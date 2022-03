15-Jährige im Bus beleidigt und geohrfeigt

Ludwigshafen (ots) – Am 02.03.2022 gegen 13:45 Uhr stieg eine 15-Jährige in einen RNV Bus der Linie 75 an der Haltestelle Marien-Krankenhaus. Sie geriet mit einem Pärchen in Streit im Verlauf dessen der unbekannte Mann sie beleidigte. Als der Bus bremste stieß sie gegen den Mann, was ihn dazu veranlasste sie wegzustoßen und sie zu bedrohen. Die unbekannte Frau kam nun ebenfalls zu der 15-Jährigen und schlug ihr mit der flachen Hand auf die Wange. Am Berliner Platz verließ die 15-Jährige den Bus und ging zur Polizei.

Der unbekannte Mann war etwa 30 Jahre alt und hatte kurze braune Haare. Er trug eine helle Jacke und eine blaue Jeans mit Zahlen auf dem Bein.

Die unbekannte Frau war ebenfalls etwa 30 Jahre alt und hatte lange blonde Haare. Sie trug eine schwarze Jacke.

Wer Angaben zu den Beiden geben kann, wird gebeten, sich an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per

E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de zu wenden.

Autofahrer flüchtet nachdem er Unfall verursacht hat – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Am Mittwoch 02.03.2022 gegen 15:30 Uhr, fuhren ein unbekannter Autofahrer, eine 35-Jährige, ein 32-Jähriger und eine 40-Jährige mit ihren Autos hintereinander auf dem rechten Fahrstreifen der B 44 aus Richtung Mannheim kommend in Fahrtrichtung A 650. In Höhe der Abfahrt Rheinuferstraße bremste der unbekannte Autofahrer plötzlich stark ab und lenkte über die durchgezogene Fahrstreifenbegrenzung, um die Abfahrt Rheinuferstraße zu nehmen.

Infolge dessen musste die hinter ihm fahrende 35-Jährige, der 32-Jährige und die

40-Jährige ebenfalls stark bremsen. Die 35-Jährige und der 32-Jährige konnten einen Zusammenstoß mit dem jeweils vorausfahrenden Auto durch starkes Bremsen verhindern und zum Stehen kommen. Der 40-Jährigen gelang es nicht mehr und sie fuhr auf das vor ihr befindliche Auto des 32-Jährigen auf, so dass dieses noch ein Stück vor rollte und das Auto der 35-Jährigen touchierte.

Der unbekannte Autofahrer fuhr in Richtung Rheinuferstraße davon. Durch den Aufprall wurde die 40-Jährige verletzt. Zudem traten aus ihrem Auto Betriebsflüssigkeiten aus, die durch die hinzugezogene Berufsfeuerwehr beseitigt wurden.

Ihr Auto und das Auto des 32-Jährigen waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Durch den Unfall wurde für etwa eine Stunde die B44 in Richtung

A 650 blockiert. Der Verkehr wurde während der Unfallaufnahme über die Abfahrt Rheinuferstraße abgeleitet.

Wer Angaben zu dem geflüchteten Auto und dem Fahrer oder der Fahrerin geben kann, wird gebeten, sich an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1,

Telefonnummer 0621/963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de zu wenden.

Rollerfahrer gestürzt

Ludwigshafen (ots) – Am Mittwoch 02.03.2022 gegen 13:25 Uhr, fuhr ein 48-Jähriger mit seinem Roller auf der Hohenzollernstraße in Fahrtrichtung Sternstraße. In Höhe der Einmündung Riedsaumstraße nahm er das Auto eines 21-Jährigen wahr, der gerade aus einer Parklücke am rechten Fahrbahnrand ausparken wollte.

Daraufhin bremste der 48-Jährige, verlor dabei die Kontrolle über seinen Roller und stürzte zu Boden. Er verletzte sich und wurde ins Krankenhaus gebracht.

81-jähriger Radfahrer verletzt

Ludwigshafen (ots) – Am Mittwoch 02.03.2022 gegen 15:10, fuhr ein 81-Jähriger mit seinem Fahrrad auf der Schillerstraße in Richtung Speyerer Straße. Als er bei einem abgesenkten Bordstein nach rechts auf den Gehweg fahren wollte, sah er vermutlich aufgrund der tiefstehenden Sonne ein dort stehendes Verkehrsschild nicht und fuhr dagegen.

Daraufhin lenkte er sein Fahrrad nach links zurück auf die Straße und fuhr dabei über einen hohen Bordstein herunter. Er fiel auf die Fahrbahn, verletzte sich am Kopf und wurde ins Krankenhaus gebracht. Er trug keinen Helm.

Die Polizei empfiehlt, immer mit Fahrradhelm zu fahren. Ein Helm schützt den Kopf im Falle eines Sturzes, indem er die Energie reduziert, die beim Aufprall auf den Schädel einwirkt. Daher erleiden Helmträgerinnen und Helmträger weniger schwere Kopfverletzungen.

Anhänger gestohlen

Ludwigshafen (ots) – In der Zeit zwischen dem 10.01.2022 und dem 02.03.2022, stahlen unbekannte Täter einen Anhänger im Wert von knapp 2.000 Euro, der am Fahrbahnrand der Industriestraße abgestellt war.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2,

Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.