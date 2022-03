In Reihenhaus eingebrochen,

Bad Homburg v. d. Höhe, Ober-Eschbach, An der Flurscheid, Nacht zum 03.03.2022 (pa)In der Nacht zum Donnerstag kam es in Bad Homburg Ober-Eschbach zu einem Einbruch in ein Reihenhaus. Gewaltsam öffneten die Täter die Terrassentür des in der Straße „An der Flurscheid“ gelegenen Wohnhauses, wodurch ein Schaden von rund 500 Euro verursacht wurde. Nachdem sie die Räume durchsucht hatten, flüchteten die Einbrecher – offenbar ohne Wertsachen entwendet zu haben. Die Bad Homburger Kriminalpolizei bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Rufnummer (06172) 120 – 0 zu melden.

Mann angegriffen – Polizei sucht Zeugen

Bad Homburg v. d. Höhe, Kirdorf, Georg-Schudt-Straße, 04.03.2022, gg. 04.15 Uhr (pa)Nachdem in der Nacht zum Freitag in Bad Homburg Kirdorf ein Mann durch einen Unbekannten angegriffen wurde, sucht die Polizei nach Zeuginnen und Zeugen. Ein 35-jähriger Bad Homburger war nach eigenen Angaben gegen 04.15 Uhr zu Fuß in der Georg-Schudt-Straße unterwegs, als er plötzlich von einem unbekannten Mann attackiert worden sei. Der 35-Jährige habe sich daraufhin zur Wehr gesetzt und die Flucht ergriffen. Er wurde leicht verletzt und beschreibt den Angreifer als etwa 30 bis 35 Jahre alt, circa 175cm bis 180cm groß und kräftig. Er soll kurzes dunkles Haar, einen dunklen Bart und ein rundliches Gesicht gehabt haben. Getragen habe der Täter eine orangefarbene Jacke. Die Kriminalpolizei Bad Homburg bittet Personen, die Zeuginnen oder Zeugen des Geschehens wurden oder Hinweise auf die Identität des Täters geben können, sich unter der Rufnummer (06172) 120 – 0 zu melden.

Mitsubishi kommt von Fahrbahn ab,

L 3023, zw. Seelenberg und Oberems (Gemarkung Glashütten) 03.03.2022, gg. 23.30 Uhr (pa)Bei einem Verkehrsunfall auf der L 3023 bei Glashütten Oberems wurde am späten Donnerstagabend ein Fahrzeuginsasse verletzt und ein Schaden von rund 7.000 Euro verursacht. Gegen 23.30 Uhr befuhr ein 48-jähriger Mishubishi-Fahrer aus Glashütten die Landesstraße aus Richtung Seelenberg kommend in Fahrtrichtung Oberems. In einer Rechtskurve fuhr der Autofahrer aus bislang unbekannter Ursache geradeaus über die Gegenfahrbahn. Der Mitsubishi kam von der Fahrbahn ab und kam schließlich im Straßengraben zum Stehen. Bei dem Unfall, in dessen Folge auch die Airbags des Fahrzeugs auslösten, wurde der 17-jährige Beifahrer leicht verletzt. Der Mitsubishi musste mit Totalschaden von der Unfallstelle abgeschleppt werden.

Aktueller Blitzerreport

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit. Nachfolgend finden Sie die Messstelle der Polizeidirektion Hochtaunus für die kommende Woche:

Dienstag: Bundesstraße 8, Gemarkung Königstein

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichten auch unangekündigte Messstellen geben kann.