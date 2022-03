Betrug über “WhatsApp-Messenger” – 62-Jähriger überweist Geld

Eschwege (ots) – Ein 62-jähriger Mann aus Eschwege ist am späten Mittwochabend 02.03.2022 das Opfer von Betrügern geworden. Der Mann war über den Messenger-Dienst “WhatsApp” kontaktiert worden, hatte aber zunächst keinen Verdacht geschöpft. Später kamen ihm im Rahmen des Chatverkehrs dann aber Zweifel über den Absender der Nachrichten, doch da hatte der Mann bereits einen 4-stelligen Betrag an die Betrüger überwiesen.

Der 62-Jährige erhielt Mittwochabend 02.03.2022 zunächst eine schriftliche Nachricht über eine ihm unbekannte Mobilfunkrufnummer, in der sich der Absender namentlich als der Sohn des Mannes ausgab. Sein eigentliches Handy sei aufgrund eines Wasserschadens defekt, so dass er kurzfristig eine andere Nummer nutzen müsse, so lautete die Erklärung des Absenders bzgl. der fremden Rufnummer.

Im weiteren Chatverkehr bat der Absender dann den 62-Jährigen eine Rechnung von diversen Elektronikartikeln für ihn zu begleichen, die sich auf einen Gesamtbetrag von rund 4.700 Euro belaufe. Immer noch davon ausgehend, dass der Sohn tatsächlich der Urheber der Nachrichten war, schritt der 62-Jährige zur Tat und nahm die Überweisung schließlich anhand den übersandten Bankverbindungsdaten vor.

In der Folge wandten sich die Betrüger erneut an ihr Opfer, mit der Bitte eine ähnlich hohe Rechnung zu überweisen. Jetzt kamen dem Mann doch Zweifel, ins besondere weil der Absender in dem Fall eine unpersönliche Anrede benutzte, was den Mann stutzig machte. Letztlich stellte sich dann tatsächlich heraus, dass der echte Sohn des 62-Jährigen nicht hinter den Nachrichten steckte, sondern dass hier Betrüger am Werk gewesen waren.

Vorgehensweise

Die Vorgehensweise der Täter ähnelt denen des Enkeltricks unter Nutzung von Messenger-Diensten. In einer ersten Textnachricht stellt man sich als enger Verwandter (in der Regel Sohn oder Tochter) vor und erklärt dabei, dass man eine neue Handynummer habe, da das alte Handy kaputt sei. In der Folge kommt dann in der Regel eine Geschichte über eine finanzielle Notlage, wobei die geforderten Beträge meistens im 4-stelligen Bereich liegen. Im Gegensatz zum Enkeltrick wird das Geld nicht von einem Unbekannte abgeholt, sondern überwiesen.

Tipps der Polizei

Wenn Sie von Ihnen bekannten Personen unter einer unbekannten Nummer kontaktiert werden, speichern Sie die Nummer nicht automatisch ab.

Fragen Sie bei den Ihnen bekannten Personen (Tochter/ Sohn) unter der alten bekannten Nummer nach.

Seien Sie grundsätzlich misstrauisch gegenüber Geldforderungen egal, ob per Post, per E-Mail, Telefon oder Messenger-Dienste.

Achten Sie auf die Sicherheitseinstellungen Ihrer Nachrichtendienste.

Informieren Sie Ihre (älteren) Angehörigen über die Betrugsmasche.

Verkehrsunfallflucht nachträglich angezeigt

Nachträglich eine Verkehrsunfallflucht zur Anzeige gebracht hat gestern ein 28-jähriger Mann aus der Gemeinde Meißner. Die Unfallflucht hatte sich bereits am 17. Februar (Donnerstag) zwischen 14.00 Uhr und 14.30 Uhr auf dem Parkplatz des EDEKA-Marktes in der Dünzebacher Straße in Eschwege ereignet. Bei dem Unfallgeschehen hatte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer das Auto des 28-Jährigen, einen schwarzen VW Passat, an der Fahrertür beschädigt.

Aufgrund der Spurenlage gilt es als wahrscheinlich, dass der Verursacher beim Aus- bzw. Einsteigen in sein eigenes Fahrzeug beim Türöffnen mit der Tür gegen die Fahrertür des VW Passat schlug, so dass hier eine tiefe Delle entstand. Der Schaden an dem VW Passat beläuft sich auf 1800 Euro. Hinweise zu dem Verursacher nimmt die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0 entgegen.

Polizei Sontra

Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch

Bei der Polizei in Sontra ist gestern Mittag ein Fall von Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch zur Anzeige gebracht worden. Demnach sollen sich Unbekannte widerrechtlich Zugang zu einem Speditionsgelände in Sontra in der Straße “Seegel” verschafft haben.

Dort sind dann zwei abgestellte Lkw-Anhänger mutwillig beschädigt und dabei diverse Anschlusskabel durchtrennt worden. Der Vorfall soll sich zwischen dem 25.02.2022, 16.00 Uhr und dem 01.03.2022, 17.00 Uhr ereignet haben.

Die Polizei in Sontra hat nun entsprechende Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter Tel. 05653/9766-0.

Polizei Witzenhausen

34-Jähriger festgenommen – Einweisung in die Psychiatrie

Witzenhausen (ots) – Ein psychisch auffälliger 34-jähriger Mann ist am Mittwochmorgen 02.03.2022 an seiner Wohnanschrift in Witzenhausen von der Polizei vorläufig festgenommen und später in die Psychiatrie eingewiesen worden. Zuvor soll er an seiner Wohnanschrift bei einer 79-jährigen Hausbewohnerin in einer psychisch bedingten Übersprungshandlung gewaltsam die Wohnungstür geöffnet und die Frau mehr oder weniger grundlos, u.a. auch mit einem Gegenstand, angegriffen haben.

Die Frau erlitt bei dem Angriff leichte Kratzverletzungen im Gesichtsbereich und verständigte die Polizei, nachdem der 34-Jährige wieder in seine eigene Wohnung zurückgekehrt war.

Bereits am Tag zuvor war der 34-Jährige polizeilich in Erscheinung getreten und u.a. angezeigt worden, weil er E-Mails mit beleidigenden und bedrohlichen Inhalten versandt und zudem gegenüber einem 67-jährigen Mann ebenfalls aggressiv geworden sein soll. Nachdem die Polizei aufgrund des aktuellen Vorfalls vom Mittwochmorgen 02.03.2022 die Wohnanschrift des Tatverdächtigen aufgesucht hatte und Kontakt zu dem Mann aufnehmen wollte, erschien dieser dann aus eigener Veranlassung im Treppenhaus, wo die eingesetzten Beamten ihn widerstandslos festnehmen konnten.

Im Anschluss erfolgte der Transport des Tatverdächtigen zur Polizeidienststelle nach Witzenhausen. Dem 34-Jährigen wird u.a. wegen des gestrigen Vorfalls gefährliche Körperverletzung vorgeworfen.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen ist der Mann aufgrund seines psychisch auffälligen Gesundheitszustandes in das Zentrum für Psychiatrie und Psychotherapie eingewiesen worden.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen