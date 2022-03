Kassiererin ausgetrickst

Speyer (ots) – An der Kasse ausgetrickst wurde am Mittwoch 20.03.2022 gegen 11:00 Uhr eine 32-jährige Angestellte eines Lebensmittelgeschäftes in der Großen Greifengasse. Als ein Mann an der Kasse Nahrungsmittel im Wert von 2 Euro mit einem 50-Euro-Schein bezahlen wollte, verwickelte er die Kassiererin in ein Gespräch.

Durch das Stellen von mehreren Fragen gelang es ihm die Frau derart abzulenken, sodass sie ihm das Wechselgeld von 48 Euro aushändigte ohne den 50-Euro-Schein entgegenzunehmen.

Der Täter wird als 35 bis 40-jährigen Mann mit 3-Tage Bart und Glatze beschrieben. Er war mit einer olivgrünen Jacke bekleidet.

Wer hat den Mann gestern gegen 11:00 Uhr in der Innenstadt, insbesondere im Bereich der Großen Greifengasse, der Wormser Straße sowie der Maximilianstraße gesehen? Zeugenhinweise nimmt die Polizei Speyer unter der Rufnummer 06232/137-0 oder per Email (pispeyer@polizei.rlp.de) entgegen.

Unbekannter entwendet Bargeld aus Einfamilienhaus

Speyer (ots) – Ein offenstehendes Garagentor sowie eine unverschlossene Terrassentür nutzte bereits am Dienstag 01.03.2022 gegen 15:00 Uhr ein Unbekannter, um sich Zutritt zu einem Einfamilienhaus Im Erlich zu verschaffen. Nachdem er ohne Gewalt anwenden zu müssen, in das Wohnhaus hineinspazierte, nahm der Unbekannte auf dem Tisch liegendes Bargeld an sich und verschwand.

Wer hat am Dienstag, gegen 15:00 Uhr im Bereich Im Erlich eine verdächtige Person, vermutlich ca. 20 Jahre alt und mit einem bunten Pullover bekleidet gesehen? Zeugenhinweise nimmt die Polizei Speyer unter der Rufnummer 06232/137-0 oder per Email (pispeyer@polizei.rlp.de) entgegen.

So schützen Sie sich vor Einbrechern:

-Schließen Sie unbedingt Ihre Haustür ab, auch wenn Sie nur kurz Ihr Haus bzw. Ihre Wohnung verlassen -Achten Sie auch auf verschlossener Türen, wenn Sie zu Hause sind. -Verschließen Sie immer Fenster, Balkon- und Terrassentüren. Denken Sie daran: Gekippte Fenster sind offene Fenster. -Verstecken Sie Ihren Schlüssel niemals draußen. Einbrecher finden jedes Versteck. -Wenn Sie Ihren Schlüssel verlieren, wechseln Sie den Schließzylinder aus. -Damit Einbrecher erst gar nicht in die eigenen vier Wände eindringen können, sollten Mülltonnen, Gartenmöbel oder Leitern nicht in der Nähe von Fenstern und Balkonen stehen. -Achten Sie auf Fremde in Ihrer Wohnanlage oder auf dem Nachbargrundstück. -Informieren Sie bei verdächtigen Beobachtungen sofort die Polizei.

Geben Sie keine Hinweise auf Ihre Abwesenheit, wie z. B. in sozialen Netzwerken oder auf Ihrem Anrufbeantworter. Weitere Informationen zum Einbruchschutz finden Sie im Internet unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/einbruch/ oder bei Ihrer örtlichen Polizeidienststelle.

Verkehrsüberwachung in Speyer

Speyer (ots) – Am Mittwoch 02.03.2022 von 07:30-13:00 Uhr führten Beamte der Polizei Speyer mehrere Kontrollen im Stadtgebiet durch. Von 07:30-08:00 Uhr wurde der Schulweg zur Woogbachschule sowie zur Salierschule im Mausbergweg überwacht. Hier kam es erfreulicherweise zu keinem verkehrsrechtlichen Verhalten der Verkehsteilnehmenden.

Bei drei Kontrollstellen, die nacheinander im Zeitraum von 08-12:30 Uhr in der Bahnhofstraße, am Festplatz sowie in der Auestraße eingerichtet wurden, kam es zur Ahndung von 13 Verstößen. Die Verkehrsteilnehmenden verstießen gegen die Gurtpflicht, nutzten ein Mobiltelefon während der Fahrt oder konnten ihren Führerschein oder die Warnwesten nicht vorzeigen.

Auf dem Festplatz kam es in einem Fall zum Erlöschen der Betriebserlaubnis eines Opel, da dessen Heckscheinwerfer mit einer dunklen Folie überzogen waren. Den 75-jährigen Fahrer erwartet ein Ordnungswidrigkeitenverfahren.

Von 09-13:00 Uhr wurde zudem der Güterverkehr in der Heinkelstraße überwacht. Bei 16 kontrollierten Fahrzeugen ergaben sich 2 Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie 2 Verstöße gegen die Sozialvorschriften. Es mussten 4 Mängelberichte ausgestellt und in zwei Fällen aufgrund Fahrzeugmängel die Weiterfahrt untersagt werden.