Weltkriegsbombe in Wiesbaden-Medenbach erfolgreich gesprengt

Feuerwehr Wiesbaden

Am 4. März um 1.30 Uhr konnte die Weltkriegsbombe, die am Vorabend in Wiesbaden-Medenbach bei Sondierungsarbeiten entdeckt worden war, erfolgreich durch den Kampfmittelräumdienst gesprengt werden.

Vorausgegangen waren Evakuierungsmaßnahmen im Gewerbegebiet „An den drei Weiden“, welche gemeinsam durch Einsatzkräfte der Stadtpolizei Wiesbaden und der Feuerwehr Wiesbaden durchgeführt wurden. Insgesamt waren nach Meldedaten rund 120 Personen von der Evakuierung betroffen.

Durch Kräfte eines Sanitäts- und Betreuungszuges wurde im Bürgerhaus Medenbach eine Betreuungsstelle eingerichtet. Dieses Angebot wurde von circa 32 Personen in Anspruch genommen. Hier war auch die Seelsorge in Notfällen Wiesbaden im Einsatz.

Die Weltkriegsbombe, die östlich der Bundesautobahn 3 aufgefunden worden war, wurde nach Abschluss der Evakuierung in einem ersten Schritt durch den Kampfmittelräumdienst auf ein Feld in der Nähe verbracht. Dort wurde die Bombe mit einem Wasserkissen abgedeckt, das durch Kräfte der Feuerwehr mit ca. 25.000 Litern gefüllt wurde. Die anschließende Sprengung verlief problemlos.

Die Bundesautobahn 3 konnte nach erfolgreicher Sprengung und Kontrolle durch die Autobahnpolizei um ca. 1.45 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben werden. Ab diesem Zeitpunkt konnten auch alle Anwohner wieder zurück in ihre Wohnungen.

An den Einsatzmaßnahmen waren insgesamt ca. 115 Einsatzkräfte der verschiedensten Organisationen im Einsatz. Die Einsatzleitung oblag dem Leiter der Wiesbadener Stadtpolizei Peter Erkel.

Kabel aus Rohbau gestohlen,

Wiesbaden, Frankfurter Straße, 24.02.2022, 13.00 Uhr bis 03.03.2022, 11.00 Uhr,

(pl)Innerhalb der vergangenen sieben Tage wurde eine Baustelle in der

Frankfurter Straße von Kabeldieben heimgesucht. Die Täter betraten den Rohbau

und entwendeten aus diesem bereits verlegte Stromkabel im Wert von über 1.700

Euro. Der durch die Diebe entstandene Sachschaden ist noch wesentlich höher zu

beziffern. Hinweise nimmt das 3. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611)

345-2340 entgegen.

Einbruch in Reihenhaus,

Wiesbaden-Igstadt, Zum Golzenberg, 03.03.2022, 11.30 Uhr bis 11.40 Uhr,

(pl)Am Donnerstagmittag sind zwei unbekannte Täter in ein Reihenhaus in der

Straße „Zum Golzenberg“ in Igstadt eingebrochen. Die Täter drangen zwischen

11.30 Uhr und 11.40 Uhr durch eine aufgehebelte Terrassentür in das Haus ein,

durchwühlten die Räumlichkeiten und ergriffen dann offensichtlich ohne Diebesgut

wieder die Flucht. Eine Nachbarin, welche durch Geräusche auf den Einbruch

aufmerksam wurde und die Polizei verständigte, beschrieb die beiden flüchtigen

Täter als ca. 1,75 Meter groß, etwa 30 Jahre alt und dunkel gekleidet. Eine

polizeiliche Fahndung nach dem Einbrecherduo verlief ohne Erfolg. Hinweise nimmt

die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Gemeinsam Sicheres Wiesbaden,

Stadtgebiet Wiesbaden, Mittwoch, 02.03.2022, 08:00 Uhr bis 16:30 Uhr

(fj)Am Mittwoch leistete die Polizei Wiesbaden im Rahmen des Programms

„Gemeinsam Sicheres Wiesbaden“ Verkehrssicherheitsarbeit. Zwischen 08:00 Uhr und

16:30 Uhr führten fünf Beamtinnen und Beamten Kontrollen und Fußstreifen an

wechselnden Örtlichkeiten durch. Der Schwerpunkt der Maßnahmen lag auf dem

Wechsel des „Verkehrsjahres“, dem Erkennen von Fahrtüchtigkeitseinschränkungen

durch Alkohol- oder Drogenkonsum sowie der Thematik „Raser, Poser und Tuner“. Es

wurden insgesamt 60 Fahrzeuge kontrolliert. Die Polizeibeamtinnen und

Polizeibeamten fertigten sechs Verkehrsstrafanzeigen wegen Verstößen gegen das

Pflichtversicherungsgesetz sowie weitere 22 Ordnungswidrigkeitenanzeigen –

überwiegend auf Grund von Verstößen gegen die Ladungssicherungspflicht.

Die Polizei weist an dieser Stelle daraufhin, dass jedes Jahr zum 01. März ein

neues „Verkehrsjahr“ beginnt. Mit Ablauf eines „Verkehrsjahres“ verlieren

Versicherungskennzeichen und die dazugehörige Bescheinigung ihre Gültigkeit. Das

Führen eines Fahrzeugs ohne entsprechenden Versicherungsschutz im öffentlichen

Straßenverkehr ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat gemäß §6

Pflichtversicherungsgesetz.

