Frankfurt-Preungesheim: Attrappe demontiert

Frankfurt (ots) – (fue) Per E-Mail wurde die Polizei darüber informiert, dass

sich an einem Gebäude auf einem Firmengelände in der Huswertstraße

möglicherweise eine Selbstschussanlage befände.

Am heutigen Freitag, gegen 08.00 Uhr, wurde das betreffende Gelände mit

Einwilligung des Betroffenen durchsucht. Dabei konnte an einem Gebäude

tatsächlich eine vermeintliche Selbstschussanlage festgestellt werden. Wie sich

jedoch herausstellte, handelte es sich dabei um eine strafrechtlich nicht

relevante Attrappe. Diese und das Hinweisschild wurden anschließend entfernt.

Der Betroffene gab gegenüber der Polizei an, dass für ihn dabei der

Abschreckungsgedanke im Vordergrund gestanden habe

Wiedererkannt und festgenommen

Frankfurt am Main (ots) – Zwei Frauen die am Donnerstagmittag im Frankfurter

Hauptbahnhof einer 28-jährigen Reisenden den Rucksack gestohlen hatten,

erkannten Beamte der Bundespolizei nur wenige Stunden später im Hauptbahnhof

wieder und nahmen sie fest.

Die zwei wohnsitzlosen Frauen im Alter von 52 und 29 Jahren hatten gegen 12 Uhr

einer 28-jährigen Reisenden, die am Gleis 9 auf ihren Zug wartete, in einem

unbeobachteten Moment den Rucksack gestohlen. Nachdem der Zug eingefahren war,

stellte sie den Verlust ihres Rucksackes fest und meldete wenig später den

Diebstahl bei der Bundespolizei. Nach der Auswertung von Videoaufzeichnungen

konnten die zwei Frauen gegen 21 Uhr von einer Streife wiedererkannt,

festgenommen und zur Wache gebracht werden. Der gestohlene Rucksack, mit

persönlichen Gegenständen, Ausweisen und einer EC-Karte konnte bei den Frauen

gefunden und sichergestellt werden. Beide Frauen werden heute dem Haftrichter

vorgeführt.

Frankfurt-Sachsenhausen: Taschendiebstahl

Frankfurt (ots) – (fue) Am Donnerstag, den 3. März 2022, gegen 13.30 Uhr, wurde

eine 82-jährige Frau von einer anderen Frau angesprochen. Die jüngere Frau bot

ihre Hilfe an, indem sie die Einkaufstasche der 82-Jährigen in deren Wohnung in

der Hedderichstraße tragen wollte. Während die Täterin alleine die

Einkaufstasche durch das Treppenhaus trug, verweilte die Geschädigte bei dem in

einem Kinderwagen befindliche Kind der „freundlichen“ Dame. Erst später am Abend

fiel der Geschädigten auf, dass aus dem in der Einkaufstasche befindlichen

Portemonnaie der 50 EUR-Schein entwendet worden war.

Die jüngere Frau wird beschrieben als 30-40 Jahre alt, mit schwarzen Haaren und

rundlichem Gesicht. Die Frau führte einen Kinderwagen mit sich, in dem sich ein

etwa 12 Monate altes Kind befand. Gemäß eigenen Angaben würde es sich bei ihr um

eine Italienerin handeln, welche im Pflegedienst tätig sei.