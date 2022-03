Reifen platt – Führerschein weg

Neupotz (ots) – Ein Anwohner der Straße Sandhohl meldete der Polizeiinspektion Wörth am Mittwochm 02.03.2022 um 00.30 Uhr, dass vor seinem Haus ein Mann den linken Vorderreifen seines Autos wechsle und hierbei über die Gebühr Lärm verursache. Der Zeuge teilte das Kennzeichen des Fahrzeugs mit, das die Polizei vor Ort mit einem weiteren Fahrzeug und 2 Männern antreffen konnte.

Auf Nachfrage gab sich der Fahrer des Autos mit dem platten Reifen zu erkennen und schilderte er sei in der Ausfahrt der B 9 Richtung Neupotz nach links von der Fahrbahn auf den Grünstreifen abgekommen, wobei der Reifen geplatzt sei. Der 42-jährige Autofahrer stand unter Alkoholeinfluss, weshalb ein Test bei ihm durchgeführt wurde, der einen Wert von 2,27 Promille ergab. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde sichergestellt.

Sachbeschädigung an Stromverteilerkasten

Wörth (ots) – Ein Anwohner der Straße Halslache teilte der Polizeiinspektion Wörth am Dienstag, dem 01.03.2022, um 18.55 Uhr mit, dass Jugendliche einen Stromverteilerkasten umgeworfen und beschädigt hätten und nun in Richtung Eisenbahnstraße weggegangen seien. Einer habe eine rote Perücke aufgehabt.

Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Wörth in Verbindung, da sie auch im Verdacht stehen eine Körperverletzung begangen zu haben.

Verkehrsunfall unter Alkohol- und Drogeneinfluss

Rheinzabern (ots) – Am Dienstag 01.03.2022 um 17.35 Uhr, befuhr ein 38-jähriger Autofahrer die Straße Neun Morgen vom Bahnhof kommend in Richtung Industriegebiet. Er missachtete das Rechtsfahrgebot und stieß dadurch mit einer entgegenkommenden, 54-jährigen Autofahrerin zusammen. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro.

Während der Unfallaufnahme stellte die Polizei bei dem 38-Jährigen Alkoholgeruch fest und führte einen Test durch, der 1,16 Promille ergab. Des weiteren zeigte er drogentypische Auffälligkeiten, verweigerte allerdings einen Drogentest. Zur Feststellung der Fahrtüchtigkeit wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein einbehalten.

Verkehrsunfall mit verletzter Person

Lustadt (ots) – Eine verletzte Person und ein wirtschaftlicher Totalschaden sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls am Mittwochabend 02.03.2022 auf der K3 bei Lustadt. Ein 33-jähriger Mann aus dem Landkreis befuhr die K3 aus Richtung Lustadt kommend in Richtung Westheim.

Hierbei fuhr er aus bisher unbekannter Ursache nahezu ungebremst auf einen Traktor mit Personenbeförderungsanhänger auf, der im Begriff war auf einen Feldweg abzubiegen. Die Passagiere in dem Anhänger blieben unverletzt, der Unfallverursacher musste aufgrund einer Beinverletzung durch einen Rettungsdienst in ein nahe gelegenes Krankenhaus verbracht werden. Zur Unfallaufnahme und Bergung des Fahrzeuges wurde die K3 für etwa eine Stunde voll gesperrt.

Radfahrerin leicht verletzt

Kandel (ots) – Eine 32-jährige Fahrradfahrerin befuhr mit ihrer 3-jährigen Tochter auf dem Kindersitz am Mittwoch 02.03.2022 um 15.20 Uhr, den gemeinsamen Fuß-/Radweg in der Jahnstraße in Richtung Schwanenweiher.

An der Einmündung zur Lindenstraße wurde sie von einer 51-jährigen Autofahrerin, die nach rechts in Richtung Lauterburger Straße abbiegen wollte, offenbar übersehen und es kam zum Zusammenstoß. Die Radfahrerin wurde hierbei leicht verletzt, am Auto der Unfallverursacherin entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro.