Unfall mit leichtverletzter Person

Philippsthal. Am Mittwoch (02.03.), gegen 13:45 Uhr, befuhr ein 23-jähriger Fahrer eines Nissan aus Unterbreizbach die Nipper Straße in Richtung B 62. Im Kreuzungsbereich zur Hattorfer Straße kollidierte der Pkw beim Abbiegevorgang aus bislang ungeklärter Ursache mit einer 61-jährigen Pedelec-Fahrerin aus Hohenroda. Durch den Aufprall stürzte die Frau zu Boden und verletzte sich leicht. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 800 Euro.

Nach Unfallflucht – Zeugen gesucht

Bad Hersfeld. Am 26. Februar, gegen 9:30 Uhr, parkte ein 22-Jähriger aus Heringen seinen BMW auf einem Parkplatz vor einem Drogeriemarkt in der Heinrich-von-Stephan-Straße. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer stieß dort mit seinem Pkw gegen die Fahrertür des BMW und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Versuchter Einbruch in Geschäft

Fulda. Ein Geschäft in der Sturmiusstraße wurde in der Nacht zu Mittwoch (02.03.) Ziel unbekannter Täter. Durch Hebeln und mittels körperlicher Gewalt versuchten die Einbrecher eine Tür des Ladens zu öffnen. Die Zugangstür hielt jedoch stand, sodass lediglich Sachschaden in Höhe von rund 250 Euro entstand. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Festnahme nach Diebstahl bei Entsorgungsunternehmen

Fulda. Beamten der Polizeistation Fulda gelang es am späten Mittwochabend (02.03.) einen 42-jährigen Mann aus dem Landkreis Fulda festzunehmen, nachdem dieser zuvor unberechtigt das Gelände eines Entsorgungsunternehmens in der Steubenallee betreten und Lautsprecherboxen entwendet hatte.

Zeugen hatten die Polizei über den Mann, der mit einem Fahrrad zu dem Unternehmen gekommen war und unberechtigt eine circa 1,80 Meter hohe Umfriedung überklettert hatte, informiert. Nach derzeitigen Erkenntnissen stahl der Fuldaer anschließend zwei gebrauchte Lautsprecherboxen im Gesamtwert von etwa 50 Euro von dem Firmengelände. Da das Diebesgut jedoch zu sperrig für die Mitnahme auf dem Zweirad war, stellte der 42-Jährige die Boxen zunächst unweit des Tatortes – für den späteren Abtransport – ab.

Im Rahmen umgehend eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen nahmen Beamte der Polizeistation Fulda den Mann schließlich fest.

Er wurde im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen entlassen, da keine Haftgründe vorlagen.

Die Polizei in Fulda ermittelt nun wegen des Verdachts des Diebstahls und des Hausfriedensbruchs gegen den 42-Jährigen.

Kastenwagen aufgebrochen

Bad Hersfeld. Die Fahrerscheibe eines weißen Renault Masters schlugen Unbekannte in der Nacht zu Mittwoch (02.03.) ein. Anschließend entwendeten die Langfinger zwei Scan-Geräte im Gesamtwert von etwa 100 Euro aus dem Fahrzeug und flüchteten unerkannt. Zur Tatzeit stand der Kastenwagen auf einer Abstellfläche unterhalb einer Brücke in der Landecker Straße. Es entstand zudem Sachschaden von circa 250 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Schlimmeres verhindert: Mit Alkohol am Steuer auf der A7 unterwegs

BAB7/Fulda. Am späten Mittwochabend (01.03.), gegen 22:30 Uhr, fiel einer aufmerksamen Streife der Polizeiautobahnstation Petersberg ein Transporter auf, der des Öfteren aus der Fahrspur kam und Schlangenlinien fuhr. Dieser war auf der BAB 66 in Fahrtrichtung BAB 7 Fulda unterwegs.

Aufgrund der erheblichen Gefährdung des Straßenverkehrs wurde der Transporter kurze Zeit später von der Streifenbesatzung auf der BAB 7 gestoppt. Beim Einschalten des Blaulichts reagierte der Fahrzeugführer prompt und lenkte sein Fahrzeug abrupt nach rechts auf den Standstreifen. Dieses Fahrmanöver ging gerade so noch einmal gut, sodass trotz Abkommens von der Fahrbahn die Schutzleitplanke nicht touchiert wurde. Wie sich bei der anschließenden Kontrolle und einer durchgeführten Atemalkoholmessung herausstellte, war der 34-jähriger Fahrzeugführer aus der Gemeinde Künzell offensichtlich stark alkoholisiert unterwegs. Er wurde im Anschluss für die weiteren polizeilichen Maßnahmen zur Polizeiautobahnstation verbracht – auch eine Blutprobe wurde ihm von einem Arzt entnommen. Das genaue Untersuchungsergebnis steht derzeit jedoch noch aus.Dem Künzeller wurde bis auf Weiteres das Führen eines fahrerlaubsnispflichtigen Kraftfahrzeugs untersagt und sein Führerschein sichergestellt.

Womöglich konnte an diesem Abend ein alkoholbedingter Verkehrsunfall durch die aufmerksame Streife der Polizeiautobahnstation verhindert werden.

Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Mittwoch, dem 02.03.2022 ereignete sich gegen 17:00 Uhr in Burghaun / Großenmoor ein Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person.

Ein Fahrzeugführer fuhr mit seinem Traktor in Großenmoor Richtung Hechelmannskirchen und bog nach links auf ein Grundstück ab. Dabei übersah er eine 28-Jährige Fahrzeugführerin mit ihrem Pkw. Diese fuhr hinter dem Traktor und hatte zum Überholen angesetzt. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die Pkw-Fahrerin verletzte sich dabei leicht. Es entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 5000 Euro.