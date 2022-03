Ludwigshafen: Stadtnotizen 02.03.2022

Ludwigshafen – News, Termine, Kulturelles, Politik und Wissenswertes.

Schließung der Parkhaus-Zufahrten

Mit Schließung des Rathaus-Centers zum Jahreswechsel 2021/2022, wurde auch das angrenzende Parkhaus für den Publikumsverkehr gesperrt. Nun schließt der Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen auch die Zufahrtsmöglichkeiten zur Parkfläche. Am heutigen Mittwoch, 2. März, wird auf der Abfahrt von der B44 aus Richtung Mannheim sowie auf der Auffahrt in Richtung Bad Dürkheim von der Rheinuferstraße kommend gearbeitet. Es kann kurzzeitig zu Verkehrseinschränkungen kommen. Sofern es das Wetter ermöglicht, sollen die Arbeiten bis Freitag, 4. März, abgeschlossen sein. Das Parkhaus wird im Zuge des Rathaus- und Rathaus-Center-Abrisses ebenfalls rückgebaut.

Tiere und Pflanzen beobachten – Stadt stellt Jahresprogramm für Wildpark Rheingönheim vor

Sich während eines Spazierganges erholen und dabei Wissenswertes über Tiere und Pflanzen erfahren – das bietet der Wildpark in dem rund 30 Hektar großen Auenwäldchen in Rheingönheim. Hinzu kommen zahlreiche naturpädagogische Angebote für Kinder und Erwachsene.

„Unser Wildparkteam hat für dieses Jahr ein Programm mit mehr als 30 Veranstaltungen erarbeitet. Hinzu kommen spezielle Angebote für die Sommer- und Herbstferien, ein Familientag und ein Tag der offenen Tür. Als Bau- und Umweltdezernent freut mich besonders, dass in diesem einzigartigen Naturreservat Ludwigshafens auch zu erfahren ist, wie sich der Klimawandel auswirkt und wie Menschen darauf reagieren können“, erläuterte Beigeordneter Alexander Thewalt bei der Vorstellung des neuen Jahresprogramms in einem Pressegespräch am Mittwoch, 2. März 2022.

Mit dabei sind die bewährten Angebote wie das Ostereiersuchen und das Laternenfest, die der Förderverein-Wildpark unter Leitung von Wilhelm Wißmann organisiert. Auch die Waldnacht, der Hexenzauber-Parcours, das Steinzeit-Event, die Fotosafari, der Wildpark-Krimi mit Miss Apfel, die Bat-Night und die Waldweihnacht stehen neben vielen anderen Aktion wieder im Jahresprogramm.

Neu im Programm sind zwei Veranstaltungen mit Andrea Hauk. Am Sonntag, 3.Juli, dürfen ausschließlich Frauen Achtsamkeit üben und den Alltag hinter sich lassen, entschleunigen, sich eine Auszeit nehmen, durchatmen und die Stille genießen. Am Sonntag, 2. Oktober, heißt es „Bewusst in die Natur“. Für alle, die sich Zeit nehmen möchten, ganz im Hier und Jetzt anzukommen. Genau hinhören, genau hinsehen, genau hinfühlen. Die eigene Achtsamkeit vertiefen und auf einer neuen Weise der Natur begegnen. Eine Möglichkeit, Impulse für sinnliche Walderfahrungen aufzunehmen.

Ebenfalls neu ist das Herbstferienprogramm „Musik in der Natur“ vom 24. bis 28. Oktober, jeweils von 9 bis 15.30 Uhr. Vocalcoach und Gitarrist Johnny Rieger führt Kinder von sechs bis zehn Jahren über Geräusche aus der Natur und dem Alltag an Musik heran. Dabei werden Liedtexte ausgedacht, Rhythmen gefunden und Melodien analysiert. Die Kinder lernen zudem wie Töne entstehen, aufgenommen werden und als Elektrobeat wieder aus dem Computer kommen. Am Ende gibt es ein fertiges Video als Erinnerung, welches über wird einen Dropboxlink den Eltern zum Download bereitgestellt wird.

Im Wildpark-Veranstaltungsprogramm 2022 finden sich viele weitere Veranstaltungen und Informationen zum Wildpark wie Öffnungszeiten, Angebote für Senioren und zum Haus der Naturpädagogik, das als privater Veranstaltungsort gebucht werden kann.

Das Jahresprogramm Wildpark steht unter www.ludwigshafen.de und ist als Flyer beim Bürgerservice erhältlich.

Zusatzinfos:

Weitere laufende Angebote

Wildparkrallye ohne Begleitung, Fragebogen an der Kasse erhältlich

Eselreiten von April bis September, Kinder bis 8 Jahre

Für einen Tag Tierpfleger sein

Naturpädagogische Führungen

Führungen für Gruppen, auch Betriebsausflüge.

Buchungsanfragen: Telefon 0621 504-3370, -3380,

E-Mail: wildpark@ludwigshafen.de

Themen:

1. Vom Graureiher zum Heldbock. Der Wildpark als Lebensraum für freilebende Tiere

2. Die Honigbiene. Nutztier und Ökoinitiator

3. Wespen, Urväter unserer Bienen

4. Der Nährstoffkreislauf im Wald, Funktion von Boden und Bäumen

5. Die Fledermaus – Jäger in der Dunkelheit

6. Der Auwald – ein besonderer Lebensraum und ein wichtiger Bestandteil des Hochwasserschutzes

Angebote für Senioren

Speziell auf Seniorengruppen zugeschnittene Exkursionen mit unterschiedlicher Zeitdauer.

Geschichte des Wildparks Ludwigshafen Rheingönheim

Lichtbildervortrag mit historischen Bildern, Wissenswertes über die Tiere des Wildparks

Den Wald genießen

Im Wald sein, Sinnesspiele (Lauschen, Fühlen, Riechen), Kreativangebot

Das Haus der Naturpädagogik

Kreatives Naturerleben mit allen Sinnen

Information, Bildung und Erfahrungsaustausch

Das breite, flexible Nutzungsangebot richtet sich an pädagogische Institutionen, Familien sowie Umweltverbände. Für Schulklassen und Kindergartengruppen gibt es ein umfangreiches Sortiment an Fachliteratur und vielseitigem, pädagogischem Lehrmaterial. Im Außengelände stehen zahlreiche Naturerlebnisbereiche bereit, die Erwachsenen und Kindern vielfältige Umwelteindrücke vermitteln. Familienfeiern und Geburtstagsparties für Klein und Groß bis zu 30 Personen finden in dem großräumig angelegten und hellen Foyer reichlich Platz. Die Verpflegung ist dank einer vollausgestatteten Küche gesichert. Ein Holzofen im Außenbereich kann nach vorheriger Einweisung zum Brot- oder Pizzabacken benutzt werden.

Für die erfolgreiche Durchführung von Tagungen und Seminaren steht eine multimediale Ausstattung wie zum Beispiel eine Filmleinwand und ein Projektionsgerät zur Verfügung.

Ferner dient das Foyer als Begegnungsstätte für Klein- und Großgruppen zum Sammeln und Austauschen von Umwelterfahrungen sowie als beliebter Ausstellungsort zum Themenbereich Umwelt und Natur.

Kindergeburtstage

Das Haus der Naturpädagogik kann für private Geburtstagsfeiern gebucht werden. Termine und Preise unter Telefon 0621 504-3380. Es können folgende Kindergeburtstage im Wildpark gebucht werden:

Spannende Abenteuer mit „Waldhexe Fabula“

Esel reiten, führen und pflegen

Immer für eine Überraschung gut. Heute steht Ihr Kind im Mittelpunkt

Wie werde ich Tierpatin oder Tierpate?

Seitdem es die Möglichkeit gibt, Tierpatenschaften zu übernehmen engagieren sich viele Patinnen und Paten für die vierbeinigen und gefiederten Wildparkbewohner.

