Sachbeschädigung in Bank

In der Zeit zwischen dem 28.02.2022, gegen 09:00 Uhr und dem 01.03.2022, gegen 08:00 Uhr, zerstörten unbekannte Täter die Glasscheibe einer Trennwand im Vorraum einer Bank am Schillerplatz.

Wer etwas gesehen hat und Hinweise auf die Täter geben kann, wird gebeten, sich an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 – 2403 oder per Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de zu wenden.

Diesel aus Müllfahrzeugen gestohlen

Am 02.03.2022, gegen 05:00 Uhr, brachen unbekannte Täter die Tankdeckel von zwei Müllfahrzeugen auf, die auf dem Wertstoffhof in der Saarburger Straße abgestellt waren. Sie stahlen insgesamt etwa 150 Liter Diesel aus den Tanks.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

18-jähriger Radfahrer nach Zusammenstoß mit Auto verletzt – Zeugen gesucht

Am 01.03.2022, gegen 20:30 Uhr, fuhr ein 18-Jähriger mit seinem Fahrrad von der Seilerstraße aus kommend über die Rohlochstraße in Richtung Gördelerplatz. Auf Grund einer Baustelle mit Straßensperre an der Einmündung der Seilerstraße / Goerdelerplatz sei er auf den Gehweg gefahren, um dann den Zebrastreifen der Rohrlachstraße zum Goerdelerplatzes zu überqueren. Genau in dem Moment sei ein Unbekannter mit seinem Auto mit Ludwigshafener Kennzeichen von der Rohlochstraße aus kommend mit einem silbernen Golf 4 in Richtung Hartmannstraße gefahren. Dabei habe er die Kreuzung und den Zebrastreifen passiert, den der 18-Jährige gerade zu überqueren versuchte. Trotz eines Bremsversuchs des 18-Jährigen sei es zum Zusammenstoß gekommen, bei dem der 18-Jährige zu Boden stürzte und sich verletzte. Der unbekannte Autofahrer habe die Örtlichkeit verlassen.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben und die Angaben zu dem silbernen Golf 4 mit Ludwigshafener Kennzeichen (vermutlich LU-KA-???) und den Fahrer oder die Fahrerin machen kann. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de zu melden.

41-Jährige fährt mit Motorrad in Mülltonnen Umzäunung

Am 01.03.2022, gegen 15:15 Uhr, wollte eine 41-Jährige mit ihrem Motorrad vom Gehweg der Athener Straße losfahren. Da sie aus Versehen zu viel Gas gab, hob das Vorderrad ab und sie fuhr frontal in die etwa fünf Meter entfernte Umzäunung der dortigen Mülltonnen. Sie verletzte sich und wurde ins Krankenhaus gebracht.

Während Umzug Geldbeutel aus Auto gestohlen

Am 01.03.2022, gegen 14:00 Uhr, parkte ein 35-Jähriger sein Auto in der Goethestraße. Da er gerade am umziehen war, schloss er das Auto nicht ab während er ein paar Gegenstände in die Wohnung trug. Als er etwa zwei Minuten später wieder zu seinem Auto kam, wurde er von drei Frauen angesprochen, die ihm erzählten, dass soeben ein älterer und ein jüngerer Mann an dem Auto des 35-Jährigen vorbei gegangen wären. Der jüngere der beiden, wäre kurz stehen geblieben, habe dann den im Auto liegenden braunen Ledergeldbeutel mitgenommen und danach wären beide Männer weiter gelaufen, einer in Richtung Rollesstraße, der andere in Richtung Rohrlachstraße.

Die Polizei bittet nun die drei Frauen, die den Diebstahl beobachtet haben und auch andere Zeugen, die Angaben zu den beiden Tätern machen können, sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de zu melden.

82-Jährige übergibt nach Anruf von falschem Polizeibeamten ihr gesamtes Geld

Am 01.03.2022, gegen 14:00 Uhr, erhielt eine 82-Jährige aus Ludwigshafen einen Anruf von einem Mann, der sich als Polizeibeamter von der Polizei in Bad Dürkheim ausgab. Insgesamt rief er die Seniorin sechs bis sieben Mal an und teilte ihr mehrfach mit, dass sie die Leitung freihalten und niemanden anrufen solle. Er erklärte der Seniorin, dass ihre Tochter einen Unfall verursacht hätte, bei dem eine Frau ums Leben gekommen sei. Um zu verhindern, dass ihre Tochter ins Gefängnis müsse, solle die 82-Jährige Geld zahlen. Als der Anrufer zunächst 70.000 Euro forderte, teilte die Seniorin ihm mit, dass sie diesen Betrag nicht aufbringen könne, aber eine geringere Summe zu Hause habe. Daraufhin wollte der Anrufer erst, dass sie den Betrag auf einer Bank einbezahle, erklärte ihr aber dann, dass er ihr einen Gefallen tun würde und einen Kollegen vorbei schicken würde, der das Bargeld abholen würde. Sie vereinbarten einen Treffpunkt und die Kleidung, die die Seniorin tragen sollte, damit der Abholer sie erkennen könne. Die Seniorin packte daraufhin ihr gesamtes Geld im fünfstelligen Bereich ein und machte sich auf den Weg. In der Giselherstraße kam ihr ein Mann entgegen und sprach sie mit ihrem Namen an. Nachdem die 82-Jährige ihm die Tasche mit dem Bargeld gegen 15:30 Uhr übergab, verschwand der Mann sofort.

Der unbekannte Täter war etwa 25 Jahre alt und klein. Er trug eine dunkle Baskenmütze und eine dunkle Jogginghose.

Wer den unbekannten Täter mit einer roten Stofftasche gesehen hat und Angaben zu ihm machen kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de„>kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de zu melden.

Tipps Ihrer Polizei, wie Sie sich vor diesen Betrügern schützen können: