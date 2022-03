Räuberischer Diebstahl

Frankenthal (ots) – Am Mittwoch 02.03.2022 kam es gegen 15:25 Uhr in einem Supermarkt in der Eisenbahnstraße zu einem räuberischen Diebstahl. 4 Jugendliche hielten sich in dem Markt auf und konnten dabei beobachtet werden, wie sie Ware einsteckten. Beim Verlassen des Marktes löste der Alarm aus. Einer der Jugendlichen rannte umgehend davon und wurde durch eine Mitarbeiterin erfolglos verfolgt.

Als die Mitarbeiterin wieder zum Supermarkt lief, kam ihr ein anderer Jugendlicher aus der Gruppe entgegen. Sie versuchte diesen festzuhalten, aber auch dies gelang ihr aufgrund massiver Gegenwehr nicht. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung konnten Beamte der Polizeiinspektion Frankenthal 2 der vier Täter stellen. Es handelt sich um zwei 15-jährige, welche keinerlei entwendete Waren bei sich trugen. Die anderen beiden Täter sind noch unbekannt. Der Warenwert der entwendeten Ware ist ebenfalls noch unbekannt.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Diebstahl aus mehreren PKW

Frankenthal (ots) – In der Zeit zwischen dem 25.02.2022 um 14:30 Uhr bis zum 28.02.2022 um 15:15 Uhr kam es im Stadtgebiet insgesamt zu 8 Diebstählen aus geparkten Fahrzeugen. Hierzu wurde jeweils eine Seitenscheibe der Fahrzeuge eingeschlagen, wodurch die noch unbekannten Täter ins Fahrzeuginnere gelangten. Die Fahrzeuge standen im gesamten Stadtgebiet verteilt.

Die Gesamtschadenshöhe beläuft sich auf einen mittleren 4-stelligen Betrag. An den Fahrzeugen konnten durch die Polizeibeamten entsprechende Spuren gesichert werden.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.