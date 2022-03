Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 02.03.2022 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Bad Dürkheim: Motorradfahrer und Radfahrer beschuldigen sich gegenseitig – Zeugen gesucht

Bad Dürkheim (ots) – Am 27.02.2022 gegen 16:30 Uhr kam es auf der L 516 in Wachenheim in Höhe des Seniorenheimes zwischen einem Motorradfahrer und einem Radfahrer zu einem Gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr, bei der es zu gegensätzlichen Schilderungen des Ablaufes durch die Beteiligten kam. Ein 41-jähriger Fahrer eines Pedelec musste auf der L516 in Wachenheim in Fahrtrichtung Bad Dürkheim, auf Höhe des Altenheimes, verkehrsbedingt halten. Vermutlich um im Stau schneller voranzukommen, wäre plötzlich ein Motorradfahrer links an ihm vorbei gefahren und auf Grund des Gegenverkehrs, knapp vor ihm wieder eingeschert. Der Fahrer des Pedelec musste seinen Fuß auf die Seite ziehen, um ein Überfahren dessen durch den Motorradfahrer zu verhindern. Der Radfahrer folgte dem Motorradfahrer, konnte an der Ampelkreuzung L516 /Friedelsheimer Straße zu ihm aufschließen und ihn ansprechen. Der Motorradfahrer wäre dann gezielt gegen sein Rad gefahren, hätte in beleidigt und nach ihm geschlagen. Dabei wurde der Radfahrer leicht an seinem Bein verletzt. An seinem Fahrrad entstand am vorderen Laufrad ein Sachschaden von 250 Euro. Der Radfahrer konnte sich das Kennzeichen merken und informierte direkt die Polizei. Der 62-jährige Motorradfahrer konnte an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Dieser gab wiederum an, dass der Radfahrer mehrfach nach ihm getreten und geschlagen hätte. Selbst nach dem Losfahren hätte der Radfahrer versucht ihm hinterher zu fahren und weiter nach ihm zu treten. Der Motorradfahrer hatte ebenfalls leichte Verletzungen an seinem Bein. Auf dem Motorradhelm konnte ein Handabdruck und an der Gabel des Krads eine Gummiabriebspur festgestellt werden. Aufgrund der gegensätzlichen Darstellungen bittet die Polizei um Hinweise unter 06322 963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Bad Dürkheim: Fahrraddiebstahl aufgeklärt

Bad Dürkheim (ots) – Im Zeitraum von 28.02.2022, 14:00 Uhr bis 19:00 Uhr wurde ein, an einem Fahrradständer, in der Bahnhofstraße in Friedelsheim, abgestelltes Damen-Mountainbike entwendet. Am 01.03.2022 um 21:00 Uhr, konnte nun das entwendete Fahrrad durch eine Streifenbesatzung an einem Fahrradständer eines Einkaufsmarktes in der Bruchstraße in Bad Dürkheim festgestellt und überprüft werden. Es war mit einem Zahlenschloss mit einem weiteren Fahrrad dort angeschlossen. Die Fahrräder wurden daraufhin sichergestellt. Im Rahmen der Nahbereichsfahndung konnten zwei sich auffällig verhaltende 17 und 18-jährige männliche Personen einer Personenkontrolle unterzogen werden. Im Rahmen der Ermittlungen stellte sich heraus, dass der 17-Jährige mit dem gestohlenen Fahrrad unterwegs war. Das zweite Fahrrad gehörte dem 18-Jährigen. Gegen den 17-Jährigen, der keine Angaben machen wollte, wird nun wegen Verdacht des Fahrraddiebstahles ermittelt. Das gestohlene Fahrrad wird an die Eigentümer zurückgeben.

