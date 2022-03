Zug kollidiert mit PKW am Bahnübergang

Ehringshausen (ots) – Am Bahnübergang in Ehringshausen kam es Donnerstag um 09:30 Uhr zu einem Zusammenprall zwischen einem Auto und einer Hessischen Landesbahn. Der 89-jährige Autofahrer versuchte, den mit Andreaskreuz und Halbschranke gesicherten Bahnübergang zu überqueren und wurde dabei vom herannahenden Zug erfasst.

Den ersten Ermittlungen zufolge könnte sich die Halbschranke gerade gesenkt haben, als der 89-jährige den Bahnübergang anfuhr. Aufgrund der zu dem Zeitpunkt tief stehenden Sonne, könnte der Autofahrer das blinkende Rotlicht am Andreaskreuz nicht gesehen haben. Der Lokführer leitete eine Schnellbremsung ein, konnte den Zusammenprall jedoch nicht mehr verhindern. Der genaue Tathergang wird noch ermittelt.

Strecke komplett gesperrt. Aufgrund des Zusammenpralls ist die Strecke zwischen Sinn und Ehringshausen seit 09:30 Uhr gesperrt.

Bei dem Zusammenprall wurde der gesamte Motor des PKW weggerissen. Wie durch ein Wunder wurde der Fahrer nicht verletzt, wurde jedoch sicherheitshalber für weitere Untersuchungen in ein Krankenhaus gebracht. Zu dem Zeitpunkt waren insgesamt 42 Reisende im Zug, von denen ebenfalls glücklicherweise niemand verletzt wurde.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel ist vor Ort und hat die Ermittlungen aufgenommen. Weiterhin wurde ein Strafverfahren wegen des Gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr eingeleitet.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Kassel

Wohnungsbrand fordert ein Todesopfer

Dietzhölztal-Mandel (ots) – Donnerstag 03.03.2022 rückte die Feuerwehr zu einem Hausbrand in der Schulstraße aus. Gegen 07.40 Uhr entdeckten Anwohner, dass Rauch aus dem Haus emporstieg und alarmierten die Rettungskräfte. Die Brandbekämpfer aus Dietzhölztal, unterstützt von der Feuerwehr Dillenburg, löschten das Feuer.

Im Haus wurde eine Person tot aufgefunden. Momentan geht die Polizei davon aus, dass es sich um den 57-jährige Bewohner handelt, die Identifizierung ist noch nicht abgeschlossen.

Angaben zur Brandursache sind derzeit noch nicht möglich.

Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Bischoffen-Oberweidbach/B 255: Von Entgegenkommenden geschnitten

(ots) – Bei einem Ausweichmanöver verlor ein Lkw-Fahrer am Mittwochmorgen (02.03.2022) die Kontrolle über seinen Laster. Der 60-Jährige blieb unverletzt, die Schäden am Laster beziffert die Polizei auf mindestens 25.000 Euro. Gegen 08.55 Uhr war der Brummifahrer auf der B255 von Niederweidbach in Richtung Gladenbach unterwegs. Im Laufe einer langgezogenen Linkskurve kam ihm ein dunkler SUV teilweise auf seiner Fahrspur entgegen.

Der Driedorfer lenke sein Gefährt nach rechts, um dem Entgegenkommenden auszuweichen. Hierbei touchierte er die Leitplanke, kam anschließend von der Fahrbahn ab und landete in der drei Meter tiefer liegenden Böschung. Der 60-Jährige blieb unverletzt. Zu einem Kontakt zwischen Lkw und dem dunklen SUV kam es nicht.

Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer ist Zeuge der Fahrmanöver geworden? Wer kann Angaben zum flüchtigen Unfallfahrer oder dessen dunklem SUV machen? Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Wetzlar-Dalheim: Vandalen im Rohbau

(ots) – Bereits mehrere Male suchten Unbekannte einen Rohbau im Berliner Ring auf. Vorzugsweise an Abenden und an den Wochenenden hielten sich die Täter dort auf. In einem Fall verschafften sie sich durch Eintreten einer Tür Zutritt zu dem Gebäude. Im Zeitraum vom 02.02.2022 bis zum 21.02.2022 beschädigten die Täter unter anderem mehrere Trockenbauwände und vermüllten die Baustelle.

Die Wetzlarer Polizei ermittelt unter anderem wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch. Die Ermittler bitten Zeugen, die Angaben zu den Unbekannten machen können oder denen in diesem Zusammenhang am Rohbau im Berliner Ring Personen auffielen, sich unter Tel.: (06441) 9180 zu melden.

