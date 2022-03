Vorfall mit K.O.-Tropfen bestätigt sich nicht; Ermittler gehen von alkoholbedingen Ausfallerscheinungen aus -Folgemeldung-

Eschwege (ots)

Der Vorfall vom vergangenen Wochenende, wonach einer 36-jährigen Frau aus Eschwege in der Nacht von Samstag auf Sonntag im Rahmen eines Gaststättenbesuchs in der Altstadt von Eschwege möglicherweise K.O.-Tropfen verabreicht worden waren, hat sich nun ein paar Tage später und nach entsprechenden Ermittlungen durch die Kriminalpolizei bislang nicht bestätigt.

(s. PM vom 01.03.2022, 13:06 Uhr)

Wie die Beamten des Fachkommissariats mitteilen, gehe man aktuell eher von alkoholbedingten Ausfallerscheinungen aus, die zu dem beeinträchtigten Zustand der 36-Jährigen geführt haben.

Menge und Art des Alkohols wurden offensichtlich unterschätzt und führten zu Wahrnehmungsstörungen bzw. Erinnerungslücken.

Die Vorkommnisse des Abends konnten nunmehr anhand von Zeugenaussagen gut nachvollzogen werden und führen letztendlich zu dem Ergebnis, dass eine Verabreichung von K.O.-Tropfen nahezu ausgeschlossen ist.

Polizei Hessisch Lichtenau

Alleinunfall; Auto kommt mit zwei Insassen von der Fahrbahn ab

Gestern Nachmittag sind die Beamten der Polizei in Hessisch Lichtenau zu einem Alleinunfall gerufen worden, wonach ein Pkw besetzt mit zwei Insassen von der Fahrbahn abkam und in einem Gebüsch gelandet ist. Laut den Beamten war ein 35-Jähriger aus Helsa der verantwortliche Fahrer und befuhr gegen 16.25 Uhr die Bundesstraße B 451 von Großalmerode in Richtung Wickenrode. Auf besagter Strecke kam der Wagen dann aus bislang noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und landete schließlich in einem angrenzenden Gebüsch. Der Fahrer selbst blieb dabei unverletzt, eine weibliche Mitinsassin wurde mit leichten Verletzungen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Die Fahrbahn musste im Rahmen der Unfallaufnahme kurzzeitig voll gesperrt werden. An dem Fahrzeug des 35-Jährigen entstand Sachschaden von mehreren tausend Euro, zudem war das Auto nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Wildunfall

Ein 79-jähriger Autofahrer aus Waldkappel hat heute Morgen gegen 10.37 Uhr auf der Landesstraße L 3225 zwischen Friedrichsbrück und Hessisch Lichtenau ein Wildschwein erfasst, welches unvermittelt die Fahrbahn überquert hatte. Das Tier flüchtete danach in den angrenzenden Wald. Am Auto des 79-Jährigen entstand Sachschaden in Höhe von 2000 Euro.

Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen; Schaden 3000 Euro

Gestern Nachmittag kam es um kurz nach 14.00 Uhr zu einem Auffahrunfall in Wehretal-Reichensachsen an der Kreuzung Landstraße/Riedweg/Nordstraße. Ein 32-jähriger Autofahrer aus Ottrau (SE-Kreis) befuhr die Landstraße in Richtung Eschwege. Als der 32-Jährige nach links in den Riedweg abbiegen wollte und aufgrund von Gegenverkehr verkehrsbedingt anhalten musste, konnte ein ihm nachfolgender 65-jähriger Autofahrer aus Eschwege zwar noch rechtzeitig anhalten. Ein ebenfalls aus Eschwege stammender 34-jähriger Autofahrer erkannte die Situation vor sich allerdings etwas zu spät und fuhr auf den Wagen des 65-Jährigen auf, wodurch dieser wiederum auf den Pkw des 32-jährigen Vordermanns geschoben wurde. Am Auto des Verursachers entstand ein Frontschaden von 1500 Euro. Zudem war dessen Auto nicht mehr fahrbereit. Die Schäden an den beiden anderen Autos belaufen sich auf 1000 und 500 Euro.

Zwei Fälle von Verkehrsunfallflucht; Polizei sucht jeweils Zeugen

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer hat in der Niederhoner Straße in Eschwege auf dem Parkplatz des Bowling-Centers „La Bowlera“ einen Schaden an der dortigen Hausfassade verursacht und ist dann unerlaubt davongefahren. Beschädigt wurde neben der Fassade auch eine Glasscheibe. Der Schaden wird auf insgesamt 2000 Euro geschätzt. Aufgrund der Art der Beschädigung ist zu vermuten, dass es sich bei dem verursachenden Fahrzeug um einen Pkw mit Anhängekupplung gehandelt hat. Der Vorfall geschah zwischen Mittwochabend 17.30 Uhr und Donnerstagmorgen 08.00 Uhr

Eine weitere Unfallflucht ereignete sich am Donnerstagnachmittag in Waldkappel. Dort hatte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer mit einem Pkw beim Ausparken in der Friemer Straße ein blaues Kleinkraftrad (Motorroller) touchiert und dadurch an der Verkleidung beschädigt. Anschließend hatte sich der Verursacher auch hier unerlaubt entfernt. Der Schaden an dem Roller liegt bei 100 Euro.

Die Polizei in Eschwege ermittelt in beiden Fällen wegen Unfallflucht und bittet um Hinweise unter der Nummer 05651/925-0.

Zwei ältere Fahrräder aus Keller geklaut; Polizei ermittelt wegen Diebstahls und sucht Zeugen

Bei der Polizei in Eschwege ist der Diebstahl eines älteren Herrenrades (28 Zoll) und eines älteren Damenrades (26 Zoll), beide in Silber, angezeigt worden, die zwischen Mittwoch 18.00 Uhr und Donnerstag 08.30 Uhr aus dem Keller eines Mehrfamilienhausen in der Dr.-Gebhard-Straße in Eschwege abhandengekommen sind. Die Räder sind schon mehrere Jahre alt und haben zusammengenommen noch einen Wert von ca. 70 Euro. Eine Marke oder genauere Beschreibung ist nicht mehr bekannt. Die Polizei in Eschwege bittet um Hinweise unter der Nummer 05651/925-0.

Polizei Hessisch Lichtenau

Geldbörsendiebstahl; Polizei sucht Zeugen

Ein 67-jähriger Mann aus Bad Sooden-Allendorf ist am Donnerstagmittag, vmtl. gegen 12.15 Uhr, im Edeka-Getränkemarkt in der Landgrafenstraße in Hessisch Lichtenau bestohlen worden. Dem 67-Jährigen klauten Unbekannte die Geldbörse, u.a. mit Bargeld, Bankkarten und dem Führerschein. Der gesamte Stehlschaden beläuft sich auf etwa 350 Euro. Hinweise an die Polizei in Hessisch Lichtenau unter der Nummer 05602/9393-0.