Räuberischer Diebstahl

Frankfurt-Altstadt (ots)-(dr) – Ein bislang unbekannter Mann konnte am Mittwoch 02.03.2022 bei einem Juwelier in der Altstadt eine Goldkette erbeuten. Der italienisch sprechende Mann betrat gegen 14:50 Uhr das Geschäft in der Hasengasse und täuschte bei einer Mitarbeiterin Interesse für mehrere Gegenstände vor. Die ausgesuchte Ware wollte er vermeintlich mit einer EC-Karte bezahlen, die jedoch abgelehnt wurde.

Nun gab der Unbekannte vor, Bargeld holen zu können. Jedoch griff er dann nach einer neben sich befindlichen Goldkette, was die Verkäuferin bemerkte. Sie versuchte, ihm diese wieder zu entreißen. In der Folge stieß der Mann die Frau gegen den Oberkörper und flüchtete mit der erbeuteten Halskette im Wert von mehreren tausend Euro aus dem Geschäft. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen ohne Erfolg.

Täterbeschreibung:

Männlich, ca. 35 Jahre alt, circa 180 cm groß, schwarze kurze Haare, sprach italienisch; bekleidet mit einem dunklen Oberteil, Jeans und einer goldenen Armbanduhr; führte eine große Papiertüte mit.

Polizei beendet rasante Fahrt – Auto und Führerschein sichergestellt

Frankfurt (ots)-(ro) – In der Nacht von Montag auf Dienstag 01.03.2022 beendete eine zivile Streife der Frankfurter Polizei die rasante Autofahrt eines 20-jährigen Mannes. Nach Geschwindigkeitsüberschreitungen von bis zu 120 km/h stellten die Beamten sowohl Auto als auch Führerschein des 20-Jährigen sicher und leiteten ein Strafverfahren gegen ihn ein.

Eine Zivilstreife der Direktion Verkehrssicherheit befuhr gegen 02.00 Uhr die Miquelallee in stadtauswärtiger Richtung. Dabei fiel ihnen ein Auto auf, welches auffällige Fahrmanöver durchführte und sich zunächst neben und dann vor sie setzte. Aus der Heckscheibe des PKW wurde zudem mit einem taschenlampenähnlichen Licht in Richtung der zivilen Polizeistreife geleuchtet bzw. geblinkt. Wenige Augenblicke später fuhr der Wagen nach rechts auf die Landesstraße 3004 in Richtung des Frankfurter Nordens auf und beschleunigte stark. Bei erlaubten 80 km/h fuhr der 20-jährige Fahrer bis zu 200 km/h, was durch die eingebaute Video- und Geschwindigkeitsmessanlage der Zivilstreife aufgezeichnet werden konnte.

Mittels Blaulicht und optischem Anhaltesignal gelang es den Beamten, die Fahrt zu stoppen und das Fahrzeug zu kontrollieren. Dieses war mit drei jungen Männern besetzt. Gegen den 20-jährigen Autofahrer leiteten die Polizeibeamten ein Strafverfahren wegen des Verdachts eines illegalen Kraftfahrzeugrennens ein und stellten das Auto und dessen Führerschein sicher. Die Ermittlungen in der Sache dauern an.

Wohnwagen in Vollbrand

Frankfurt-Preungesheim (ots)-(dr) – Am Mittwoch 02.03.2022 brannte in Preungesheim ein Wohnwagen komplett aus. Gegen 18:50 Uhr meldete ein Anwohner in der Walter-Hesselbach-Straße einen auf einem Privatparkplatz stehenden Wohnwagen, der aus bislang ungeklärter Ursache in Brand geraten war.

Als die Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei eintrafen, stand der Wohnwagen bereits in Vollbrand und brannte in der Folge komplett aus. Durch die starke Hitzeentwicklung wurde außerdem ein direkt neben dem Wohnwagen stehender Pkw in Mitleidenschaft gezogen. Personen kamen bei dem Brand nicht zu Schaden.

Der entstandene Sachschaden wird auf circa 10.000 Euro geschätzt. Das Brandkommissariat der Frankfurter Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069/755 51599 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden. Die Ermittlungen dauern an.

Geschwindigkeitsmessungen

Frankfurt-Stadtgebiet (ots)-(fue) – Auch in der kommenden Woche werden im Frankfurter Stadtgebiet Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Die Messgeräte stehen im Bereich folgender Örtlichkeiten:

März 2022: Hugo-Eckener-Ring, Bundesautobahn 661 Richtung Autobahnkreuz Offenbach, Babenhäuser Landstraße, Bundesautobahn 661 Riederwaldtunnel, Hanauer Landstraße, Bundesstraße 43 Anschlussstelle BAB 3 März 2022: Bundesautobahn 66 Richtung Wiesbaden, Mainzer Landstraße, Bundesautobahn 661 Riederwaldtunnel, Ludwig-Landmann-Straße, Autobahnkreuz Frankfurt BAB 3/BAB 5, Hugo-Eckener-Ring März 2022: Bundesstraße 43 Anschlussstelle BAB 3, Hugo-Eckener-Ring, Bundesautobahn 661 Richtung Autobahnkreuz Offenbach, Babenhäuser Landstraße, Bundesautobahn 661 Riederwaldtunnel, Hanauer Landstraße März 2022: Hugo-Eckener-Ring, Bundesautobahn 66 Richtung Wiesbaden, Mainzer Landstraße, Bundesautobahn 661 Riederwaldtunnel, Ludwig-Landmann-Straße, Autobahnkreuz Frankfurt BAB 3/BAB 5 März 2022: Hanauer Landstraße, Bundesautobahn 661 Richtung Autobahnkreuz Offenbach, Babenhäuser Landstraße, Bundesstraße 43 Anschlussstelle BAB 3, Züricher Straße, Bundesautobahn 661 Anschlussstelle Eckenheim

Die Geschwindigkeitsmessungen werden fortgesetzt.

