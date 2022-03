Marburg – Auseinandersetzung auf der Straße – Polizei sucht Zeugen

(ots) – Am Sonntag 27.02.2022 kam es um kurz nach 13 Uhr auf der Straße vor dem Anwesen In der Badestube 1 zu einer Auseinandersetzung. Beteiligt waren 3 Männer im Alter von 26, 29 und 34 Jahren. Der 26-Jährige erlitt leichte Verletzungen am Unterarm.

Wer hat die Auseinandersetzung gesehen? Wer kann den Geschehensablauf beschreiben? Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Emsdorf – Trennschleifer von Ladefläche gestohlen

Der Diebstahl des Stihl Trennschleifers im Wert von über 1100 Euro war am Dienstag, 01. März zwischen 10 und 10.10 Uhr. Die Motorflex lag auf der Ladefläche eines schwarzen Pick Ups und der Wagen stand zur Tatzeit vor einem Einfamilienhaus in der Forsthausstraße. Die Umstände deuten darauf hin, dass der Dieb im Vorbeigehen zugriff.

Wer hat entsprechende Beobachtungen gemacht? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

Wallau – Flurschaden nach Wendemanöver – Polizei bittet um Hinweise zum Verursacher

Die tiefen, sogar Wasser führenden Furchen lassen den Schluss zu, dass das dort wendende Fahrzeug wohl nur noch mit Mühe und Not aus der nassen Wiese eines Gartengrundstücks wieder herausfahren konnte. Schwere und Gewicht des Fahrzeugs sowie die widrigen Witterungsverhältnisse führten dabei zu einer Zerstörung des Untergrunds. Der Verursacher fuhr letztlich davon, ohne sich mit dem Wiesenbesitzer auf eine Schadensregulierung zu einigen.

Die Spuren deuten auf ein Wendemanöver eines größeren Fahrzeugs, eventuell ein Lastwagen oder Lieferwagen hin. Die betroffene Wiese liegt außerhalb von Wallau am Roßberg. Das betroffene Gartengrundstück liegt in der Nähe von Wochenendhäusern. Möglicherweise sollte es dort zu einer Anlieferung kommen und das Navi leitete den Fahrer fehl auf den Feldweg. Der Schaden trat zwischen 16 Uhr am Freitag, 18. Februar und 16.30 Uhr am Freitag, 25. Februar ein.

Wer hat in dieser Woche ein Wendemanöver auf dem Feldweg nahe der Wochenendhäuser gesehen und kann Angaben zum Fahrzeug machen? Wer hat eventuelle eine Lieferung durch ein mutmaßlich ziemlich verdrecktes Lieferfahrzeug erhalten? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Unfall auf der Stadtautobahn – Auto fährt auf Baustellenfahrzeug

Marburg (ots) – Im Zusammenhang mit Unfallfluchtermittlungen sucht die Polizei die beiden Autofahrer, die am Mittwoch 02.03.2022 zwischen 11:30-12:15 Uhr, auf der B 3 in Richtung Kassel zwischen den Anschlussstellen Marburg Bahnhof und Marburg Messe auf dem Standstreifen standen und offenbar diskutierten. Zu diesen Männern gehörten augenscheinlich ein an der Front beschädigter brauner Mercedes und ein weißer Mercedes.

Die Ermittler suchen außerdem nach Zeugen, die weitere Hinweise zu diesen beiden Fahrzeugen geben können oder einen Unfallhergang im Zusammenhang mit Baustellenfahrzeugen beobachtet haben. Bei einem Unfall wurde ein sogenannter Verkehrssicherungsanhänger angefahren, welcher zur Verkehrssicherung bei Reparaturarbeiten an der Schutzplanke, auf der linken Fahrspur der B 3 abgestellt war. (Dieser Anhänger weist auf die Bauarbeiten hin und sichert die Arbeiter und Fahrzeuge ab)

Der Unfall war am Mittwoch 02.03.2022 um 11.30 Uhr. Ein Baustellenfahrzeug und eben der daran angehängte Verkehrssicherungsanhänger standen auf dem linken Fahrstreifen der B 3, als ein Fahrzeug auf den Anhänger auffuhr.

Bei dem Unfall gab es keine Verletzten. Der Sachschaden ist insgesamt 4-stellig. Hinweise bitte an die Unfallfluchtermittler bei der Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Stadtallendorf – Keine Beute bei Einbruch

Nach den ersten Kontrollen und Überprüfungen blieben Einbrecher in einem Betrieb in der Elbestraße ohne Beute. Der oder die Täter hebelten zwischen 18 Uhr am Sonntag und 15.30 Uhr am Montag, 28. Februar, ein Feld der Umzäunung des Betriebsgeländes auf und betraten und verließen das Gelände so.

Wer hat in dieser Zeit in der Elbestraße verdächtige Beobachtungen gemacht? Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