Auch Nutzerinnen und Nutzer von Elektro-Tretrollern, wie sie von mehreren Firmen

im Wiesbadener Stadtgebiet zum Verleih angeboten werden, sollten den Hinweis der

Polizei unbedingt beachten. Mit einem Blick auf das angebrachte

Versicherungskennzeichen können sie sich vor Fahrtantritt über den

Versicherungsschutz vergewissern.

Verkehrskontrollen in Wiesbaden,

Wiesbaden, Theodor-Heuss-Brücke und Rheingaustraße, Donnerstag, 03.03.2022,

10:45 Uhr bis 18:00 Uhr

(fj) Im Laufe des gestrigen Tages wurden an zwei Örtlichkeiten in Wiesbaden

Verkehrskontrollen durchgeführt. Der Regionale Verkehrsdienst der Wiesbadener

Polizei wurde hierbei durch die Bereitschaftspolizei unterstützt. Am späten

Vormittag bauten die Beamtinnen und Beamten eine Kontrollstelle im Bereich

Theodor-Heuss-Brücke Ecke Rheinufer in Fahrtrichtung Mainz-Kastel auf. Am

Nachmittag wurde diese in die Rheingaustraße Ecke „Am Parkfeld“ verlegt. Die

Bilanz: 63 kontrollierte Fahrzeuge und 79 kontrollierte Personen. In 54 Fällen

konnten Ordnungswidrigkeiten festgestellt werden, hauptsächlich Handy- und

Gurtverstöße. Sechs Fahrzeugführer erwartet eine Strafanzeige. Vier von ihnen

müssen sich wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz, einer

wegen des Verstoßes gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz sowie ein weiterer wegen

Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten.

Aktueller Blitzerreport,

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur

Geschwindigkeitsüberwachung. In der kommenden Woche finden in Wiesbaden

ausschließlich unangekündigte Messungen statt.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Hochsitz beschädigt, Bad Schwalbach, Waldstück

„Busemach“, Freitag, 25.02.2022 bis Montag, 28.02.2022,

(fh)Am vergangenen Wochenende wurde ein Hochsitz im Bad Schwalbacher Waldstück

„Busemach“ von Unbekannten beschädigt. Am Montagmorgen stellte der zuständige

Jagdpächter fest, dass zuvor Vandalen Teile des besagten Hochsitzes mit

mutmaßlich roher Gewalt zerstört hatten und informierte die Polizei. Der

Sachschaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06124) 7078-0

mit der Polizeistation Bad Schwalbach in Verbindung zu setzen.

Anhängerplane aufgeschlitzt, Taunusstein-Neuhof, Idsteiner Straße, Mittwoch,

02.03.2022, 12:00 Uhr bis Freitag, 04.03.2022, 08:00 Uhr

(fh)Zwischen Mittwochmittag und Freitagmorgen schlitzen Unbekannte in

Taunusstein-Neuhof die Plane eines abgestellten Fahrzeuganhängers auf und

verursachten Sachschaden. Der oder die Täter begaben sich zu dem in der

Idsteiner Straße abgestellten Anhänger und machten sich mutmaßlich mit einem

Messer an der Außenplane zu schaffen. Ob die Täter im Anschluss Gegenstände aus

dem Inneren entwenden wollten, ist nicht bekannt. Letztlich kam es zu keinem

Diebstahl. Der Sachschaden beträgt rund 500 Euro.

Hinweise nimmt die Polizeistation Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124)

7078-0 entgegen.

Silbernes Fahrzeug nach Unfallflucht gesucht, Taunusstein-Wehen, Platter

Straße Donnerstag, 03.03.2022, 11:00 Uhr bis 21:00 Uhr

(fh)Im Laufe des Donnerstags wurde ein Kraftfahrzeug in Taunusstein-Wehen von

einem unbekannten Fahrzeug gestreift und beschädigt. Die Polizei sucht nach

Zeuginnen und Zeugen. Zwischen 11:00 Uhr und 21:00 Uhr parkte ein gelber Opel

Corsa auf der Platter Straße in Höhe der Hausnummer 68. Zeitgleich fuhr eine

unbekannte Person mit ihrem Pkw die Platter Straße in Richtung Bundesstraße 417

entlang und touchierte dabei den Opel im Bereich der Fahrerseite. Der Fahrer

oder die Fahrerin stieg zunächst aus und hinterließ am Corsa einen Zettel, auf

dem jedoch nur mangelhafte Informationen standen. Im Anschluss flüchtete die

Person. Hinweise an der Unfallstelle deuten auf ein silbernes

Verursacherfahrzeug hin.

Die Polizeistation Bad Schwalbach sucht nun unter der Rufnummer (06124) 7078-0

die unfallverursachende Person und das besagte silberne Fahrzeug.

Aktueller Blitzerreport für die Polizeidirektion Rheingau-Taunus

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur

Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der

Verkehrssicherheitsarbeit.

In der kommenden Woche finden ausschließlich unangekündigte Messungen statt.