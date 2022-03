Heidelberg: Stadtnotizen 02.03.2022

Heidelberg – News, Termine, Kulturelles, Politik und Wissenswertes.

Stadt Heidelberg: Neue digitale Karriereseite und Instagram-Kanal zum Thema Ausbildung

Architekten und IT-Fachkräfte, Bauingenieure und Verkehrsplaner, Projektmanager und Forstwirte, Elektroniker und Erzieher, Tischler und Vermessungstechniker, Redakteure und Verwaltungsfachangestellte – bei der Stadt Heidelberg arbeiten Beschäftigte in mehr als 50 Berufsfeldern, die weit über die klassische Büroarbeit hinausgehen. Auf der neuen digitalen Karriereseite www.heidelberg.de/arbeitgeberin informiert die Stadt über eine berufliche Laufbahn bei der Verwaltung, aktuelle Stellenangebote, Ansprechpersonen und warum es sich lohnt, sich bei der Stadt um eine Anstellung oder Ausbildung zu bewerben. Zum Thema Ausbildung und duales Studium bietet die Stadt einen neuen Instagram-Kanal (ausbildung_heidelberg). Er spricht insbesondere junge Menschen auf ihrem Weg in die berufliche Zukunft an.

Die beiden neuen Projekte sind Bestandteil eines Maßnahmenpakets zur Personalgewinnung und -bindung, das die Stadtverwaltung auf Initiative von Oberbürgermeister Prof. Würzner auf den Weg gebracht hat. Die weiteren Maßnahmen werden im Gemeinderat am 17. März 2022 abschließend beraten.

OB Würzner: Stadt bietet viele Angebote zu Vereinbarkeit von Beruf und Familie

„Mit der digitalen Karriereseite und dem neuen Instagram-Kanal wecken wir Interesse für einen Job, eine Ausbildung oder ein duales Studium bei der Stadt Heidelberg“, sagt Oberbürgermeister Prof. Dr. Eckart Würzner: „Als moderne und familienfreundliche Arbeitgeberin setzt sich die Stadt für gleiche Karrierechancen für alle ein und stellt attraktive Fortbildungsprogramme zur Verfügung. Zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie bieten wir unter anderem flexible Arbeitszeitmodelle und Ferienprogramme für Mitarbeiterkinder an. Jungen Menschen zeigen wir eine berufliche Perspektive auf – aktuell absolvieren allein rund 150 Nachwuchskräfte in 30 unterschiedlichen Berufen ihre Ausbildung oder ihr duales Studium bei der Stadtverwaltung.“

Für Ausbildungsstart im Herbst noch Plätze frei – jetzt bewerben

„Die Stadt Heidelberg bietet eine enorme Vielfalt an interessanten Berufen. Mit den neuen digitalen Angeboten möchten wir noch mehr Menschen auf die attraktiven beruflichen Chancen und Ausbildungsmöglichkeiten bei der Stadtverwaltung aufmerksam machen. Die Karriereseite gibt hier einen guten Überblick“, ergänzt Reiner Herzog, Leiter des Personal- und Organisationsamtes: „Mit dem Instagram-Kanal wollen wir noch gezielter junge Menschen für eine Ausbildung oder ein duales Studium bei der Stadtverwaltung gewinnen. Auszubildende und Studierende geben dort Einblicke in ihren Arbeitsalltag bei der Stadt. Für den Ausbildungs- und Studienstart im Herbst sind noch Plätze frei. Wir freuen uns über Bewerbungen.“

Das bietet die neue digitale Karriereseite

Stellenangebote und Bewerbung: Interessierte finden aktuelle Stellenangebote, eine Übersicht zu ganzjährig gesuchten Stellen, Kontaktdaten für eine Initiativbewerbung und eine Checkliste mit Tipps, was eine Bewerbung enthalten sollte.

Vorteile für Mitarbeitende: Die Stadtverwaltung bietet ihren Beschäftigten zahlreiche Angebote zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie wie flexible Arbeitszeitmodelle, familiengerechte Arbeitsorganisation und Ferienprogramme für Mitarbeiterkinder. Sie setzt sich seit Langem für eine Kultur der Gleichbehandlung und gleichen Chancen für alle ein. Die Personalentwicklung ist darauf ausgerichtet, Lern- und Leistungspotenziale der Mitarbeitenden zu erkennen, zu erhalten und zu fördern. Die Verwaltung bietet attraktive Möglichkeiten zu Fort- und Weiterbildungen sowie agile Arbeitsformen an. Daneben profitieren Beschäftigte von Angeboten wie Homeoffice, Job-Ticket, Kantinen und betrieblicher Gesundheitsförderung, etwa dem Sportangebot „Aktive Mittagspause“.

