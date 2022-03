Polizei-News: Marburg-Biedenkopf

Landkreis – Kripo Marburg beschlagnahmt gefälschte Impfausweise und Handys (Bezug zur Presseinformation der Polizei Marburg-Biedenkopf vom 23.12.21)

Die Kripo Marburg vollstreckte unterstützt durch die Bereitschaftspolizei nahezu zeitgleich fünf Durchsuchungsbeschlüsse und stellte vier gefälschte Impfdokumente und alle internetfähigen Endgeräte sicher. In einem Fall ordnete die Staatsanwaltschaft Marburg zur Beweissicherung die Blutprobe eines der Nutzer eines solchen gefälschten Dokuments an.

Die Durchsuchungen waren am Donnerstag, 03. März in den Gemeinden Kirchhain, Neustadt, Dautphetal, Ebsdorfgrund und Gladenbach. Alle Betroffenen stehen unter dem Verdacht der Urkundenfälschung und des Gebrauchs falscher, verfälschter oder komplett gefälschter Gesundheitszeugnisse. Die Kripo Marburg vollstreckte seit Mitte Dezember in 22 der mittlerweile vorliegenden 48 Ermittlungsverfahren Durchsuchungsbeschlüsse und stellte dabei insgesamt 24 gefälschte Impfnachweise sicher. Die Ermittlungen betreffen nicht nur die Hersteller, sondern auch die Nutzer dieser Fälschungen, und die Folgen der Ermittlungen sind nicht zu unterschätzen. Zunächst mal erscheint die Polizei plötzlich mit einem Durchsuchungsbeschluss, durchsucht Haus und Hof und nimmt zunächst neben den Fälschungen auch die internetfähigen Geräte mit. Neben den dann zu erwartenden Strafen des Strafverfahrens kommt es möglicherweise zu weiterreichenden Folgen. So verlor Ende 2021 ein Nutzer eines solchen falschen Zertifikats den Ausbildungsplatz in einem handwerklichen Betrieb nachdem der Arbeitgeber von dem Umstand der Vorlage der Fälschung erfuhr.

Stadtallendorf – Einbruch gescheitert

Zwischen 18 Uhr am Dienstag und 17.40 Uhr am Mittwoch scheiterte ein Einbruch an der massiven Beschaffenheit der Hintertür. Trotz der den Spuren nach Vielzahl an Hebelversuchen gelang es dem oder den Tätern nicht die Tür zu öffnen. Der entstandene Sachschaden beträgt mehrere Hundert Euro. Betroffen war ein Mehrfamilienhaus mit einem Verein im Erdgeschoss. Die postalische Anschrift des Hauses ist die Straße Am Hallenbad, die Hintertür des Hauses liegt jedoch zur Teichwiesenstraße. Wer hat in der fraglichen Zeit Beobachtungen an der Tür wahrgenommen und kann sachdienliche Hinweise geben? Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Weitershausen – Fußtritt gegen die Autotür

Nach den Spuren führte ganz offensichtlich ein Fußtritt gegen die Beifahrertür zu einem Schaden von mindestens 2500 Euro. Der betroffene rote VW Golf Kombi parkte zur Tatzeit am Mittwoch, 02. März, zwischen 07.45 und 12.30 Uhr, am Straßenrand in der Nesselbrunner Straße. Sachdienliche Hinweise hierzu bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Unfallfluchten – Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise

