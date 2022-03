Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 02.03.2022 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Neustadt: Tabakgeschäft in der Neustadter Hindenburgstraße überfallen – Zeugen gesucht

Neustadt/Weinstraße (ots) – Heute, 02.03.2022, gg. 11:45 Uhr, betrat ein unbekannter, mit einer schwarzen FFP2 Maske maskierter Täter aus Richtung Friedrich-Ebert-Straße zu Fuß kommend ein Tabakgeschäft in der Hindenburgstraße. Aus seiner Jackentasche zog er zunächst wortlos ein silbernes Einhandmesser und forderte mit den Worten „Geld raus…schnell, schneller, schneller“ die Geschädigte auf, ihm das Geld aus der Kasse zu geben. Die Dame öffnete die Kasse und gab dem Täter die sich in der Kasse befindlichen Banknoten im unteren dreistelligen Wertbereich. Im Anschluss verließ der Räuber den Tatort wieder in Richtung Friedrich – Ebert-Straße/Neumayerstraße.

Beschreibung des Räubers: männlich, ca. 20-30 Jahre alt, 170cm-175cm groß, vermutlich südländischer Typ, schlank, schwarze Haare, dunkle Augen, schwarze Winterjacke mit Kapuze mit gelben Markenlogo, blaue Jeans, schwarze Sneakers „Nike“, schwarze FFP2 Maske, sprach Deutsch mit ausländischem Akzent. Verletzt wurde niemand. Die Geschädigte kam mit einem Schrecken davon. Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Neustadt, K/5, Tel. 06321/854-4654 oder 854-0.

Neustadt: Auf dem Weg zum Supermarkt

Neustadt/Weinstraße (ots) – Auf dem Weg zum Supermarkt befand sich ein 32-jähriger Mann aus Neustadt/W. mit seinem Opel Zafira in der Schlachthofstraße, als er am 02.03.2022 um 06:55 Uhr durch eine Streife der Polizei Neustadt/W. einer anlassunabhängigen Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Im Rahmen der Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit des Mannes, welcher sich laut eigener Aussage auf dem Weg zu einem Supermarkt befand, konnten Auffälligkeiten festgestellt werden, welche auf einen zeitnahen Betäubungsmittelkonsum schließen ließen. Ein entsprechender Vortest vor Ort reagierte positiv auf Amfetamin, weshalb der Neustadter seinen geplanten Einkauf verschieben und in der hiesigen Dienststelle eine Blutprobe abgeben musste. Der Fahrzeugschlüssel wurde zuvor präventiv sichergestellt.

Der 32-Jährige muss sich nun in einem Straf-, sowie einem Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten.

Außerdem wird die zuständige Führerscheinstelle über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

Neustadt: Betrug mittels Schockanruf – die Kripo Neustadt bittet um Unterstützung

Neustadt/Weinstraße (ots) – Nach gesicherten kriminalpolizeilichen Erkenntnissen dürfte es am 16.02.2022, in der Zeit von 15:59 Uhr bis 16:18 Uhr im Bereich Neustadt/Wstr., Ortsteil Diedesfeld oder Hambach zu einem vollendeten Betrug mit der Masche „Schockanruf“ gekommen sein. Dabei nehmen die Täter telefonisch Kontakt mit Personen, bevorzugt SeniorInnen, auf. Die Täter geben sich als Polizei oder Staatsanwaltschaft aus und berichten von schlimmen Ereignissen, z.B. nahe Angehörige haben einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht und es drohe die U-Haft, es sei denn es kommt zu einer Geldzahlung zur Abwendung der Haft (Kaution). Im Bemühen, den Angehörigen helfen zu wollen, erklären sie sich bereit, größere Bargeldsummen, alternativ auch Gold und/oder Schmuck zur Abwendung der U-Haft zur Verfügung zu stellen. Das Geld wird entweder von einem angeblichen Mitarbeiter des Gerichts, eines Notars oder einer ähnlichen Einrichtung abgeholt oder soll zu einem Amtsgericht gebracht werden, wo die Opfer von Personen außerhalb des Gebäudes „abgefangen“ werden und sich das Geld oder die Wertsachen übergeben lassen.

Tatsächlich wurden nach Mitteilung der Kriminalpolizei Neustadt am 16.02.2022 mehrere solcher Taten verübt und angezeigt, die glücklicherweise im Versuchsstadium blieben. Allerdings ist die Kriminalpolizei davon überzeugt, dass es auch zu einer vollendeten Tat – also mit Schadenseintritt – gekommen ist, zu der bisher keine Strafanzeige erstattet wurde. Die Kripo bittet die Geschädigten um Kontaktaufnahme, denn der Polizei liegen Erkenntnisse zur Identität der Abholer vor, allerdings fehlt die dazugehörige Tat.

Bitte setzen Sie sich mit der Kriminalpolizei NW, EKHK Merz, unter 06321/854-4640 in Verbindung.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):