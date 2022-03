Kreis Bergstraße

Bürstadt: Bankangestellte vereitelt Trickbetrug / Polizei warnt vor Schockanrufen

Bürstadt (ots) – Einer aufmerksamen Bankangestellten in Bürstadt ist es zu

verdanken, dass ein dreister Trickbetrug am Donnerstagmorgen (3.3) scheiterte

und so ein erheblicher finanzieller Schaden verhindert wurde. Gegen 10.30 Uhr

hatte 72 Jahre alte Frau den zweifelhaften Anruf mit der altbekannten Masche

erhalten. Eine Stimme am anderen Ende gab vor, von der Staatsanwaltschaft zu

sein und tischte die Geschichte auf, dass die Tochter der Angerufenen einen

tödlichen Unfall verursacht habe und nun, um eine Haftstrafe abwenden zu können,

eine Kaution in Höhe von 100.000 Euro zu zahlen habe. Geschockt und im guten

Glauben machte sich die Seniorin auf den Weg zur Bank und bat um die Auszahlung

ihrer Ersparnisse. Hier wurde die Bankangestellte hellhörig und deckte den

Betrug auf. Die Kriminalpolizei in Darmstadt (ZE40) hat nun die weiteren

Ermittlungen übernommen und nimmt wiederholt den aktuellen Fall zum Anlass,

erneut und eindringlich zu warnen: Übergeben Sie niemals Wertgegenstände an

unbekannte Personen nur aufgrund eines Telefonats. Sollten Sie Zweifel haben,

ziehen Sie eine Vertrauensperson hinzu oder wählen Sie den Notruf 110.

Neckarsteinach-Neckarhausen /Wald-Michelbach: 20-Jähriger auf frischer Tat ertappt und vorläufig festgenommen / Widerstand und Ermittlungsverfahren

NEckarsteinach / Wald-Michelbach (ots) – Ein 20 Jahre junger Mann mit Wohnsitz

in Heidelberg wird sich nach seiner Festnahme am Donnerstagabend (3.3.) wegen

des versuchten Diebstahls aus einem Auto sowie wegen des Widerstandes gegen

Vollstreckungsbeamte strafrechtlich verantworten müssen.

Gegen 23.45 Uhr hatte der Tatverdächtige im Ortsteil Neckarhausen und dort in

der Odenwaldstraße die Aufmerksamkeit von Zeugen auf sich gezogen, als er die

Scheibe eines geparkten Fiat-Pandas einschlug und im Begriff war, das Auto nach

Wertgegenständen zu durchsuchen. Die umgehend alarmierte Polizei nahm den 20-

Jährigen im Rahmen der Fahndung fest und brachte ihn zur Wache nach

Wald-Michelbach. Dort wurde er nach Abschluss aller Maßnahmen vorerst wieder

entlassen. Doch weil er während seiner Entlassung versucht gegen geparkte Autos

zu schlagen und die Polizeibeamten bespuckte, wurde er kurzerhand zur

Verhinderung von weiteren Straftaten zurück in den Gewahrsam gebracht. Weil er

auf dem Weg fortwährend um sich schlug und spuckte, wurde eine weitere Anzeige

erstattet. Somit wird er sich zukünftig in gleich mehreren Verfahren

verantworten müssen.

Einhausen: 66 km/h zu schnell und im Überholverbot überholt/Zwei Monate Fahrverbot drohen

Einhausen (ots) – Einen 37 Jahre alten Autofahrer stoppten zivile

Verkehrsfahnder des Polizeipräsidiums Südhessen am Donnerstagnachmittag (03.03.)

auf der Bundesstraße 47.

Der 37-Jährige überholte im Überholverbot mehrere Fahrzeuge und passierte zudem

einen Streckenabschnitt, auf dem maximal 100 km/h zulässig sind, mit 166

Stundenkilometern. Ihm drohen nun 600 Euro Bußgeld, zwei Punkte in Flensburg

sowie ein zweimonatiges Fahrverbot.

Darmstadt

Südhessen: Bilanz der Alkohol- und Drogenkontrollen an Fastnacht: 23 Führerscheine beschlagnahmt-Fast 1800 Fahrzeuge von Polizei kontrolliert Südhessen (ots)

Südhessen (ots) – Über Fastnacht setzten sich auch dieses Jahr trotz vorheriger

Ankündigung intensiver Kontrollen durch die Polizei wieder zahlreiche Autofahrer

ans Steuer, obwohl sie zuvor Alkohol getrunken oder Rauschmittel genommen

hatten.

Wie die aktuelle Bilanz der Fastnachtstage 2022 zeigt, ziehen die Ordnungshüter

Unbelehrbare konsequent aus dem Verkehr, denn jeder, der sich im Alkohol- oder

Drogenrausch ans Steuer setzt, handelt verantwortungslos. Nicht nur an den

närrischen Tagen!