Biedenkopf – Verkehrsinsel überfahren – Schilder beschädigt

Die Unfallfluchtermittler der Polizei Biedenkopf suchen derzeit einen frisch unfallbeschädigten Suzuki Swace in der Farbe Weiß mit Perleffekt. Das Auto kam in der Nacht zum Freitag, 04. März vermutlich von Eckelshausen kommend auf dem Zubringer zur Umgehungsstraße B 62 gegenüber dem Ford Autohaus von der Straße, überfuhr die dortige Verkehrsinsel und beschädigte dabei die Schilder auf der Insel. Der Fahrer flüchtete wahrscheinlich weiter in Richtung Wallau. Hinweise auf das geflüchtete Fahrzeug lieferten die beim Unfall „verlorenen“ Teile des Radkastens und der vorderen Stoßstange. Demnach handelt es sich wohl um den seit Ende 2020 in Europa verkauften Kompaktklasse Kombi Suzuki Swace. Wer kann Hinweise zum Besitzer eines solchen Autos geben? Wo steht seit spätestens Freitagmorgen ein an der Front frisch beschädigter permuttweißer Suzuki Kompaktkombi? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Gladenbach – Unfallflucht im Marktweg vor dem Christlichen Seniorenzentrum

Wer kann sich an einen Unfall erinnern, der am Dienstag, 22. Februar, zwischen 13.15 und 14.45 Uhr, im Marktweg vor dem Christlichen Seniorenzentrum passierte? Bei diesem Unfall touchierte ein noch unbekanntes Auto den dort geparkten blauen Renault Megane und verursachte dadurch einen Schaden am Außenspiegel auf der Fahrerseite. Die Ermittlungen der Polizei Biedenkopf zum verursachenden Fahrzeug und dessen Fahrer oder Fahrerin blieben bislang erfolglos, sodass eigentlich nur noch Zeugenaussagen zur Klärung der Unfallflucht beitragen könnten. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Kirchhain – Unfallflucht nach Kollision im Kreisverkehr

Donnerstagabend, 03. März, gegen 21.15 Uhr, kam es im Kreisverkehr Frankfurter Straße/Kasseler Straße zu einer Kollision zwischen einem schwarzen Auto, vermutlich einem VW Golf, und einem weißen Opel Astra. Der Fahrer des schwarzen Autos mit Marburger Kennzeichen fuhr vom Steinweg kommend in den Kreisverkehr ein und stieß mit dem vorfahrtberechtigten Astra zusammen. Alle drei Insassen im Opel blieben unverletzt. Der Schaden am Opel beträgt mindestens 2000 Euro. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort. Der gesuchte schwarze Pkw müsste vorne links einen frischen Unfallschaden haben. Wer hat den Unfall beobachtet? Wer kann nähere Angaben zu dem schwarzen Auto machen? Wo steht ein vorne frisch unfallbeschädigter schwarzer Pkw? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

Großseelheim – Streifschaden am schwarzen X1

Der vermutlich vierstellige Schaden an dem schwarzen BMW X 1 ist vorne links am Kotflügel und die Spuren deuten auf ein Touchieren beim Vorbeifahren hin. Der X1 stand zur Unfallzeit am Donnerstag, 03. März, zwischen 04.50 und 15 Uhr am Fahrbahnrand vor dem Anwesen Marburger Ring 46. Bislang ergaben sich keine Hinweise auf das verursachende Fahrzeug und/oder dessen Fahrer oder Fahrerin. Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

Marburg – Unfallflucht auf dem GGS-Parkplatz – 3000 Euro Schaden an blauem Golf

„Das war nicht nur ein leichtes Streifen. Bei dem Schaden von geschätzt mindestens 3000 Euro dürfte der Unfall auch deutlich wahrnehmbar gewesen sein, sowohl beim Verursacher als auch bei etwaigen Zeugen!“ Der Unfall auf dem Parkplatz des Georg-Gassmann-Stadions (Am Herrenfeld) war am Dienstag, 01. März, zwischen 09.30 und 11.30 Uhr. Der Schaden an dem geparkten blauen VW Golf ist hinten links. Der Parkplatz ist eigentlich sehr gut besucht und auch von Fußgängern frequentiert. Die Polizei hofft daher auf Unfallzeugen. Wer hat den Unfall gesehen? Wer hat die typischen Unfallgeräusche gehört und in diesem Zusammenhang ein Auto wegfahren sehen? Wo steht seit Dienstag ein frisch unfallbeschädigtes Auto mit blauer Fremdfarbe? Sachdienliche Hinweise bitte an die Unfallfluchtermittler bei der Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg – Unfallflucht im Parkhaus Erlenringcenter

