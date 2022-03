Frankenthal – Verkehrsunfall mit Flucht

Am 01.03.2022 kam es gegen 16:55 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Welschgasse in Frankenthal. Zwei entgegenkommende Fahrzeuge haben sich in Höhe der jeweiligen Außenspiegel touchiert. Ein noch unbekannter Verkehrsunfallbeteiligter merkte den Zusammenstoß womöglich nicht und setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Das Fahrzeug, welches sich von der Unfallörtlichkeit entfernt hat, soll laut Aussagen des 27-jährigen Verkehrsunfallbeteiligten ein dunkelblauer VW Golf gewesen sein.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Frankenthal – Betrunkener Fahrradfahrer

Am 01.03.2022 wurde ein 32-jähriger Fahrradfahrer gegen 15:10 Uhr einer Verkehrskontrolle in der Mahlastraße in Frankenthal unterzogen. Im Rahmen der Verkehrskontrolle konnte deutlicher Alkoholgeruch ausgehend vom Fahrer festgestellt werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,46 Promille. Der 32-jährige wurde zwecks Entnahme einer Blutprobe mit auf die Polizeiinspektion Frankenthal genommen. Der Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln stellt eine Hauptunfallursache dar. Wer berauscht fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch Andere. Gegen den unter Alkoholeinfluss stehenden Fahrradfahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Gegen ihn kann eine Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder eine Geldstrafe / Geldbuße verhängt werden.