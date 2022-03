Einbrecher stehlen Siberbesteck,

Oberursel, Hohemarkstraße, 21.02.2022 bis 02.03.2022 (pa)In der Oberurseler Hohemarkstraße wurde im Laufe der vergangenen Tage in eine Wohnung eingebrochen. Zwischen letzter Woche Montag und dieser Woche Mittwochnachmittag brachen Unbekannte eine Balkontür auf, um in die in einem Mehrfamilienhaus gelegene Erdgeschosswohnung zu gelangen. Die Einbrecher durchsuchten die Räume und entwendeten nach bisherigem Stand Silberbesteck sowie eine geringe Menge Bargeld. Die Bad Homburger Kriminalpolizei bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Rufnummer (06172) 120 – 0 zu melden.

Kind von Hund gebissen

Polizei bittet um Hinweise, Königstein im Taunus, Burgweg, 01.03.2022, gg. 16.20 Uhr (pa)Die Polizeistation Königstein ermittelt derzeit wegen Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung, nachdem am Dienstag ein Kind von einem Hund gebissen wurde.

Ein 8-jähriges Mädchen war gegen 16.20 Uhr in Begleitung eines Angehörigen zu Fuß im Burgweg unterwegs. Als das Kind an einem Spaziergänger mit zwei Hunden vorbeilief, soll einer der Hunde das Mädchen angesprungen und ins Bein gebissen haben. Während der Angehörige sich um die verletzte 8-Jährige kümmerte, entfernte sich der Hundehalter unerkannt von der Örtlichkeit. Der Mann wird beschrieben als etwa 45 Jahre alt und circa 180cm groß. Er soll dunkles, zurückgekämmtes Haar gehabt und akzentfrei Deutsch gesprochen haben. Getragen habe er eine dunkle Jeans sowie eine schwarze Daunenjacke. Bei den Hunden soll es sich um zwei schwarze Pudel gehandelt haben. Diese seien frisiert und an dunklen Hundeleinen angeleint gewesen.

Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Königstein bittet Personen, die Hinweise auf die Identität des Hundehalters geben können, sich unter der Rufnummer (06172) 120 – 0 zu melden.

Diebe in Kleingärten am Werk,

Oberursel-Weißkirchen, Niederurseler Straße, Festgestellt: 02.03.2022 (pa)In Oberursel Weißkirchen kam es in den vergangenen Tagen zu zwei Einbrüchen in Kleingärten, wobei die Täter in einem Fall auffällig großes Diebesgut entwendeten. In der Niederurseler Straße bemerkten die Besitzer zweier Kleingärten am Mittwochnachmittag, dass jemand unbefugt ihre Gartengrundstücke betreten hatte. In einem Fall war eine Gartenhütte aufgebrochen, jedoch nichts gestohlen worden. Im anderen Fall hatten die Täter das Zugangstor des Gartens gewaltsam geöffnet und ein Kindertrampolin von drei Metern Durchmesser sowie einen Holztisch entwendet. Aufgrund der Größe der gestohlenen Gegenstände wird vermutet, dass die Diebe zum Abtransport ihrer Beute ein größeres Fahrzeug nutzten. Die Bad Homburger Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer (06172) 120 – 0.

Diebe saugen Diesel aus Baggern,

Friedrichsdorf, Edouard-Desor-Straße, Sportpark Friedrichsdorf, 01.03.2022, 17.00 Uhr bis 02.03.2022, 07.30 Uhr (pa)In Friedrichsdorf waren in der Nacht zum Mittwoch Kraftstoffdiebe unterwegs. Zum Ziel der Täter waren zwei in der Edouard-Desor-Straße im Bereich des Sportparks abgestellte Bagger. Die Täter überwanden die Sicherung der Tankdeckel der Maschinen und saugten insgesamt über 200 Liter Diesel ab. Hinweise nimmt die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Bad Homburg unter (06172) 120 – 0 entgegen.

Pedelecs aus Carport gestohlen,

Oberursel, Dietrich-Bonhoeffer-Straße, 02.03.2022, 13.00 Uhr bis 16.00 Uhr (pa)Am Mittwochnachmittag wurden in der Oberurseler Dietrich-Bonhoeffer-Straße zwei Elektrofahrräder gestohlen. Zwischen 13.00 Uhr und 15.00 Uhr begab sich jemand unbefugt in die Hofeinfahrt eines dortigen Wohnhauses, wo die beiden Räder unter einem Carport abgestellt waren. Mit den zusammen über 4.000 Euro teuren Fahrrädern flüchteten die Täter anschließend in unbekannte Richtung. Bei den gestohlenen Rädern handelt es sich um ein schwarzes Pedelec der Marke „KTM“, Modell „Cento 5“ sowie ein braunes „Roberta 7 Come“ des Herstellers „Hercules“ – ebenfalls ein Elektrofahrrad. Die Polizeistation Oberursel ermittelt und bittet um Hinweise unter der Rufnummer (06171) 6240 – 0.