Ein nach den gesicherten Lackspuren wohl hellblaues Auto beschädigte mutmaßlich bei einem Parkmanöver einen schwarzen 1er BMW hinten rechts. Der Schaden am BMW beträgt mehrere Hundert Euro. Die Unfallflucht passierte am Donnerstag, 03. März, zwischen 10 und 11 Uhr im Parkhaus am Erlenring. Sachdienliche Hinweise auch zu diesem Fall bitte an die Unfallfluchtermittler bei der Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg – Lokalbesuch endet in Ausnüchterungszelle

Für einen betrunkenen und eventuell unter Drogeneinfluss stehenden 19-Jährigen endete der Mittwochabend schließlich gegen 23 Uhr in der Gewahrsamszelle. Er hatte zuvor einen Streit mit der Bedienung eines Lokals in der Bahnhofstraße und stieß ihr gegenüber Drohungen aus. Keine 30 Minuten danach entzündete er auf der Straße Krummbogen in eine Flasche gefülltes Benzin, ohne damit oder dadurch einen Schaden anzurichten. Die Polizei nahm den jungen Marburger am Mittwoch, 03. März, zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam und veranlasste auch eine Blutprobe.

Landkreis (Marburg/Biedenkopf) – Polizeikontrollen

Auch am Donnerstag, 03. März kontrollierte die Polizei wieder für mehr Verkehrssicherheit und im Rahmen des Konzeptes „Sicheres Marburg“.

In der Hainstraße in Biedenkopf fuhren zwischen 11 und 12.30 Uhr 13 von 37 gemessenen Fahrzeugen zu schnell. Zusätzlich befanden sich in drei Fahrzeugen Kinder ohne die vorgeschriebene entsprechende Kindersicherung. Die Polizei ahndete die insgesamt 16 Ordnungswidrigkeit mit einem Verwarnungsgeld. Am gleichen Tag führte die Polizei Marburg, unterstützt durch die Bereitschaftspolizei stationäre und mobile Verkehrs- und Personenkontrollen im gesamten Gebiet der Stadt Marburg durch. Dabei überprüfte die Polizei 68 Personen und 37 Fahrzeuge und ahndete diverse Verstöße gegen die Gurtpflicht und das Telfonierverbot am Steuer. Bei der stationären Kontrolle in der Ernst-Giller-Straße stellte die Polizei ein nach Unterschlagung zur Fahndung ausgeschriebenes Auto sicher. Gegen den nüchternen und nicht unter Drogeneinfluss stehenden Fahrer lagen keine Haftgründe vor, sodass die Polizei den Mann nach den Maßnahmen entließ.

In der Nacht zum Freitag, 04. März, versuchte ein Autofahrer zunächst dem erkannten Streifenwagen und der bevorstehenden Kontrolle zu entkommen. Als der Fahrer des Kleinwagens den Streifenwagen im Rückspiegel erkannte, gab er Gas und fuhr mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit durch die Straße Am Krekel. Er missachtete dabei zunächst das Rotlicht der Baustellenampel und später auch das an der Kreuzung zur Südspange. Ohne zu Bremsen und bei Rot raste der Mann über die Kreuzung auf den Zubringer zur Stadtautobahn nach Gießen. Nur durch Zufall und dem Umstand des geringen Verkehrs um 04.20 Uhr ist es zu verdanken, dass die Fahrweise an der Kreuzung ohne Unfallfolge blieb. Die Polizei konnte den Pkw kurze Zeit später dann doch anhalten. Der Drogentest des 43 Jahre alten Fahrers offenbarte den Grund seines Verhaltens mit einer positiven Reaktion auf Kokain, Amphetamine und Cannabis. Die Polizei stellte den Führerschein und Fahrzeugschlüssel sicher und veranlasste eine Blutprobe. Der Mann muss sich nicht nur wegen Fahrens unter dem Einfluss berauschender Mittel, sondern aufgrund seiner Fahrweise auch wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.

