Offenbach Main-Kinzig-Kreis: Die Polizei-News

Blitzermeldung: Fahren Sie vorausschauend, mit angepasster Geschwindigkeit und bitte nicht schneller als erlaubt!

Polizeipräsidium Südosthessen – Geschwindigkeitskontrollstellen für die 10. Kalenderwoche 2022

(aa) Die Beamten der Verkehrsdirektion kontrollieren in der nächsten Woche die Einhaltung der Tempolimits, wobei der Schwerpunkt auf unfallträchtigen Strecken liegt. Darüber hinaus messen die Polizisten auch zum Schutz unserer Kinder vor einer Schule sowie im Bereich von Wildgefahrenstrecken.

Wir wünschen allen Verkehrsteilnehmern, dass sie ihr Ziel wohlbehalten erreichen.

Geplant sind Messungen im Bereich folgender Örtlichkeiten:

07.03.2022:

L 3001, Dietzenbach in Richtung Offenthal, zwischen Hexenberg und Offenthal (Wildgefahrenstrecke); L 2310, Froschhausen in Richtung Weiskirchen, zwischen B 45 und Froschhausen (Wildgefahrenstrecke); B 43 a, Hanau in Richtung Fulda, AS Hanau-Hafen (Unfallschwerpunkt);

B 43 a, Hanau in Richtung Fulda, AS Hanau-Hafen (Unfallschwerpunkt); B 257, Gründau-Lieblos, Höhe Gründauer Straße in Richtung Lieblos/Büdingen (Gefahrenbereich Geschwindigkeit); Biebergemünd-Wirtheim, Frankfurter Straße, beide Richtungen (Gefahrenbereich Geschwindigkeit);

L 3195, Gemarkung Maintal, in Richtung Wachenbuchen (Schule); L 3008, Hanau-Mittelbuchen, in Höhe Kesselstädter Straße (Gefahrenbereich Geschwindigkeit); B 43 a, Hanau in Richtung Dieburg, im Bereich AS Hanau-Hafen (Unfallschwerpunkt);

B 45 Dieburg in Richtung Hanau, im Bereich A 3, beide Richtung (Unfallschwerpunkt); K 174, Dietzenbach Richtung Rodgau, zwischen Waldacker und Rodgau-Ring-Straße (Wildgefahrenstrecke);

Hanau, Depotstraße, in Richtung Großauheim, in Höhe „Alter Kahler Weg“ (Unfallschwerpunkt);

Hanau, Depotstraße, in Richtung Großauheim, in Höhe „Alter Kahler Weg“ (Unfallschwerpunkt).



Offenbach, 04.03.2022, Pressestelle, Andrea Ackermann

Polizei sucht Gruppe von Passanten nach Angriff auf Radfahrer – Offenbach

(jm) Nach einem Angriff auf einen Radfahrer am Mittwochabend im Büsingpark sucht die Polizei ganz bestimmte Zeugen. Gegen 19.45 Uhr war ein Offenbacher mit seinem Fahrrad im Büsingpark in Richtung Main/Hafeninsel unterwegs, als ihm drei 1,70 bis 1,80 Meter große Männer im Alter von 20 bis 30 Jahren laufend entgegenkamen. Zwei der Männer sprangen zur Seite, gab der Dritte dem Fahrradfahrer einen „Bodycheck“, so dass dieser zu Boden stürzte. Anschließend baute er sich „höhnisch lächelnd“ vor ihm auf. Danach liefen die Männer in Richtung Innenstadt weiter. Der Angreifer hat ein rundes Gesicht und einen leichten Bart. Er trug eine dunkle Jacke und eine auffällig großrahmige Sehbrille mit Metallrand. Der Radfahrer erlitt durch den Sturz Abschürfungen am Knie und Prellungen an der Schulter. Zudem wurde der Helm und das Fahrrad beschädigt. Eine Gruppe von drei bis vier Passanten hat den Sturz aus einiger Entfernung beobachtet und dem Offenbacher Hilfe angeboten. Die Polizei sucht nun die nicht näher beschriebenen Passanten sowie weitere Zeugen des Vorfalls und bittet diese, sich bei beim Polizeirevier Offenbach unter der Rufnummer 069 8098-5100 zu melden.

Diebe stahlen hochwertiges Fahrzeug – Heusenstamm

(aa) Autodiebe stahlen von Mittwoch auf Donnerstag einen in der Straße „Am Apfelbaum“ geparkten BMW. Der graue X5 mit OF-Kennzeichen verschwand zwischen 17 und 9.30 Uhr. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise zum Diebstahl und dem Verbleib des Fahrzeuges unter der Rufnummer 069 8098-1234.