Ausbildungsbetrieb: Auf einer Seite erfahren Interessierte alles Wissenswerte rund um eine Ausbildung oder ein duales Studium bei der Stadtverwaltung sowie über das breite Spektrum an Berufsperspektiven und Karrieremöglichkeiten.

Daten und Fakten: Wie ist die Stadtverwaltung aufgebaut? Wer sind die Ansprechpersonen beim Personal- und Organisationsamt? Die Seite bietet einen Überblick über die Struktur und die Ämter der Stadtverwaltung mit ihren rund 2.700 Mitarbeitenden in mehr als 30 Ämtern.

Blick in den Arbeitsalltag: Mitarbeitende der Stadtverwaltung erklären, warum sie bei der Stadt Heidelberg arbeiten.

Instagram-Seite zum Thema Ausbildung

Auf dem neuen Instagram-Kanal (ausbildung_heidelberg) gibt die Stadt Einblicke in die Ausbildung und das duale Studium bei der Verwaltung. Unter anderem erklären Auszubildende und Studierende aus verschiedenen Bereichen in Kurzvideos, warum sie sich für eine Ausbildung oder ein Studium bei der Stadt entschieden haben und wie ihr Arbeitsalltag aussieht. Die Stadt bildet konstant auf hohem Niveau aus: Jährlich beginnen rund 60 junge Menschen eine Ausbildung oder ein duales Studium bei der Verwaltung. Durch die Übernahme von Personen nach einem erfolgreichen Abschluss von Ausbildung und Studium hat die Stadt im vergangenen Jahr insgesamt 42 neue Mitarbeitende gewonnen.

Für das duale Studium ab dem 1. September 2022 sind aktuell noch Bewerbungen für die Studiengänge Informationswissenschaften, Public Management und Digitales Verwaltungsmanagement möglich. Zum Ausbildungsstart am 1. September 2022 können noch Bewerbungen für folgende Berufe eingereicht werden: Maler/in und Lackierer/in, Kfz-Mechatroniker/in, Gärtner/in, Metallbauer/in, praxisintegrierte Ausbildung als Erzieher/in sowie Straßenbauer/in.

Neuauflage: Von 35 Autorinnen und Autoren gibt es „Bei Anruf: Poesie!“ – Gemeinsame Aktion zum UNESCO Welttag der Poesie am 21. März

Die UNESCO-Literaturstadt Heidelberg würdigt den UNESCO-Welttag der Poesie am Montag, 21. März 2022, auch in diesem Jahr zusammen mit den Kommunen Ladenburg, Lorsch und Mannheim mit einer gemeinsamen Aktion der Metropolregion Rhein-Neckar. Wie schon 2021 können Poesieliebhaberinnen und -liebhaber, die sich vorab angemeldet haben, unter dem Stichwort „Bei Anruf: Poesie!“ am 21. März zwischen 16 und 22 Uhr einen Anruf von einer Autorin oder einem Autor erhalten und einem kurzen Gedicht aus deren oder dessen Feder lauschen. Die Aktion fand 2021 aufgrund der damals im Frühjahr geltenden strikten physischen Kontakt- sowie Veranstaltungsbeschränkung erstmals statt und erfuhr eine sehr hohe, positive Resonanz. Deshalb findet „Bei Anruf: Poesie!“ auch 2022 wieder statt und soll einen direkten, persönlichen Austausch zwischen Künstlerinnen und Künstlern mit ihrem „Publikum“ ermöglichen.

35 Autorinnen und Autoren der Metropolregion Rhein-Neckar nehmen an dieser Aktion teil. Die Paarungen für den Tag werden durch die Kulturämter der beteiligten Städte ausgelost, die Telefonnummern dafür anonymisiert und direkt nach dem Anruf wieder gelöscht. Wer bei der neuerlichen Aktion „Bei Anruf: Poesie!“ mitmachen möchte, kann sich anmelden – und das am besten rasch, denn die Zahl der Teilnehmenden ist begrenzt. Die Anmeldung erfolgt zentral unter www.metropolpoesie.de und ist möglich bis Dienstag, 15. März 2022.

Die Webseite www.metropolpoesie.de ist der gemeinsame Auftritt der Fokusgruppe Literatur in der Region Rhein-Neckar. Dort gibt es jedes Jahr gebündelte Informationen, nicht nur zur Aktion „Bei Anruf: Poesie!“, sondern auch zu weiteren (analogen) Veranstaltungen der Städte Heidelberg, Ladenburg, Lorsch, Ludwigshafen, Mannheim und in diesem Jahr auch Worms rund um den aktuellen Welttag der Poesie.