Wer eine Patenschaft für ein Tier oder ein Gehege übernehmen möchte, meldet sein Interesse unter Angabe der Adresse, Telefonnummer und E-Mail an der Kasse im Wildpark an. Telefon 0621 504-3370 oder Sekretariat Wildpark, Telefon 0621 504-3380, E-Mail: wildpark@ludwigshafen.de. Eine Patenschaft läuft mindestens für drei Jahre.

Es gibt auch die Möglichkeit, Gutscheine für die Teilnahme an den Veranstaltungen zu verschenken. Generell sind Spenden in jeder Höhe willkommen, sie kommen den Tieren und dem Park zugute.

Förderverein

Der Förderverein Wildpark Ludwigshafen-Rheingönheim e.V. wurde am 15. März 2005 mit dem 1. Vorsitzenden Wilhelm Wißmann und weiteren 27 Mitgliedern gegründet. Mittlerweile kann der Förderverein auf mehr als 100 Mitglieder zählen und freut sich über jede weitere Unterstützung.

Seit der Gründung trägt der Förderverein finanziell und tatkräftig zum Erhalt und zur Weiterentwicklung des Wildparks bei. In dieser Zeit wurden zahlreiche Projekte unterstützt, wie zuletzt die Realisierung des neuen Luchsgeheges. Daneben werden jedes Jahr Veranstaltungen im Rahmen des Jahresprogramms wie beispielsweise Ostereiersammeln und Martinsfeuer durch den Förderverein angeboten. Außerdem unterstützt der Verein jedes Jahr den Erlebnistag für Familien, indem Sponsoren akquiriert, Spenden eingesammelt und Getränke und Essen angeboten werden.

Kontakt unter: info@förderverein-wildpark-lu.de oder unter: Telefon 0621 545-9701.

Anmeldungen

Anmeldungen für Veranstaltungen unter Telefon 0621 504-3370, -3380

E-Mail: wildpark@ludwigshafen.de

Für das Programm des Fördervereins Wildpark

Ludwigshafen-Rheingönheim e.V.

Telefon 0621 5 45 97 01

Öffnungszeiten

Einlass bis eine Stunde vor Parkschließung

November bis Januar 9 bis 17 Uhr

Februar, März und Oktober 9 bis 18 Uhr

April bis September 9 bis 19 Uhr

Eintritt

• Kinder bis 3 Jahre Eintritt frei

• Kinder 4 bis 12 Jahre 1,50 Euro

• Kinder/Jugendliche ab 13 Jahre 3,50 Euro

• Studenten, Behinderte und Rentner*innen (bei Vorlage eines gültigen Ausweises) 3,50 Euro

• Erwachsene 5 Euro

• Jahreskarte 35 Euro

• Gruppen ab 20 Personen/pro Person 3,50 Euro

• Familienkarte 1 (1 Erwachsener/eigene Kinder) 6,50 Euro

• Familienkarte 2 (2 Erwachsene/eigene Kinder) 9 Euro

• Familienjahreskarte 70 Euro

• Führungen/Veranstaltungen 2,50Euro Zusätzlich zum Eintritt pro Person

Inhaber der Rheinpfalz-Card erhalten auf Eintritt und Führungen zehn Prozent Rabatt.

Anfahrt:

Mit öffentlichen Verkehrsmitteln

Der Wildpark ist von Ludwigshafen aus über die Straßenbahnlinie 6 der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV), Endschleife Rheingönheim, Hoher Weg und über die Buslinien 571/572 und 581/582 des Busverkehrs Rhein-Neckar (BRN) auch von Speyer, Limburgerhof über Neuhofen erreichbar.

