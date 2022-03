Philippsburg – Vermisster 31-Jähriger in Rheinniederungskanal tot aufgefunden

Philippsburg (ots) – Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft und

Polizeipräsidium Karlsruhe:

Ein seit dem frühen Sonntagmorgen vermisster 31-jähriger Mann ist am

Mittwochnachmittag im Rheinniederungskanal nahe der Landessstraße 555 zwischen

Philippsburg und Rheinsheim tot aufgefunden worden. Die Umstände des Todes sind

bislang noch unklar. Trotz intensiver Suchmaßnahmen unter Einsatz eines

Polizeihubschraubers konnte der Mann zunächst nicht aufgefunden werden. Seitens

der Staatsanwaltschaft wurde eine Obduktion veranlasst, deren Ergebnis noch

abzuwarten bleibt.

Karlsruhe – 4-Jähriger bei Unfall leicht verletzt

Karlsruhe (ots) – Glück im Unglück hatte am Donnerstagmorgen ein 4-jähriger

Junge, als er in der Karlsruher Kaiserallee beim Betreten der Straße von einem

Pkw erfasst wurde und dabei leichte Verletzungen davontrug.

Nach den bisherigen Erkenntnissen befuhr die 32-jährige Fahrerin eines Dacias

gegen 9 Uhr die Kaiserallee in östlicher Richtung. Der 4-jährige Junge befand

sich am rechten Fahrbahnrand auf Höhe der Straßenbahnhaltestelle Yorkstraße.

Aufgrund eines Baumes sowie eines ordnungsgemäß geparkten Fahrzeugs bestand

offenbar kein Sichtkontakt zwischen den beiden Beteiligten. Als der Junge laut

Zeugenaussage ohne auf die dortige Ampel zu achten unvermittelt auf die Fahrbahn

trat und in Richtung Haltestelle rannte, konnte die 32-Jährige nicht mehr

rechtzeitig bremsen und der 4-Jährige wurde vom Auto erfasst. Der Junge erlitt

durch den Unfall zum Glück nur leichtere Verletzungen, die in einer Karlsruher

Kinderklinik behandelt wurden. Ein Sachschaden entstand nicht.

Walzbachtal-Wössingen – Motorradfahrer bei Unfall leicht verletzt

Karlsruhe (ots) – Leichte Verletzungen erlitt am Mittwochnachmittag ein

61-jähriger Motorradfahrer in Walzbachtal-Wössingen, als er von einem

abbiegenden Autofahrer übersehen wurde und es hierdurch zur Kollision zwischen

den beiden Fahrzeugen kam.

Der 26-jährige Fahrer eines Mercedes befuhr gegen 16:05 Uhr die Wössinger Straße

und wollte nach links in die Durlacher Alle abbiegen. Beim Abbiegen übersah er

jedoch den entgegenkommenden, 61-jährigen Motorradfahrer. Der Zweiradfahrer

erkannte die Situation rechtzeitig und führte eine Gefahrenbremsung durch.

Hierbei stürzte er zu Boden und sein Motorrad schlitterte am Boden weiter gegen

das Heck des Mercedes. Durch den Sturz verletzte sich der 61-Jährige leicht und

musste im Krankenhaus behandelt werden. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit

und wurde abgeschleppt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von schätzungsweise

2.500 Euro.

Durch den Unfall kam es zudem zu einer Ölspur welche vom Bauhof bereinigt wurde.

Karlsruhe – Stark alkoholisierter Fahrradfahrer aus dem Verkehr gezogen

Karlsruhe (ots) – In der Nacht zu Freitag stoppten Beamten des Polizeireviers

Karlsruhe-Durlach einen stark betrunkenen Radfahrer, der auf der Durlacher Allee

in Richtung Durlach unterwegs war.

Der 35-jährige Radfahrer befuhr gegen 3:00 Uhr den Rad- und Fußweg der Durlacher

Allee. Dabei geriet er ins Visier einer Streife des Polizeireviers

Karlsruhe-Durlach, da er in starken Schlangenlinien fuhr und mehrfach drohte,

auf die Straße zu stürzen. Als er daraufhin kontrolliert werden sollte,

reagierte der Radfahrer aufgrund seines Alkoholkonsum nur sehr verzögert auf die

polizeilichen Anweisungen.

Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab schließlich einen Wert von

über 2,2 Promille. Er musste daher die Beamten zur Blutentnahme auf das Revier

begleiten. Der 35-Jährige muss nun mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im

Verkehr rechnen.