Videokamera filmt Unfallflucht

Rhodt (ots) – Ein Paketfahrer muss sich in einem Strafverfahren wegen Unfallflucht verantworten, weil er am vergangenen Dienstag (Unfallzeit 01.03.2022, 11.10 Uhr) im Traminerweg mit seinem Transporter beim Rangieren die Einfahrt eines Anwesens beschädigte.

Ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern, setzte er seine Arbeit fort. Anhand der Videoaufnahmen konnte der Mann ermittelt werden.

Ohne Fahrerlaubnis Auto gefahren

Edenkoben (ots) – Am Mittwoch 02.03.2022 gegen 22 Uhr wurde ein PKW Opel aufgrund auffälliger Fahrweise in der Beethovenstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Personenüberprüfung stellte sich heraus, dass dem 43-Jährigen aufgrund eines vorangegangenen Betäubungsmitteldelikts die Fahrerlaubnis unanfechtbar entzogen wurde.

Weiterhin konnten deutliche Anzeichen festgestellt werden, die auf einen engfristigen Betäubungsmittelkonsum hindeuteten. Die Weiterfahrt wurde untersagt, der 43-Jährige wurde zur Dienststelle zwecks Blutprobe verbracht. Auf ihn wird nun ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie Trunkenheit im Verkehr zukommen. Auch die Führerscheinstelle wird über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

E-Scooterfahrer mit abgelaufenem Versicherungskennzeichen unterwegs

Edenkoben (ots) – Ein 34-jähriger E-Scooterfahrer hat sich Mittwochmittag 02.03.2022 gegen 12.20 Uhr strafbar gemacht, weil er in der Luitpoldstraße mit seinem Elektro-Kleinstfahrzeug ohne gültigen Versicherungsschutz unterwegs war. An seinem Fahrzeug war ein abgelaufenes blaues Versicherungskennzeichen angebracht.

Die Polizei appelliert: Seit Beginn des neuen Versicherungsjahres am 01. März 2022 benötigen auch E-Scooter eine neue Haftpflichtversicherung mit einem nun gültigen grünen Versicherungskennzeichen. Ohne Versicherungsschutz zu fahren, ist eine Straftat!

Geschwindigkeitskontrollen im Abfahrtsbereich der A65

Edenkoben (ots) – Am Donnerstag 03.03.2022 wurden im Zeitraum von 09:20-10:40 Uhr Geschwindigkeitskontrollen durch die Polizei Edenkoben durchgeführt. Die Beamten positionierten sich im Bereich der Abfahrt der Anschlussstelle Deidesheim der BAB65.

In diesem Zeitraum konnten durch die eingesetzten Polizisten 24 Geschwindigkeitsverstöße geahndet werden. Den Spitzenreiter, der in der 80er-Zone mit 114 km/h unterwegs war, erwartet ein Bußgeld in Höhe von 200 EUR sowie ein Punkt in Flensburg.

Überwachung STOP-Schild an der Autobahnausfahrt

Edenkoben (ots) – Eine Häufung von Unfällen verzeichnet die Polizei Edenkoben an der A65/Anschlussstelle Edenkoben/Auffahrt zur K6 in Richtung Edenkoben. An dieser Örtlichkeit kommt es zu Auffahrunfällen, weil Autofahrer das STOP-Schild missachten und auf die K 6 einfahren. So wurden gestern (02.03.2022, zwischen 10 Uhr und 13 Uhr Uhr) 17 Autofahrer mit 15 Euro verwarnt, weil sie das STOP-Schild ignorierten.

Stoppschilder sollen Unfälle an vielbefahrenen oder schlecht einsehbaren Kreuzungen und Einmündungen verhindern. Wird das Verkehrszeichen missachtet und es kommt zu einer Gefährdung, muss mit einem Bußgeld in Höhe von 100 Euro und einem Punkt in Flensburg gerechnet werden. Wird durch solches Verhalten ein Unfall verursacht, erhöht sich das Bußgeld auf 120 Euro.