Vor dem Hintergrund, dass viele Veranstaltungen aufgrund der Pandemielage und

dem Kriegsgeschehen in der Ukraine ausfielen, ist die Bilanz umso erstaunlicher.

Von Weiberfastnacht bis Aschermittwoch ereigneten sich in Südhessen 16

Verkehrsunfälle bei denen Alkohol im Spiel war. Vier Personen wurden dabei

verletzt. Die Beamten des Polizeipräsidiums Südhessen kontrollierten in

Darmstadt sowie in den Landkreisen Bergstraße, Groß-Gerau, Darmstadt-Dieburg und

im Odenwaldkreis während der „tollen Tage“ insgesamt 1796 Fahrzeugführer. Davon

mussten sich 400 wegen des Verdachts der Trunkenheit am Steuer einem

Atemalkoholtest unterziehen. In 30 Fällen bestätigte sich dieser Verdacht.

Darüber hinaus wurden 26 Fälle von Fahren unter Drogeneinfluss festgestellt.

23 Autofahrer werden zunächst einmal auf öffentliche Verkehrsmittel umsteigen

müssen, da ihre Führerscheine sofort sichergestellt wurden. Auch nach der

„närrischen“ Zeit gilt: „Kein Pardon für Promillesünder! Wer sich nach dem

Feiern betrunken oder unter Drogeneinfluss hinters Lenkrad setzt, bringt sich

und vor allem andere leichtfertig in Gefahr.“

Darmstadt-Dieburg

Unfallverursacher nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Darmstadt (ots) – In der Zeit von Donnerstag 03.03.2022 15:00 Uhr bis Freitag

04.03.2022 14:15 Uhr wurde auf dem Parkplatz der Schöfferstraße 2 ein grauer

Seat Ibiza durch ein bisher unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Zeugen, die

sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang bzw. Unfallverursacher geben können,

werden gebeten, sich beim 2.Polizeirevier in Darmstadt (06151-969 41210) zu

melden.

Groß-Umstadt: Spielekonsolen und Werkzeug aus Keller erbeutet / Polizei sucht Zeugen

Groß-Umstadt (ots) – Bei einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus im Adenauerring,

erbeuteten bislang Unbekannte Spielekonsolen und Werkzeug. Unter Einwirkung von

Gewalt gelangten die Kriminellen im Tatzeitraum zwischen Sonntag (27.2.) und

Mittwoch (2.3.) in den Keller. Mit ihrer Beute suchten sie im Anschluss das

Weite. Insgesamt werden die Schäden auf über 700 Euro geschätzt. Zeugen oder

Anwohner, die in diesem Zusammenhang Verdächtiges beobachtet haben, werden

gebeten, sich bei den Ermittlerinnen und Ermittlern der Kriminalpolizei (K21/22)

unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

Vor diesem Hintergrund rät die Polizei:

Halten Sie die Kellertüren stets geschlossen und bewahren Sie im

Keller keine Wertgegenstände auf!

Keller keine Wertgegenstände auf! Sichern Sie abgestellte Fahrräder auch im Keller mit einem Schloss!

Verwenden Sie stabile Vorhängeschlösser und massive Riegel! Denn:

Je massiver das Schloss – desto höher der Kraft und Zeitaufwand, um

es aufzubrechen und desto unattraktiver die Einbruchsgelegenheit!

Je massiver das Schloss – desto höher der Kraft und Zeitaufwand, um es aufzubrechen und desto unattraktiver die Einbruchsgelegenheit! Versehen Sie den Kellerverschlag von innen mit einem Sichtschutz!

Bringen Sie an den Kellerfenstern zusätzliche Sicherungen an!

Achten Sie bewusst auf fremde Personen im Gebäude und auf dem

Grundstück!

Grundstück! Bewohner eines Mehrfamilienhauses sollten darauf achten die

Hauseingangstür geschlossen zu halten!

Bickenbach/Alsbach-Hähnlein: Zeugenaufruf der Polizei / Unbekannte Substanz in Zug verbreitet / Kriminalpolizei ermittelt

Bickenbach/Alsbach-Hähnlein (ots) – Nachdem mehrere Fahrgäste des Regionalzuges

„RB 15339“ vergangenen Samstagabend (26.2.), kurz vor Mitternacht, am Bahnhof in

Alsbach-Hähnlein ärztlich betreut werden mussten, ermittelt die Kriminalpolizei

und sucht für den Fortgang der Ermittlungen dringend weitere Zeugen.

Auf der Fahrtstrecke zwischen Bickenbach und Alsbach-Hähnlein klagten nach

derzeitigem Kenntnisstand mindestens zehn Personen über Unwohlsein bis hin zu

Atemwegsreizungen. Ein 30-Jähriger wurde im Anschluss in ein Krankenhaus

gebracht. Sein Gesundheitszustand hat sich nach jetzigem Stand bereits

verbessert. Ersten Ermittlungen zufolge, sollen bislang Unbekannte, laut Zeugen

möglicherweise eine Gruppe von Jugendlichen, eine bislang unbekannte Substanz

während der Zugfahrt verbreitet haben. Die Ermittlungen zu den Gesamtumständen

und um welche Substanz es sich gehandelt haben könnte, dauern derzeit noch an.

