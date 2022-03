Ludwigshafen: Stadtnotizen 03.03.2022

Ludwigshafen – News, Termine, Kulturelles, Politik und Wissenswertes.

Online-Vortrag zum Thema Brustkrebs der VHS

„Brustkrebs: Von der Angst hin zu Hoffnung und Zuversicht“ lautet der Titel eines Online-Vortrags von Privatdozent Dr. Klaus H. Baumann, Chefarzt der Frauenklinik am Klinikum Ludwigshafen, am Donnerstag, 10. März 2022, von 18.30 bis 20 Uhr. Die Veranstaltung ist Teil des Kursprogramms der Volkshochschule (VHS) Ludwigshafen und Teil der Reihe „Mehr Wissen über Gesundheit“, die in Kooperation mit Kliniken und Gesundheitseinrichtungen der Region stattfindet.

Die Diagnose Brustkrebs verursacht bei Betroffenen zunächst große Angst. Allerdings haben sich Diagnostik und Prognose in den vergangenen Jahren deutlich verbessert. Die Operationsmethoden sind schonender geworden, die Bestrahlungsmethoden weniger belastend. Auch die medikamentöse Therapie kann inzwischen präziser ausgewählt werden. Zudem können erkrankte Frauen selbst dazu beitragen, dass Hoffnung und Zuversicht in ihrem Leben nach und mit Brustkrebs eine gute Lebensqualität fördern. Am Ende des Vortrags bleibt Zeit für Fragen und Diskussion. Der Vortrag richtet sich nicht nur an Betroffene. Anmeldungen sind möglich auf der Webseite der VHS unter www.vhs-lu.de, per E-Mail an info@vhs-lu.de oder telefonisch unter 0621 504-2238. Der Link zum Vortrag wird dann zugeschickt.

Radarkontrollen für die Woche vom 7. März bis 13. März 2022

Die Stadt Ludwigshafen nimmt in folgenden Stadtteilen Radarkontrollen vor.

Montag, 7. März: Gartenstadt, Edigheim und Friesenheim; Dienstag, 8. März: Maudach, Mitte und Mundenheim; Mittwoch, 9. März: Nord, Oppau und Oggersheim; Donnerstag, 10. März: Pfingstweide, Rheingönheim und Süd; Freitag, 11. März:. Ruchheim, West und Edigheim; Samstag, 12. März: Friesenheim, Oggersheim und Gartenstadt.

Kurzfristige Änderungen behält sich der Bereich Straßenverkehr vor. Kontrollen können auch kurzfristig an anderen Stellen stattfinden.

Asphalt in Oppauer Straße wird erneuert

In der Oppauer Straße wird die Asphaltdecke von Sonntag, 6. März, bis Montag, 21. März 2022, zwischen dem Kreisverkehr am Ostringplatz und der Einmündung Bannwasserstraße erneuert. Hierzu muss der Bereich am Sonntag, 6. März, und am Sonntag, 20. März, voll gesperrt werden. Der Verkehr wird über die B9, L523 umgeleitet. Die Umleitungsstrecken werden entsprechend ausgeschildert.

Während der restlichen Bauzeit stehen beide Fahrtrichtungen für den Verkehr zur Verfügung. Für den Radverkehr bestehen keine Einschränkungen.

Die Verwaltung bittet die Verkehrsteilnehmer die ausgeschilderten Umleitungen zu nutzen und um Verständnis für die entstehenden Einschränkungen.