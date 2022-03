Fahrzeugteile eines geparkten Pkw entwendet, Wiesbaden,

Eschenstraße, Dienstag, 01.03.2022, 18:00 Uhr bis Mittwoch, 02.03.2022, 12:00

Uhr

(fj)In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch demontierten Diebe Fahrzeugteile

eines geparkten Pkw in Wiesbaden und entwendeten diese. Der Besitzer eines Audi

A6 parkte sein Fahrzeug am Dienstagabend gegen 18:00 Uhr in der Eschenstraße in

Wiesbaden Nordenstadt. Am Mittwoch stellte er gegen 12:00 Uhr fest, dass

Unbekannte die Sensoren für die „Abstandsmessung“ an der vorderen Stoßstange

demontiert und entwendet hatten. Außerdem wurden beide Spiegelgläser der

Seitenspiegel gestohlen. Der Schaden beläuft sich auf etwa 1.500 Euro.

Die Ermittlungsgruppe des 5. Polizeireviers hat die Ermittlungen aufgenommen und

nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345 – 2540 entgegen.

Pkw zerkratzt,

Wiesbaden, Rüdesheimer Straße, Mittwoch, 02.03.2022, 18:20 Uhr bis Donnerstag,

03.03.2022, 06:50 Uhr

(fj) Ein in der Rüdesheimer Straße in Wiesbaden geparkter schwarzer Mercedes GLS

wurde in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag von unbekannten Tätern mit einem

spitzen Gegenstand zerkratzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3.000

Euro. Hinweise nimmt die Ermittlungsgruppe des 3. Polizeireviers unter der

Telefonnummer (0611) 345 – 2340 entgegen.

Sachbeschädigung an Pkw – Täter flüchtet, Wiesbaden, Biebricher Allee,

Donnerstag, 03.03.2022, 11:20 Uhr

(fj) Ein in der Biebricher Allee in Wiesbaden geparkter schwarzer Mercedes GLS

wurde am Donnerstag um 11:20 Uhr von einem Unbekannten mit einem spitzen

Gegenstand zerkratzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2.000 Euro. Ein

Zeuge beobachtete dies und verständigte die Polizei. Der männliche Täter soll

ca. 1,70 Meter groß gewesen sein. Er soll eine graue Mütze getragen haben und

eine orangene Sporttasche mit sich geführt haben. Hinweise nimmt die

Ermittlungsgruppe des 3. Polizeireviers unter der Telefonnummer (0611) 345 –

2340 entgegen.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Einbruch in gewerbliches Objekt, Taunusstein-Hahn,

Aarstraße, Dienstag, 01.03.2022, 20:15 Uhr bis Mittwoch, 02.03.2022, 08:00 Uhr

(fh)In der Nacht zum Mittwoch brachen Unbekannte in die Büroräume eines

Taunussteiner Geschäftes ein und entwendeten Spezialwerkzeug für Messtechnik.

Ersten Ermittlungen zufolge suchten die Täter im Schutze der Dunkelheit das

mehrstöckige Gebäude in der Aarstraße auf und verschafften sich über ein Fenster

im Erdgeschoss Zutritt. Im Objekt angekommen wurden mehrere Türen aufgebrochen

und diverse Räume nach Diebesgut durchsucht. Letzten Endes wurden mehrere

technische Geräte im Wert von mehreren Tausend Euro entwendet. Bislang liegen

keine Hinwiese zu den Einbrechern vor.

Hinweise nimmt die Polizeistation Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124)

7078-0 entgegen.

Trickdieb lässt sich Geld wechseln, Idstein, Schulze-Delitzsch-Straße,

Mittwoch, 02.03.2022, 10:30 Uhr

(fh)Wie am gestrigen Tage veröffentlicht, kam es am Mittwochmorgen in

Taunusstein zu einem Trickdiebstahl. Nur wenige Zeit später ereignete sich in

Idstein ein ähnlicher Fall, bei dem es sich um ein und denselben Täter handeln

könnte. Gegen 10:30 Uhr sprach ein unbekannter Mann einen 86-jährigen Idsteiner

vor einem Augenoptiker in der Schulze-Delitzsch-Straße an. Auch hier bat der

Täter den Senior um das Wechseln von Bargeld. Der Bitte kam der Idsteiner nach

und stellte erst zu Hause fest, dass es dem Unbekannten gelungen war, mehrere

Hundert Euro Bargeld aus dem Portemonnaie zu stehlen. Der Mann sei etwa 50 Jahre

alt und etwa 180 cm groß gewesen. Er habe dunkle Kleidung getragen und habe

Deutsch mit „osteuropäischem Akzent“ gesprochen.

Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Idstein nimmt Hinweise unter der

Telefonnummer (06126) 9394-0 entgegen.