Heidelberg: Stadtnotizen 03.03.2022

Stadt sucht dringend Pflegefamilien für Kinder

In der Corona-Pandemie hat sich die Situation einiger ohnehin stark belasteter Familien deutlich verschärft. Deshalb sucht das Kinder- und Jugendamt der Stadt Heidelberg dringend Familien oder Paare, die bereit und in der Lage sind, einem Kind in Notsituationen vorübergehend oder auf Dauer ein Zuhause zu geben. Die Eltern der Kinder zwischen null und sechs Jahren befinden sich in schwierigen Lebenssituationen oder Krisen, haben psychische oder physische Erkrankungen. In Einzelfällen ist eine Rückkehr des Kindes in seine Familie nicht mehr möglich.

Eine Pflegefamilie sollte Krisenerfahrung und Lebensfreude besitzen sowie das Interesse, eine Herausforderung anzunehmen. „Die Kinder, für die wir Pflegefamilien suchen, bringen nicht nur ihren Lieblingsteddy mit, sondern auch ihre bisherige Geschichte“, weiß Katie Gackenheimer, Leiterin der Fachstelle Adoptions- und Pflegekinderhilfe im Kinder- und Jugendamt der Stadt Heidelberg. „Es braucht Pflegepersonen, die es mit seinen belastenden Vorerfahrungen und aktuellen Problemen annehmen, es mit Liebe, Mut, Lebensfreude und Humor kurzfristig oder auf Dauer begleiten, fördern und erziehen wollen. Leider ist der Pool an Familien in Heidelberg, die sich eine solche Begleitung vorstellen können, aktuell ausgeschöpft“, so Gackenheimer.

Das Kinder- und Jugendamt versucht daher aktuell auch über Plakate und Flyer in Kitas, bei Kinderärzten, in der Stadtbücherei und vielen anderen öffentlichen Einrichtungen neue Pflegefamilien zu gewinnen. Die Stadt bietet Familien, die ein Pflegekind aufnehmen möchten, eine individuelle und ausführliche Begleitung durch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Pflegestellenvermittlung und -betreuung sowie eine finanzielle Vergütung. Nähere Auskünfte erhalten Interessierte bei Katie Gackenheimer, Telefon 06221 58-37770, sowie im Internet unter www.heidelberg.de/pflegekinder.