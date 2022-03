Pfalz: Mit der Mandelblüte erwacht die Pfälzer Weinstraße aus dem Winterschlaf

Neustadt an der Weinstraße – Ein Markenzeichen der Pfalz ist die Mandelblüte. Von Mitte März bis Mitte April sind die Landschaften entlang der Deutschen Weinstraße in rosafarbene Nuancen getaucht. Tausende von blühenden Mandelbäumen erwecken Land und Leute aus dem Winterschlaf – ein klares Zeichen, dass der Frühling eingetroffen ist.

Wanderung auf dem Mandelpfad

Es gibt vielfältige Möglichkeiten, die Mandelblüte in der Pfalz zu erleben. Ein knapp 100 Kilometer langer Mandelpfad erschließt die Landschaft und führt zu den schönsten Stellen entlang der Deutschen Weinstraße zwischen Bockenheim und Schweigen-Rechtenbach. Man kann ihn zu Fuß oder mit dem Rad erkunden und wird dabei mit malerischen Eindrücken belohnt.

Mandelwochen mit kulinarischen Angeboten

Begleitet wird das Schauspiel der Natur von den Pfälzer Mandelwochen, die vom 1. März bis 18. April 2022 eine Vielzahl von Veranstaltungen und Aktivitäten bieten. Dazu gehören Mandel-Weinwanderungen, Ausflugstouren mit dem Oldtimer-Panoramabus und kulinarische Events. Neben den vielen kleineren Veranstaltungen lockt das „Rosa Leuchten“ ausgewählter Burgen, Schlösser, Kirchen und historischer Gebäude entlang der Deutschen Weinstraße in der Pfalz mit seinem schönen Lichterglanz an zahlreichen Frühlingsabenden im März und im April die Besucher an.

Die Vielzahl der Mandelbäume in der Pfalz geht ursprünglich auf die Römer zurück. Sie brachten die exotischen Gewächse, deren Heimat eigentlich Asien ist, in ihre Provinzen und pflanzten sie dort an, wo ein entsprechend mildes Klima herrschte. Dies traf damals wie heute auf die Weinregionen der Pfalz zu, weshalb die Mandeln heimisch geworden und auch dieser Tage weit verbreitet sind.

Weitere Informationen unter www.rlp-tourismus.de/pfalz und www.tourenplaner-rheinland-pfalz.de/de/tour/themenweg/pfaelzer-mandelpfad-hauptweg-/1529750/.