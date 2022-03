Bad Dürkheim: Neuauflage „Magischer Weinprobe“ am 24. April 2022

Einnahmen gehen dieses Jahr in das Flutgebiet an der Ahr

Bad Dürkheim – Die Premiere der „Magischen Weinprobe“ des Rotary Clubs Bad Dürkheim im Mai 2021 war ein voller Erfolg: Ein Betrag von 10.500 Euro konnte durch den Weinverkauf und zusätzliche Spenden während der Veranstaltung generiert werden. Er wurde wie angekündigt dem Projekt „YES! – Youth Empowered Solutions“ übergeben, das jungen Menschen in der Region Rarieda in Ostafrika Zukunftsperspektiven eröffnet (https://d1860.rotaract.de/soziales/yes/). Aufgrund der großen positiven Resonanz hat der Rotary Club nun eine Neuauflage der „Magischen Weinprobe“ beschlossen. Der Club bietet sie am Sonntag, 24. April 2022, erneut im Online-Format an.

„Wir konnten den Magier Nicolai Friedrich wieder für die Veranstaltung gewinnen, der schon letztes Jahr mit Zauberei durch die Bildschirme direkt in die Wohnzimmer der Weinproben-Teilnehmerinnen und -Teilnehmer hineinzauberte und begeisterte“, freut sich Annette Siegrist, Präsidentin des Rotary Clubs Bad Dürkheim 2021/22. Weinexperte Steffen Michler wird erneut durch die Weinprobe führen. Zur Verkostung stehen dieses Jahr drei Bad Dürkheimer Weine sowie ein Wein aus dem Anbaugebiet Ahr. „Die Einnahmen spenden wir in diesem Jahr vollumfänglich für ein Projekt im Flutgebiet an der Ahr“, kündigen die Organisatoren an. „Welches genau das sein wird, befindet sich aktuell noch in Klärung“, so Siegrist.

Aktuelle Informationen rund um die Magische Weinprobe stellt der RC Bad Dürkheim unter www.magische-weinprobe.de bereit. Die Weinpakete inklusive „Magie-Paket“ sind zum Preis von 89 Euro (mit Versand 91,90 Euro) zu erwerben. Nach Online-Bestellung und Bezahlung werden die Pakete Mitte April versendet, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhalten Links, mit denen sie sich dann am 24. April bei der Magischen Weinprobe einwählen können.

Zusätzlich zu dem Viererpaket mit den zu verkostenden Weinen bietet der Förderverein des Rotary Club Bad Dürkheim optional eine fünfte Flasche Wein zur Bestellung an. „Der fruchtig frische Weißburgunder vom Weingut Pflüger mit einem Künstleretikett von Annette Häublein soll beim späteren Genuss die Magie nochmals aufleben lassen – und mit dem Kauf vergrößern die Erwerber natürlich das Spendenvolumen, das an die Ahr geht“, erklärt die Präsidentin des RC Bad Dürkheim.