Hintergrund: Der Welttag der Poesie, von der UNESCO initiiert, wird seit dem Jahr 2000 jährlich am 21. März gefeiert. Der Tag soll nicht nur an die Vielfalt des Kulturgutes Sprache erinnern, sondern auch den interkulturellen Austausch fördern und den wichtigen Platz der Lyrik im gesellschaftlichen und kulturellen Leben hervorheben.

Nächste Runde des „Frauen-Erfolgsteams“ startet – Anmeldung bis 13. April möglich – nächstes Beratungsangebot am 15. März

Am Mittwoch, 27. April 2022, startet das Amt für Chancengleichheit der Stadt Heidelberg in Zusammenarbeit mit der „Kontaktstelle Frau und Beruf – Mannheim – Rhein-Neckar-Odenwald“ die nächste Runde des „Frauen-Erfolgsteams“. Dabei handelt es sich um ein kostenloses Angebot für Frauen, die in Heidelberg leben oder arbeiten. Es richtet sich speziell an Frauen, die eine Führungsposition anstreben, bereits innehaben oder darüber nachdenken, sich selbständig zu machen. Dabei schließt sich eine Gruppe von acht Teilnehmerinnen zu einem sogenannten „Erfolgsteam“ zusammen, das sich knapp ein halbes Jahr lang einmal im Monat trifft. Unter Anleitung der Trainerin Kati Schmitt-Stuhlträger beraten sich die Teilnehmerinnen gegenseitig zu den Herausforderungen des Berufslebens, entwickeln gemeinsam Lösungsansätze, erarbeiten Pläne zur Verfolgung individueller Ziele und erhalten die Möglichkeit, längerfristige Kontakte untereinander zu knüpfen.

Die sieben monatlichen Termine finden stets mittwochs von 18 bis 20.30 Uhr und je nach Pandemielage digital oder in Präsenz im Heidelberger Rathaus statt. Das erste der Treffen ist am Mittwoch, 27. April 2022. Interessierte können sich bis 13. April 2022 bei der „Kontaktstelle Frau und Beruf – Mannheim – Rhein-Neckar-Odenwald“ unter Telefon 0621 293-2590 (vormittags) oder per E-Mail an frauundberuf@mannheim.de anmelden. Bei der verbindlichen Anmeldung sollten Wohnort und berufliche Tätigkeit angegeben sowie kurz dargestellt werden, warum die Interessierte Mitglied des Erfolgsteams werden möchte und welches Ziel sie erreichen möchte. Weitere Informationen unter https://frauundberuf-mannheim.de/erfolgsteam_heidelberg.

Weiteres Angebot: individuelle Beratung

Seit 2016 bietet das Amt für Chancengleichheit in Zusammenarbeit mit der Kontaktstelle in Heidelberg ein kostenloses, individuelles Beratungsangebot für Frauen an, die eine Führungsposition anstreben oder sich selbständig machen möchten. Die Beratungstage finden jeweils am dritten Dienstag im Monat sowie nach individueller Vereinbarung statt. Die knapp einstündigen Beratungen werden aktuell telefonisch oder per Webex durchgeführt. Die nächsten fixen Termine sind am 15. März sowie 26. April 2022.

Um vorherige Anmeldung bei der Kontaktstelle unter Telefon 0621 2932590 oder per E-Mail an frauundberuf@mannheim.de wird gebeten. Die genauen Beratungstermine sind unter http://www.heidelberg.de/beratung-karriere zu finden. Sie werden zudem im Heidelberger Stadtblatt regelmäßig bekannt gegeben.

Historische Rosensteige in Ziegelhausen wieder durchgängig begehbar

Der Heidelberger Stadtteil Ziegelhausen verfügt aufgrund seiner Historie über zahlreiche Wegeverbindungen, die teilweise sehr schmal und steil sind. Diese Fußwege verbinden den Ortskern mit den Hangbereichen des Stadtteils und prägen ihn optisch. Einer dieser Verbindungswege ist die sogenannte Rosensteige. Dieser historische Verbindungsweg war wegen einer Neubebauung seit dem Jahr 2013 nicht mehr durchgängig begehbar. Erst nach Abschluss umfangreicher Rückbauarbeiten konnte er wiederhergestellt werden. Das Landschafts- und Forstamt der Stadt hat die Trittstufen auf dem 25 Meter langen Wegeteilstück wiederhergestellt. Inzwischen sind diese Arbeiten abgeschlossen und der Weg ist wieder begehbar.