Personen, die in diesem Zusammenhang Verdächtiges beobachtet haben und unter

anderem Hinweise über zu- und aussteigende Fahrgäste geben können, werden

gebeten, sich beim Kommissariat ZE20, Umweltgruppe, unter der Rufnummer 06251 /

9616-52 oder -53 zu melden.

Darmstadt/Eppertshausen: Auf Navis abgesehen / Wer kann Hinweise geben?

Darmstadt/Eppertshausen (ots) – Im Tatzeitraum zwischen Dienstag (1.3.) und

Donnerstag (3.3.) hatten es Unbekannte auf die Navis von zwei Fahrzeugen

abgesehen. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen. Ersten

Ermittlungen zufolge, machten sie sich an einem schwarzen BMW, der in der

Inge-Vahle-Straße in Darmstadt parkte und an einem blauen BMW, der „Im

Bubenstall“ in Eppertshausen abgestellt war, zu schaffen. Im Anschluss bauten

sie unter anderem die Navigationsgeräte aus und flüchteten unerkannt. Die

Schäden werden auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Ob die beiden Fälle im

Zusammenhang zueinanderstehen, muss geprüft werden. Sachdienliche Hinweise zu

beiden Fällen werden an das Kriminalkommissariat 21/22 in Darmstadt unter der

Rufnummer 06151/969-0 erbeten.

Groß-Gerau

Rüsselsheim: Einbruch in Gaststätte

Rüsselsheim (ots)

Eine Gaststätte in der Marktstraße geriet in der Nacht zum Freitag (04.03.), in der Zeit zwischen 23.00 und 1.15 Uhr, in das Visier von Kriminellen.

Die Unbekannten verschafften sich zunächst durch ein Fenster Zugang in das Lokal und entwendeten dort anschließend eine Kasse samt dem darin befindlichen Geld sowie unter anderem ein Tablet und ein Smartphone.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Polizei in Rüsselsheim (Kommissariat 41) unter der Rufnummer 06142/6960 zu melden.

Odenwaldkreis

Banküberfall in Otterbach – Ermittlungen zu entwendeten Gegenständen – SIEHE EINGANGSFOTO

Kreis Kaiserslautern (ots) – Im Rahmen der Ermittlungen zu dem Banküberfall in

Otterbach (https://s.rlp.de/wVFY9 & https://s.rlp.de/4HbDd) suchen die Ermittler

nach weiteren Zeugen.

Die Öffentlichkeitsfahndung auf der Fahndungsseite der Polizei Rheinland-Pfalz

unter www.polizei.rlp.de oder direkt hier https://s.rlp.de/JvLBT wurde erweitert

um ein Foto des Rucksacks, den der Täter vor Ort liegen gelassen hat. Hier

stellt sich die Frage, welche Geschäfte in unmittelbarer Tatortnähe solche

Rucksäcke vertreiben und ob ein solcher in den letzten vier Wochen verkauft

wurde. Die Polizei bittet die Geschäftsinhaber sich zu melden.

Nach bisherigem Ermittlungsstand konnte der Täter, außer der Tasche der

Bankangestellten, nichts erbeuten.

Der beige-braune, geflochtene Rattankorb ist circa 30 Zentimeter breit 50

Zentimeter hoch. Er hat braune Lederhenkel und einen weinroten Streifen sowie

einen dunkelgrünen Streifen. Darin befand sich ein blau-grauer

Knirps-Regenschirm, eine Handcreme, sowie Frühstücksbrote. Weiterhin wurden der

Geschädigten folgende Gegenstände entwendet:

ein schwarzes Mobiltelefon der Marke XIAOMI, mit blauer

Leder-Klapphülle

Leder-Klapphülle ein Fahrzeugschlüssel mit Anhänger der Firma Rittersbacher für

einen VW Golf

einen VW Golf ein brauner Ledergeldbeutel der Marke „Fossil“ mit 6 Euro

Bargeld, Personalausweis, sowie verschiedene Bank- und

Versicherungskarten.

Bargeld, Personalausweis, sowie verschiedene Bank- und Versicherungskarten. ein schwarzes Ledermäppchen mit Stoffeinschüben. Hier waren

Ebenfalls Versicherungskarten und Führerschein, sowie ein

Lippenstift und eine Handcreme enthalten.

Es besteht die Möglichkeit, dass der Täter bei seiner Flucht die Gegenstände

entsorgt hat. Die Polizei bittet die Finder sich ebenfalls unter der 0631

369-2620 zu melden. |elz