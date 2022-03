21-jährger PKW -Fahrer unter Drogeneinfluss

Drogentypische Auffälligkeiten stellte gestern gegen 22:30 Uhr eine Polizeistreife bei ein PKW-Fahrer fest. Der 21-Jährige geriet in der Iggelheimer ein eine allgemeine Verkehrskontrolle, als die Beamten bei ihm verschiedene Anzeichen feststellten, die auf den Konsum von Betäubungsmittel hinwiesen. Da ein Drogentest positiv auf THC reagierte, wurde dem Mann aus Dudenhofen die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen.

Einbruch in Firma

Unbekannte brachen im Zeitraum von 28.02.2022, 18:00 Uhr bis 01.03.2022, 07:30 Uhr in die Geschäftsräume einer Firma in der Franz-Kirrmeier-Straße ein und entwendeten Bargeld. Die Höhe des entstandenen Schadens ist Gegenstand laufender Ermittlungen. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Franz-Kirrmeier-Straße beobachtet oder kann sachdienliche Hinweise geben? Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06232/137-0 oder per Email (pispeyer@polizei.rlp.de) bei der Polizei Speyer zu melden-