Friedberg: Die Polizei-News

Rucksack voller Werkzeug – Wem gehört das Fahrrad? (siehe Foto)

Bad Vilbel (ots) – Am Mittwochabend 02.03.2022 kontrollierte eine Bad Vilbeler Polizeistreife kurz vor Mitternacht im Riedweg einen 39-jährigen Fahrradfahrer, der einen Rucksack voller Werkzeug bei sich hatte, welches sich zum Einbrechen eignete. Auch die Frage, woher das mitgeführte Bike stamme, konnte er nicht schlüssig beantworten, sodass die Beamten ihn erst einmal mit zur Dienststelle nahmen.

Möglicherweise wurde das Fahrrad kurz zuvor an noch unbekannter Örtlichkeit gestohlen, der Diebstahl der Polizei bislang aber nicht angezeigt. Die Ermittler bitten daher um Hinweise unter Tel. 06101/54600, woher das weiße Trekkingbike des Herstellers KS Cycling stammt beziehungsweise wem dieses gehört.

Bad Nauheim: Dank Zeugenhinweisen – möglichen Einbruch verhindert

Dank der Mitteilung aufmerksamer Anwohner konnten Polizeibeamte am Mittwochabend offenbar den Einbruch in ein Schulgebäude in der Schwalheimer Hauptstraße verhindern. Gegen 22.15 Uhr war ein 19-Jähriger dabei beobachtet worden, wie er einen Zaun zum Schulgelände überkletterte und dann eine Feuerschutztreppe emporstieg, wo er sich an einem Fenster zu schaffen gemacht haben soll. Zeugen verfolgten das Treiben und verständigten die Polizei. So konnten die Ordnungshüter den Tatverdächtigen zurück am Boden bereits in Empfang nehmen. Sie nahmen den Heranwachsenden vorläufig fest und brachten ihn zum Zwecke der erkennungsdienstlichen Behandlung zur Dienststelle, die er anschließend wieder verlassen durfte. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des versuchten Einbruchdiebstahls ein.

Bad Vilbel: Werkzeug aus Fahrzeugen gestohlen

Aus einem in der Brandenburger Straße abgestellten blauen Ford Transit haben Diebe zwischen Dienstagnachmittag (16.15 Uhr) und Donnerstagmorgen (9.15 Uhr) Werkzeug im Wert mehrerer Tausend Euro gestohlen. Um an die Wertsachen zu gelangen war zuvor offenbar das Karosserieblech an einer Schiebetür aufgeschnitten worden.

In der Bodelschwinghstraße traf es zwischen Mittwochabend (18.30 Uhr) und Donnerstagmorgen (6 Uhr) einen weißen Mercedes Vito. Hier schlugen Unbekannte im Tatzeitraum eine Autoscheibe ein, um an das im Innenraum aufbewahrte Werkzeug von Hilti, DeWalt, Spit und Würth im Wert mehrerer Tausend Euro zu gelangen.

Hinweise zu den genannten Fällen erbittet die Polizei in Bad Vilbel unter Tel. 06101/54600. Wem sind im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Brandenburger- oder der Bodelschwinghstraße aufgefallen? Wo wurden seither entsprechende gebrauchte Werkzeuge oder Baumaschinen zum Verkauf angeboten?

Bad Nauheim: In Hotel eingebrochen

In der Steinfurther Hauptstraße sind Straftäter zwischen Mittwochabend (21.20 Uhr) und Donnerstagmorgen (6 Uhr) in ein Hotel eingestiegen. Die Unbekannten durchsuchten im Rezeptionsbereich mehrere Schränke und entwendeten Kleingeld aus einer aufgebrochenen Münzkassette. Die Kripo in Friedberg ermittelt nun wegen besonders schweren Diebstahls und bittet mögliche Zeugen, sich unter Tel. 06031/6010 zu melden.

Nach Vielzahl von Einbrüchen – Tatverdächtigen festgenommen

Bad Vilbel/Karben (ots) – Vor allem in Bad Vilbel und Karben kam es in den vergangenen Tagen immer wieder zu Einbrüchen, insbesondere in Kellerräume oder Gartenhütten. Diebe suchten dabei offenbar gezielt nach wertvollen Fahrrädern, hochwertigen E-Bikes sowie teurem Werkzeug. Die zuständige Polizeistation verzeichnete seit dem zurückliegenden Wochenende mehrere Dutzend derartige Taten. Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen nach dem oder den Tätern verliefen zunächst ohne Erfolg.

In der Nacht zu Dienstag 01.03.2022 beobachte eine Frankfurter Polizeistreife schließlich eine Personengruppe, die neben mehreren Zweirädern auch einen Fahrradanhänger bei sich hatte. Als sich die Beamten zu erkennen gaben flüchteten mehrere Männer, einen 27-Jährigen nahmen die Ordnungshüter vorläufig fest.

Wie sich herausstellte, handelte es sich bei den mitgeführten Gegenständen offenbar um Diebesgut, welches in großen Teilen bereits zugeordnet und wieder an die rechtmäßigen Eigentümer ausgehändigt werden konnte. Unterdessen ist die Herkunft mehrerer Gegenstände bislang noch nicht abschließend geklärt.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erfolgte am Mittwochnachmittag 02.03.2022 die Vorführung des dringend Tatverdächtigen. Der 27-jährige bulgarische Staatsangehörige, der in Deutschland über keinen festen Wohnsitz verfügt, befindet sich seither in einer Justizvollzugsanstalt.

Mit einiger Wahrscheinlichkeit gibt es weitere Taten, die bei der Polizei bislang nicht angezeigt worden sind. Geschädigte werden daher gebeten, sich unter Tel. 06101/54600 bei den Ermittlern zu melden. Gleiches gilt für mögliche Zeugen, denen in den letzten Tagen und Nächten verdächtige Personen oder Fahrzeuge, insbesondere in Bad Vilbel und Karben, aufgefallen waren. Möglicherweise hatten auch Überwachungsanlagen auf Privatgrundstücken Videos aufgezeichnet.