Oberzentren bereit für die Aufnahme ukrainischer Geflüchteter

Die Oberbürgermeisterin und Oberbürgermeister der fünf großen rheinland-pfälzischen Städte Mainz, Ludwigshafen, Koblenz, Trier und Kaiserslautern verurteilen gemeinsam den brutalen Angriff auf die Ukraine auf das Schärfste. „Ein solcher Bruch des Völkerrechts im Herzen Europas ist inakzeptabel. Dafür gibt es keine Entschuldigung“, sind sich die Stadtspitzen einig. „Das Leid, das mit dem Krieg über die ukrainische Bevölkerung hereinbricht, ist unerträglich.“

Zugleich machten Jutta Steinruck, Michael Ebling, David Langner, Wolfram Leibe und Dr. Klaus Weichel bei ihrem regulären Treffen am Dienstag, 1. März 2022, deutlich, dass alle fünf Oberzentren bereit seien, sehr kurzfristig Geflüchtete aufzunehmen und die notwendigen Infrastrukturen umgehend bereitzustellen. Mit dem Land Rheinland-Pfalz werden dazu bereits Gespräche geführt und die Stadtverwaltungen haben ihrerseits Krisenstäbe aktiviert, um alles in ihrer Macht Stehende in die Wege zu leiten. „Auch in der Bevölkerung spüren wir bereits eine enorme Hilfsbereitschaft“, betonen die OB anerkennend.

Zum Hintergrund

Nach einem Besuch des Debeka Innovation Center in Koblenz erörterten die Stadtspitzen darüber hinaus, wie unsere Arbeitsplätze der Zukunft attraktiv ausgestaltet werden können. Dabei zeigte sich eindrucksvoll, dass tätigkeitsbasierte Raumkonzepte genauso dazugehören wie digitale Transformationen und intelligente Personalkonzepte. „Auch die Verwaltungen stehen hier in den kommenden Jahren vor enormen Herausforderungen. Mit innovativen Konzepten werden wir dafür aber eine gute Perspektive entwickeln“, unterstreichen die OB ausdrücklich.

Die Oberbürgermeisterin und die Oberbürgermeister der rheinland-pfälzischen Großstädte treffen sich einmal im Quartal in einer der fünf Städte. In Koblenz sprachen die Oberbürger- meisterin und ihre Amtskollegen unter anderem über die kommunalen Finanzen, die rheinland-pfälzische Tourismusstrategie und die Ausstattung ihrer Kommunalen Vollzugsdienste. Zu allen drei Themen stehen die Oberzentren ebenfalls mit der Landesregierung in engem Kontakt.

Wasser auf Friedhöfen wird wieder angestellt

Die Wasserversorgung auf den Friedhöfen wird in der Woche ab Montag, 7. März wieder in Betrieb genommen. Bis Freitag, 11. März sind dann alle Wasserstellen wieder offen und einsatzbereit.

Pilates an der VHS

Ein neuer Pilateskurs der Volkshochschule (VHS) Ludwigshafen beginnt am Montag, 14. März 2022, um 18.15 Uhr in der Gymnastikhalle der Albert-Einstein-Grund- und Realschule plus in der Sternstraße 159 in Friesenheim. Ziel des ganzheitlichen Körpertrainings „Pilates“ ist die Kräftigung der Muskulatur, vor allem von Bauch und Rücken, sowie der Beckenbodenmuskulatur. Pilates spricht die kleinen und meist schwächeren Muskelgruppen, die für eine gesunde und korrekte Körperhaltung sorgen sollen, an. Die Körperhaltung soll sich verbessern, der Kreislauf wird angeregt und die Körperwahrnehmung erhöht. Eine Pilatesstunde umfasst Kraft- und Dehnübungen, die mit bewusster Atmung durchgeführt werden. Der Kurs beinhaltet zehn Termine à 60 Minuten, die Gebühr beträgt 47 Euro.

Alle Kurse werden nach den für die VHS geltenden Corona-Bestimmungen durchgeführt. Die Halle wird während der Stunde gut gelüftet. Die Teilnehmenden werden gebeten, gegebenenfalls eine Jacke mitzubringen. Anmeldungen nimmt die VHS telefonisch unter 0621 504-2238 entgegen oder online unter www.vhs-lu.de.