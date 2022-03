Einbruchsprävention

Dannstadt-Schauernheim (ots) – Am Mittwochnachmittag 02.03.2022 führte die Polizeiinspektion Schifferstadt mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei Kontrollen durch. Bei den Kontrollen stand das Thema Einbruchsprävention im Vordergrund. Während einer Kontrollstelle in der Hauptstraße wurden 2 ausländische Fahrzeugführer festgestellt, die seit 2016 bzw. 2020 ihren festen Wohnsitz in Deutschland haben.

Für die jeweiligen Fahrzeuge wurden jedoch keine Steuern in Deutschland entrichtet. Gegen beide Fahrzeugführer wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet und der Zoll in Kenntnis gesetzt. Weiterhin wurde ein Gurtverstoß geahndet. Hinweise auf Einbruchsdelikte konnten keine erlangt werden.

Sachbeschädigung durch Graffitischmiererei an Grundschule

Fußgönheim (ots) – Am Mittwoch 02.03.2022 wurde bei der Polizeiwache Maxdorf eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung erstattet. Unbekannte Täter hatten mittels schwarzer Sprühfarbe Wände und Fenster an der Schiller Grundschule in Fußgönheim besprüht. Der Sachschaden wird auf ca. 2.000 EUR geschätzt. Da die Schule während der Faschingsferien geschlossen war kann der Tatzeitpunkt nicht genau eingegrenzt werden.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237 / 934-1100 oder der Polizeiinspektion Frankenthal unter der Rufnummer 06233 / 313-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pwmaxdorf@polizei.rlp.de übermittelt werden.