen, die sich

verdächtig an einem Fahrzeug aufhielten. Die ausgerückte Streife traf die

Verdächtigen nicht mehr an.

Hinweise oder verdächtige Wahrnehmungen, die mit den Taten in Zusammenhang

stehen könnten, nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0631 369-2250

entgegen.

Die Polizei appelliert, Fahrzeuge immer verschlossen abzustellen. Taschen, Geld

oder Wertsachen sollten zudem nicht im Auto verbleiben. |ksy-mhm