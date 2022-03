19 Autos beschädigt – Rund 30.000 € Schaden – Zeugen gesucht

Kassel-Fasanenhof/Wesertor (ots) – Zwei Männer haben in der Nacht zu Donnerstag 03.03.2022 in der Mönchebergstraße und in der Hartwigstraße zahlreiche Autos beschädigt. In der Mönchebergstraße zerkratzten die Täter mit einem spitzen Gegenstand den Lack von 16 geparkten Fahrzeugen. In der Hartwigstraße traten 2 arabisch aussehenden Täter gegen 3 geparkte Fahrzeuge. Der Gesamtschaden liegt bei rund 30.000 Euro.

Ob beide Serien auf das Konto derselben Täter gehen, ist derzeit noch unklar. Die Kasseler Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Wie die zur Anzeigenaufnahme eingesetzten Beamten des Polizeireviers Nord berichten, hatte sich die Serie in der Mönchebergstraße vor 0:30 Uhr in der Nacht ereignet. Zu dieser Uhrzeit waren die Schäden von einer Passantin entdeckt und die Polizei gerufen worden. Insgesamt wurden auf einer Strecke von ca. 250 Metern, zwischen den Hausnummern 48a und 54, insgesamt 16 Pkw unterschiedlicher Hersteller beschädigt.

Die Täter waren dabei auf der Straßenseite gegenüber des Klinikums unterwegs und zerkratzten die Fahrzeuge offenbar im Vorbeigehen. Dadurch entstanden tiefe Kratzer im Lack der Beifahrerseiten und Motorhauben.

Der Vandalismus in der Hartwigstraße hatte sich gegen 0:15 Uhr ereignet. Eine Anwohnerin hatte zwei Männer beobachtet, die in Richtung Gartenstraße unterwegs waren und gegen 3 geparkte Autos traten. An den Wagen waren dadurch ebenfalls Lackschäden entstanden. Die nach der Mitteilung der Zeugin eingeleitete Fahndung nach den beiden Tätern verlief anschließend ohne Erfolg.

Täterbeschreibung:

Es soll sich um einen etwa 1,80 Meter großen Mann mit Vollbart und Basecap sowie einen ca. 1,70 Meter großen Mann mit Bomberjacke und Camouflagehose gehandelt haben. Beide sollen ein arabisches Aussehen haben.

Die weiteren Ermittlungen wegen der Sachbeschädigungen werden bei der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei geführt. Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561/9100 bei der Polizei.

Tresor bei Einbruch in Hotel erbeutet – Zeugen in Harleshausen gesucht

Kassel-Harleshausen (ots) – Unbekannte sind in der Nacht zu Donnerstag 03.03.2022 in ein Hotel in der Wolfhager Straße eingebrochen und haben einen Tresor mit Bargeld sowie Fahrzeugpapieren erbeutet. Die Ermittler der Kripo suchen nun nach Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben und Hinweise auf die Täter geben können.

Wie die zur Anzeigenaufnahme und Spurensicherung eingesetzten Beamten des Kriminaldauerdienstes (KDD) berichten, lässt sich die Tatzeit auf den Zeitraum zwischen 00:40 und 05:30 Uhr eingrenzen. Die Täter hatten sich über den Parkplatz hinter dem Hotel angenähert und waren auf nicht abschließend bekannte Weise durch die dortige Hintertür in das Gebäude gelangt. Offenbar zielgerichtet brachen sie dann gewaltsam die Tür zur Rezeption auf, wo sich der ca. 80 Kilogramm schwere Tresor befand. Mit ihrer Beute flüchteten die Einbrecher wieder über die Hintertür nach draußen und weiter in unbekannte Richtung.

Aufgrund des Gewichts des Tresors gehen die Ermittler davon aus, dass es sich um mindestens 2 Täter gehandelt hat und ein Fahrzeug zum Abtransport genutzt wurde.

Wer in der vergangenen Nacht im Bereich des Tatorts verdächtige Personen sowie Fahrzeuge beobachtet hat und den Beamten des Kommissariats 21/22 Hinweise auf die Täter geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

Geldbörse gestohlen – Zeugen gesucht

Kassel-Wilhelmshöhe (ots) – Opfer eines Diebstahls wurde eine 66-jährige Frau aus Kassel am Mittwochmorgen (2.3./08 Uhr) am Bahnhof Kassel-Wilhelmshöhe. Die Frau fuhr mit dem Taxi zum Bahnhof Kassel-Wilhelmshöhe und beim Aussteigen fiel die Geldbörse offenbar aus der Tasche. Erst als die Frau in der Bahnhofshalle war, bemerkte sie das Fehlen der Geldbörse.

Eine Nachfrage beim Taxifahrer und eine Nachsuche im Taxi blieb erfolglos. In der Geldbörse befanden sich, neben Personaldokumenten, 200 Euro Bargeld. Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen.

Wer Angaben zu dem Fall oder Täter machen kann, wird gebeten, sich bei der Bundespolizeiinspektion Kassel unter der Tel.-Nr. 0561-81616-0 oder über www.bundespolizei.de zu melden.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Kassel

Zwei Männer bei Kabelklau von Baustelle ertappt

Kassel-Nord (ots) – Ein Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes hat am Mittwochabend 02.03.2022 zwei Täter beim Diebstahl von Kupferkabeln auf einer Baustelle an der Sickingenstraße ertappt. Die beiden Unbekannten ergriffen daraufhin sofort die Flucht, offenbar ohne Beute gemacht zu haben. Die Fahndung der Polizei verlief bislang ohne Erfolg, weshalb nun um Hinweise auf die Täter gebeten wird.

Täterbeschreibung:

Es soll sich um zwei 1,80 bis 1,90 Meter große Männer mit dicklicher Statur und kurzen schwarzen Haaren gehandelt haben. Einer trug einen Jogginganzug mit weißen Streifen, sein Komplize war schwarz gekleidet.

Der Sicherheitsdienstmitarbeiter hatte den offenstehenden Zaun bei einer Kontrolle der Baustelle der Berufsschule gegen 22:20 Uhr bemerkt. Als er mit seiner Taschenlampe auf das Abbruchgelände leuchtete, entdeckte er dort die beiden Männer, die daraufhin sofort die Flucht in Richtung Feuerwache ergriffen.

Am Bauzaun nahe der Wolfhager Straße fanden die alarmierten Polizisten des Reviers Mitte einen Reisekoffer mit 15 Kilogramm Kupferkabeln, der von den Tätern bereits zum späteren Abtransport bereitgestellt worden war.

Zeugen, die den Ermittlern der Regionalen Ermittlungsgruppe Hinweise auf die beiden beschriebenen Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei.

Hölzernes Spielboot brannte

Neukirchen (ots) – 03.03.2022, 05:21 Uhr – Sachschaden in Höhe von 800 Euro entstanden bei dem Brand eines überdachten hölzernen Spielbootes auf dem Spielplatz im Anlagenweg. Eine Zeugin hatte am heutigen Morgen bemerkt, dass das Kinderspielboot brannte. Sie verständigte umgehend die Feuerwehr, welche das Boot löschen konnte.

Durch das Feuer wurde das Dach, eine Seitenwand und die Rückseite beschädigt.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740.

