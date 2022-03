A 65, Deidesheim: Schutzplankenarbeiten werden abgeschlossen – einspuriger Verkehr von Montag bis Mittwoch

Deidesheim – Am Montagmorgen, 07.03.2022, beginnen auf der A 65 nahe der Anschlussstelle Deidesheim Arbeiten zur Installation von Fahrzeugrückhaltesystemen (Schutzplanken), die voraussichtlich schon am Mittwoch, 09.03.2022, abgeschlossen werden. In diesem Zeitraum muss der rechte Fahrstreifen der Fahrbahn nach Karls­ruhe auf einer Länge von ca. 400 m gesperrt werden, der Verkehr wird einspurig vorbeigeführt.

Der Abschnitt befindet sich an einer Brücke, die kurz nach der Anschlussstelle einen Wirtschaftsweg über die Autobahn führt. Dort war unlängst das Fundament für die Schutzplanken hergestellt werden. Derzeit gilt der Bereich noch als Baustelle, es ist eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 80 km/h eingerichtet. Diese wird nach Abschluss der Arbeiten aufgehoben.

Hintergrundinfos zur Baumaßnahme:

Im Zuge der unlängst abgeschlossenen Sanierung des Streckenabschnitts zwischen den Anschlussstellen Haßloch und Neustadt-Nord wurden zu Jahresbeginn auch neue Fahrzeugrückhaltesysteme installiert. Im Bereich der Überführung an der Anschlussstelle Deidesheim konnten diese jedoch zunächst nicht verankert werden. Ursache war das Fundament des Brückenbauwerks, das an der betreffenden Stelle das Einrammen der Schutzplanken-Pfosten in der erforderlichen Tiefe verhindert hatte. Um den hohen Sicherheitsanforderungen zu entsprechen, mussten die Pfosten dort aus diesem Grund mit einem eigens hergestellten Fundament befestigt werden. Dieses wird in Kürze ausgehärtet sein, so dass die Installation der Schutzplanken abgeschlossen werden kann.