Bad Dürkheim: Verkehrsunfallflucht geklärt

Bad Dürkheim (ots) – Am 01.03.2022 gegen 17:30 Uhr wurde in der Häuserhohl in Bad Dürkheim die Hauswand eines Wohnhauses beschädigt. Eine 67-jähriger Fahrerin eines VW Polo befuhr die Waldstraße in Richtung Hauptstraße. An der Einmündung Häuserhohl kam ihr ein PKW entgegen, sodass sie mit dem Fahrzeug rangieren musste und dabei mit dem Fahrzeugheck gegen die Hauswand des Anwesens stieß. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 200 Euro. Der Verkehrsunfall konnte durch einen Zeugen beobachtet werden. Er informierte unverzüglich die Polizei und konnte sowohl das Kennzeichen des VW als auch eine gute Beschreibung der Fahrerin abgeben. Dadurch konnte die Fahrerin an ihrer Wohnanschrift ermittelt werden. Gegen sie wird nun wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt.

Grünstadt: Trunkenheit im Verkehr

Grünstadt, Bitzenstraße – 01.03.2022, bis 20:35h (ots) – Bei einer Kontrolle vor der Polizeidienststelle fiel den Beamten ein 52-jähriger alkoholisiert PKW-Fahrer auf. Er verhielt sich von Anbeginn an unkooperativ und verweigerte jegliche Test. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, um den Alkoholwert zu bestimmen. Während der Maßnahme beleidigte der Mann die Beamten mit üblen Schimpfworten. Ein spanischer Führerschein wurde sichergestellt, dessen Echtheit überprüft wird. Der 52-Jährige ist der Polizei kein Unbekannter. Er wurde wiederholt mit Alkohol am Steuer kontrolliert. Auch hatte er in der Vergangenheit Beamte beleidigt.

Grünstadt, Kirchheimer Straße – 01.03.2022, bis 23:30h (ots) – Nach einem Hinweis auf einen alkoholisierten PKW-Fahrer konnte das beschriebene Fahrzeug in der Kirchheimer Straße kontrolliert werden. Der 35-Jährige aus Eisenberg verhielt sich aufbrausend und provokativ. Er war deutlich alkoholisiert, weshalb ihm eine Blutprobe entnommen werden musste. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Der 35-Jährige beleidigte dabei die eingesetzten Beamten aufs Übelste. Er ist der Polizei ebenfalls kein Unbekannter.

Grünstadt: Wohnungseinbruch in Grünstadt

Grünstadt, Lisztstraße – bis 01.03.2022, 13:00h (ots) – Das Anwesen in der Lisztstraße ist seit geraumer Zeit unbewohnt. Gestern bemerkte eine Nachbarin den Einbruch. Die Täter hatten ein Fenster an der Gebäuderückseite aufgehebelt. Im Haus wurden Räume und Möbelstücke durchwühlt. Ob etwas gestohlen wurde steht konnte nicht angegeben werden. Die Tatzeit liegt zwischen 26.02. und 01.03.2022.

Hettenleidelheim: Wieder „Falscher Polizeibeamter“ am Telefon

Hettenleidelheim (ots) – Am Dienstag, 01.03.2022 erhielt ein 76 jähriger um die Mittagszeit einen Anruf von einem „falschen Polizeibeamten“. Am Telefon meldete sich zuerst eine Frau mit weinerlicher Stimme welche sich als Enkelin ausgab. Diese gab an, dass sie bei einem Verkehrsunfall eine Person todgefahren habe. Das Telefon wurde an einen angeblichen Polizeibeamten weitergegeben. Dieser forderte 50.000.-EUR um eine Verhaftung und Inhaftierung der Enkelin abwenden zu können. Dem 76 jährigen war die Betrugsmasche bekannt. Das Telefonat wurde beendet. Es kam zu keinem Schaden. Wenn weitere Bürger solche oder ähnliche Anrufe erhalten informieren sie bitte ihre zuständige Polizeidienststelle. Präventionstipps zu dieser und anderer Betrugsmaschen findet man unter www.polizei-beratung.de.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):