Impfungen mit Nuvaxovid sind ab Freitag im Welcome Center möglich – Angebot richtet sich an alle, die von der einrichtungsbezogenen Impfpflicht betroffen sind

Der Impfstützpunkt im International Welcome Center Heidelberg (IWCH) erweitert sein Impfangebot. Ab sofort können dort Termine für eine Impfung mit dem neuen Impfstoff Nuvaxovid des Herstellers Novavax gebucht werden. Buchung und weitere Informationen unter www.heidelberg.de/impfen. Bei der Buchung der Termine ist zu beachten, dass diese vorerst nur von Personen gebucht werden dürfen, die der einrichtungsbezogenen Impfpflicht unterliegen. Dies ist im Anmeldeprozess zu erklären. Der Impfstützpunkt ist donnerstags und freitags von 14 bis 18 Uhr und samstags von 10 bis 14 Uhr geöffnet.

Der Impfstoff ist nach Maßgabe von Bund und Land zunächst vorrangig Personen anzubieten, die von der am 15. März in Kraft tretenden einrichtungsbezogenen Impfpflichtbetroffen sind. Damit soll die bestehende Impflücke in diesem sensiblen Bereich der Versorgung und Betreuung vulnerabler Personengruppen verkleinert werden. Die Stadt Heidelberg steht im Kontakt mit den Kliniken und Heimen vor Ort, um für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einen möglichst niedrigschwelligen Zugang zum Impfstoff von Novavax zu ermöglichen. In einem späteren Schritt wird der Impfstoff allen Interessierten zur Verfügung stehen.

Selbstbedienungsterminals sind nun in allen Bürgerämtern der Stadt verfügbar – Den eigenen Ausweis erstellen und beantragen

Bürgerinnen und Bürger können jetzt in allen Bürgerämtern in den Stadtteilen ein Selbstbedienungsterminal für die Beantragung von Pass- und Ausweisdokumenten nutzen. Nachdem Ende 2018 das erste Terminal im Bürgeramt Mitte in Betrieb genommen worden war, folgten bis 2021 (verzögert wegen Corona) die Bürgerämter Kirchheim und Ziegelhausen. Seit ihrer Installation wurden die drei Terminals insgesamt über 3000 Mal genutzt. Ab sofort steht die komfortable Dienstleistung in allen Bürgerämtern der Stadt Heidelberg zur Verfügung. Die konventionelle Beantragung von Pass- und Ausweisdokumenten mit einem Foto vom Fotografen oder aus dem Fotoautomaten ist natürlich weiterhin möglich. Durch dieses Dienstleistungsangebot erweitert die Stadt Heidelberg ihren Service in den Stadtteilen und leistet damit einen weiteren Schritt zur Digitalisierung.

Geführt von einem einfachen und intuitiven Menü, erstellen Nutzerinnen und Nutzer direkt am Terminal das biometrische Passbild, scannen die gegebenenfalls erforderlichen Fingerabdrücke und unterschreiben den Antrag digital. Ein mitgebrachtes Passfoto ist nicht mehr notwendig. Der Antrag wird dann direkt über das geschützte Datennetz der Stadt an die Sachbearbeiter weitergeleitet und abschließend bearbeitet. Dieser Vorgang dauert rund fünf Minuten. Wer das Terminal nutzt, zahlt neben den jeweiligen Gebühren für das beantragte Dokument acht Euro. Dieser Betrag wird direkt am Schalter bar oder mit EC-Karte bezahlt.

So funktioniert das Selbstbedienungsterminal

Mit einem Klick auf den Bildschirm geht’s los: Das Terminal fährt selbstständig in die für jeden Menschen passende Höhe, sodass es auch für Großgewachsene oder Kinder geeignet ist. In wenigen Minuten führt das Menü Schritt für Schritt durch das Prozedere. Zur Auswahl stehen neben Deutsch und Englisch auch Türkisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Russisch und Chinesisch. Nachdem man die Nutzungsbedingungen bestätigt und das Geburtsdatum angeben hat, geht es mit dem Passfoto weiter. Das Foto entspricht den biometrischen Anforderungen. Danach werden gegebenenfalls die Fingerabdrücke genommen und das Ganze mit einer digitalen Unterschrift fertiggestellt.

Foto, Fingerabdrücke und Unterschrift aus dem Terminal werden direkt über das geschützte städtische Datennetz vom Sachbearbeiter am Informationsschalter abgerufen und verarbeitet. Die Daten werden nur bis zum Abruf gespeichert und nach 96 Stunden automatisch gelöscht. Das Selbstbedienungsterminal der Bundesdruckerei ist zudem vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik zertifiziert. Das Terminal soll ein zusätzliches, zeitsparendes Angebot für Bürgerinnen und Bürger sein.