Unfall mit Rollstuhlfahrer am Fußgängerüberweg – Zeugen gesucht! – Rodgau/Jügesheim

(jm) Mit einem gehörigen Schrecken kam ein 80 Jahre alter Rollstuhlfahrer aus Rodgau am Mittwochmittag in der Eisenbahnstraße bei einem Unfall davon. Gegen 12 Uhr befuhr ein Unbekannter mit seinem schwarzen Pick-up die Vordergasse und bog nach rechts in die Bahnhofstraße ein. In Höhe der Hausnummer 14 wollte der 80-Jährige mit seinem elektrischen Rollstuhl (Elektromobil) den Fußgängerüberweg überqueren. Dabei stieß der Unbekannte mit seinem Auto gegen die Front des Rollstuhls und fuhr davon. Bis zum Eintreffen der Streife kümmerte sich ein Zeuge um den Rentner. Glücklicherweise wurde der Rodgauer bei dem Zusammenstoß offensichtlich nicht verletzt. Am Rollstuhl entstand ein Schaden von etwa 1.000 Euro. Die Polizei Heusenstamm sucht nun weitere Zeugen zu der Unfallflucht, die Hinweise auf den Verursacher sowie den schwarzen Pick-up geben können. Diese melden sich bitte unter der Rufnummer 06104 6908-0.

Diebstahl von Buntmetall – Festnahme – Neu-Isenburg

(aa) Polizeibeamte nahmen am späten Donnerstagabend drei mutmaßliche Buntmetalldiebe vorläufig fest. Der entscheidende Hinweis kam von einem Zeugen. Demnach sollen sich die 31, 38 und 42 Jahre alten Männer gegen 22.45 Uhr an einem „An den Grundwiesen“ abgestellten Anhänger zu schaffen gemacht haben. Sie hätten zunächst die dortige Straßenlaterne ausgetreten und dann die Diebstahlsicherung eines Metallkäfigs durchtrennt. Anschließend wurde die Gitterbox voll mit Buntmetall in einen Fiat geladen. Der Zeuge hätte die Männer ertappt, woraufhin sie mit dem Ducato davongefahren wären. Im Rahmen der Fahndung erfolgte schließlich die Festnahme der drei Verdächtigen, die für die polizeilichen Maßnahmen zur Dienststelle gebracht und anschließend entlassen wurden. Die Ermittlungen übernimmt nun die Regionale Ermittlungsgruppe West. Weitere Zeugen melden sich bitte bei der Polizeistation Neu-Isenburg: 06102 2902-0.

Mercedes-Fahrerin bei Unfall leicht verletzt – Langen

(fg) Eine 52 Jahre alte Mercedes-Fahrerin wurde bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend auf der Nordendstraße leicht verletzt und kam zur weiteren medizinischen Begutachtung in ein Krankenhaus. Gegen 21.20 Uhr war eine 34 Jahre alte Frau in einem 4er BMW auf der Nordendstraße in Richtung Margaretenstraße unterwegs. Die 52-jährige GLA-Fahrerin beabsichtigte ebenfalls nach rechts auf die Nordendstraße einzufahren. Die BMW-Fahrerin übersah offenbar die aus einer Einmündung kommende und vorfahrtsberechtigte Langenerin in ihrem Mercedes, weshalb es zum Zusammenstoß kam. An der Unfallörtlichkeit gilt „rechts vor links“. Durch den Aufprall wurde der Mercedes auf einen am Straßenrand stehenden Opel Corsa geschoben, der ebenfalls leicht beschädigt wurde. Insgesamt entstand ein Schaden von rund 11.000 Euro. Die BMW-Fahrerin blieb unverletzt.

Zwei Cube-Fahrräder vor Mehrfamilienhaus gestohlen – Langen

(fg) Vor einem Mehrfamilienhaus in der Walter-Rietig-Straße waren Fahrraddiebe am Donnerstagabend zugange und knackten die Schlösser zweier Mountainbikes von Cube. Die beiden Eigentümer hatten ihre Räder gegen 18.15 Uhr noch unversehrt sowie verschlossen vor dem Wohnhaus im Bereich der 40er-Hausnummern am dortigen Fahrradabstellplatz gesehen. Gegen 19.40 Uhr stellten sie den Diebstahl fest. Die Polizei bittet nun Zeugen, die den Diebstahl des roten sowie des silber-orangenen Mountainbikes gesehen haben, sich unter der Rufnummer 06103 9030-0 zu melden.

Main-Kinzig-Kreis

BMW 730d xDrive geklaut – Maintal/Hochstadt

(jm) In der Nacht zum Donnerstag haben Autodiebe einen silbernen BMW 730 xDrive in der Philipp-Ziegler-Straße entwendet. Die Tat ereignete sich zwischen 20.45 und 6.50 Uhr im Bereich der 10er-Hausnummern. Hinweise zu den Tätern und zum Verbleib des hochwertigen Fahrzeugs mit MKK-Kennzeichen nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 06181 100-123 entgegen.