Marburg – Vom Besitzer überrascht – Täter flüchtete

Gerade rechtzeitig kehrte der Benutzer zu seinem grauen Mitsubishi Colt zurück. Er überraschte einen Mann, der sich nach dem Einschlagen einer Dreiecksscheibe Zugang verschafft, das Auto bereits durchsucht und einen gefundenen Zweitschlüssel schon ins Zündschloss gesteckt hatte. Dem Täter gelang die Flucht. Die Fahndung nach ihm blieb ohne Erfolg. Die Tat war in der Nacht zum Freitag, 04. März, um etwa 04.30 Uhr in der Bahnhofstraße. Vor der Flucht kam es offenbar noch zu einem Wortwechsel zwischen dem Täter und dem Opfer. Nach dessen Beschreibung sprach der Täter kein Wort Deutsch und stammt mutmaßlich aus Algerien. Der ca. 1,75 Meter große und etwa 25 Jahre alte Mann wirkte ungepflegt, alkoholisiert und oder unter Drogeneinfluss. Er war komplett schwarze mit Wintermütze, Jacke und Hose bekleidet und hatte einen schwarzen Rucksack dabei. Der Pkw stand zur Tatzeit auf dem Parkplatz des Nachtsalons in der Bahnhofstraße. Wem ist der Mann noch aufgefallen? Wer kann Hinweise geben, die zu seiner Identifizierung beitragen könnten? Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Niederklein – Pflasterstein verursacht Delle im Garagentor

Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung nachdem ein noch unbekannter Täter einen Pflasterstein gegen ein Garagentor warf und dadurch eine Delle und mithin einen Schaden von mehreren Hundert Euro verursachte. Die Tat ereignete sich am Donnerstag, 03. März, um 21.50 Uhr. Der Einschlag des Steins gegen das Tor war wohl zu hören. Bei der Nachschau befand sich allerdings niemand mehr in der Nähe. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

Stadtallendorf – Zwei Brände gemeldet

In der Nacht zum Freitag, 03. März rückten Polizei und Feuerwehr innerhalb von knapp 45 Minuten gleich zwei Mal wegen gemeldeter Brände aus. Zunächst löschte die Feuerwehr einen gegen 02.50 Uhr gemeldetes Feuer in einer Erdgeschosswohnung im Eichenhain. Das Feuer entstand nach ersten Untersuchungen vermutlich durch Fahrlässigkeit. Es entstand ein nur geringer Schaden. Der Bewohner blieb unverletzt. Um 03.30 Uhr ging es dann in die Richard-Wagner-Straße. Hier traf die Feuerwehr rechtzeitig ein und konnte sich auf Lüftungsmaßnahmen beschränken, nachdem man die qualmende schwarze Pizza aus dem Backofen geholt hatte. Es entstand weder ein Sach- noch ein Personenschaden.

Dautphetal – Leitpfosten herausgerissen

„Leitpfosten begrenzen die Fahrbahn und dienen insbesondere in der Nacht und auf unbeleuchteten Straße der meist einzigen Orientierung. Bei Entfernung dieser Unfallverhütungs- und Nothilfeeinrichtung ermittelt die Polizei regelmäßig wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Die Gefahr potenziert sich noch, wenn man die herausgerissenen Pfosten auch noch als Hindernisse auf die Straße legt.“ Mit genau einem solchen Fall befassen sich derzeit Ermittler der Polizei Biedenkopf. In der Nacht zum Montag, 28. Februar betraf ein solches Vorgehen die Bundesstraße 453 in Dautphetal zwischen Amelose und dem Abzweig nach Herzhausen. Drei von vier entfernten Pfosten lagen im Straßengraben, der vierte lag an der Einmündung auf der Abbiegespur. Bislang meldete sich noch niemand, der durch die fehlenden oder den auf der Straße liegenden Pfosten einen Schaden erlitt. Sachdienliche Hinweise in diesem Zusammenhang bitte an die Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.